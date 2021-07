Få svenska poeter kan mäta sig med Hjalmar Gullberg i skönhetsklassen

Hjalmar Gullberg ”Dikter” Norstedts, 559 sidor Visa mer

Hjalmar Gullberg (1898–1961) är här igen, med alla sina dikter samlade i en enda volym. Den här gången har Anders Palms efterord bytts mot ett vackert och inkännande förord av Lotta Olsson, men i övrigt rör det sig om samma utgåva förlaget tryckt upp sex gånger sedan 1985.

Omtrycken är berättigade. Gullberg hör sannolikt till våra mest lästa diktare. Tidigt gav han prov på en förmåga att uppdatera sekelskiftespoesins grannlåt i eleganta rolldikter, spetsade med lätt ironi och glättig modernitet. Under en ”Drömd visit” ur hans andra diktbok ”Sonat” hänger Frälsaren upp sin törnekrona ”i kapprummet på en spik”. En svunnen barnatro färgar dikterna. I samma andetag knyter de an till och distanserar sig från aktuella idéer och debatter, som i antologinumret ”Kärleksroman”. Där tar Gullberg steget in i den generation som ”ersatt trånad / och pryderi med saklig erotik” bara för att skakas av en lust som vill evighet.

Möjligen var han litet för skicklig för sitt eget bästa. Hans dikter från trettiotalet sveper in en medfödd identitetsproblematik, antika motiv och intryck från samtidens turbulenta Europa i ett välljud som inte ens de omtalade stilbrotten förmådde rubba.

Det gjorde honom sårbar för attacker från den bara något tiotal år yngre generation som börjat nytända den svenska litteraturen runt 1930. Den tidsenlige Gullberg blev på några få år otidsenlig. Primitivism eller surrealism var inte hans sak. Då hjälpte det inte stort att han själv var den förste att punktera sin fäbless för lyriska harmoniläror, som subtilast i samlingen ”Ensamstående bildad herre” från 1935.

Möjligen bidrog krigsutbrottet till att fördröja den poetiska nyorientering den boken förutskickar. Även om han nu, i skuggan från världskriget, skriver några av sina vackraste dikter, som den geniala hyllningen till den döda Karin Boye, ”Död amazon”, knuffas han in i skaran av föredettingar på parnassen. Gullbergs lyriska (och, får man nog säga, fullt rimliga) tack ”för den sommar / som skänktes av nåd / vårt folk”, nedtecknat i augusti 1940, står verkligen i kontrast till den ”tabusommar” där ”fjärilarnas skygglappar” bad sin sista bön i Erik Lindegrens samtidigt tillkomna ”mannen utan väg”.

Bild 1 av 2 ”Dikter” av Hjalmar Gullberg. Foto: Norstedts Bild 2 av 2 När Sveriges dramatikerförbund bildas 1941 väljs Hjalmar Gullberg (tvåa från vänster) till ordförande. Övriga på bilden: Karl Ragnar Gierow, Eric Wennerholm och Vilhelm Moberg. Foto: TT Bildspel

Här hade det varit fullt möjligt för Gullberg att, likt Sten Selander på litteraturkritikens fält, slå till reträtt och slicka sina sår efter gliringarna från de unga fyrtiotalisterna. Tvärtom kom han att närma sig och pröva modernismens stilgrepp. Det mötet kom att resultera i tre innovativa diktböcker med en alldeles egen profil i den svenska efterkrigstidens lyrik.

I ”Dödsmask och lustgård” från 1952 lägger Gullberg örat mot marken, ”dödsrikets tak / som var klätt med topas och smaragd”, för att lyssna till en underjordisk sorgmarsch, stegrad till det outhärdliga. I ”Terziner i okonstens tid” sex år senare fäller honom ”Deliern” (guden Apollon) med ett lömskt nackskott, nämligen den nervsjukdom, myasthenia gravis, som under hans sista år tvingade honom till långa perioder i respirator. I ”Ögon, läppar” året efteråt presterar han mödosamt det ena efter det andra provet på vad han själv i bokens motto kallade ”de verbala / resterna av en bildprakt som förgår”. Där kan det låta så här:

Ögon som skådade, stora

av undran, och innerliga.

Tårar att samla. Kyssar att förlora.

Läppar som vet och kan tiga.

Längre kan reduktionen, nedmonteringen av bildprakten, knappast drivas. Men glöden glimmar i metaforaskan. I likhet med Orfeus avhuggna huvud i den grekiska myten, ännu ett av Gullbergs antika motiv, upphör inte dikterna, inte ens i detta krampaktiga tillstånd, att sjunga.

Med ”Ögon, läppar” satte Gullberg punkt. Var och en som försöker sig på ett bokslut över hans författarskap gör klokt i att begrunda vad Olsson skriver i sitt förord: ”Han är ojämn, om man vill vara hård. Omväxlande, om man är vänligare sinnad.”

Delar av hans tidigare produktion, framför allt de som varvar psalm med vits, koral med glam, tror jag inte känns lika relevanta som under den mellankrigstid då modernismen tog ett livtag på den gamla idylldiktningen. Detsamma gäller delar av den så kallade beredskapslyriken från krigsåren. Vad de unga poeterna elakt – efter en av Gullbergs dikter från det här skedet – kom att kalla harpospel på taggtråd ter sig verkligen ojämnt, som i de ”Väktarverser för mörkrets timmar” där poeten bokstavligen tar i för kung och fosterland.

Bild 1 av 2 Hjalmar Gullberg tillsammans med Pär Lagerkvist under Svenska Akademiens högtidsdag 1940. Gullberg höll då sitt inträdestal om Selma Lagerlöf. Foto: TT Bild 2 av 2 Hjalmar Gullberg. Foto: TT Bildspel

De postuma omdömena om Gullberg har växlat. Fyra dagar efter hans bortgång den 19 juli 1961, då han klev ut i Yddingesjön någon mil från Malmö för att aldrig återvända, konstaterade Gunnar Ekelöf att ”hans dikter har stigit till en högre dignitet. Strängen vibrerar fortfarande”. Två dagar tidigare hade Olof Lagercrantz ägnat Gullberg en runa i form av en osignerad artikel på denna tidnings ledarsida. Där betonas poetens betydelse för ”vår andliga värnkraft” under krigsåren, hans dikters ”fasta hållning och frihetspatos”, ja, ”den sida av Gullbergs väsen som var protest, som gjorde motstånd på varje hotat avsnitt”.

Men i två stort uppslagna artiklar i samma tidning drygt tio år senare läser Lagercrantz Gullberg med andra ögon. Vad han nu lyfter fram är tvärtom ett socialt eller politiskt ointresse i författarskapet: ”Det finns en förskräckande ensamhet över Gullberg. Samhället och medmänniskorna existerar inte i hans dikter.” De ofta citerade raderna ur dikten ”Till en näktergal i Malmö” – ”O näktergal, jag var en gång din like – / nu är jag åter stum och sjunker matt / tillbaka i det anonymas rike… / Det skulle vara lätt att dö i natt” – kontrasteras spydigt mot poetens uppburna ställning vid Radioteatern, i Svenska Akademien och mäktiga stipendienämnder. ”Han sågs ordensprydd vid de frackklädda sammankomster då De aderton inför hovet årligen läser upp uppsatser.”

Lagercrantz bägge artiklar har format sig till en nagel i ögat på många Gullbergfans, men strängt taget vittnar de om en djup förtrogenhet med poetens alstring, och de är mer nyanserade än vad korta referat brukar göra gällande. Däremot är deras tal om bristande samhällsengagemang hos Gullberg lättköpt, av samma kaliber som avlossades från flera håll mot en poet som Tomas Tranströmer vid denna tid. Och bredsidan mot Gullberg för hans stol i Svenska Akademien hade Lagercrantz lika gärna kunnat fyra av mot någon av sina goda vänner i Börshuset (där fanns andra skjortbröst som kunde drömma om att övervinna världen). Men det ville han förstås inte, på goda grunder.

Efter att jag slagit igen utgåvan av Gullbergs ”Dikter” rinner mig Thomas Thorilds gamla maxim i sinnet: ingenting görs för sina fläckars utan för sin skönhets skull. Få svenska poeter – det skulle vara en Tegnér eller en Fröding – kan ta upp kampen om ett skönhetspris med Gullberg. Där utmärker sig redan ett antal dikter i hans tidiga böcker, som ”Vid Kap Sunion” (”Detta är havet, ungdomskällan”…), lika gungande och sjusjungande som den eviga havsmelodi den intonerar. I volymens slutdikt är poeten på väg över samma hav men nu ”till glömskan, / som var före allt”. Där tittar jag länge efter honom.

Hjalmar Gullberg (1898-1961) Författare och översättare, född i Malmö. Hans första tryckta diktsamling, ”I en främmande stad”, utkom 1927. Skrev ytterligare ett tiotal diktböcker, och flera av hans dikter har dessutom tonsatts. Studerade vid Lund, där han även var redaktör för tidningen Lundagård, och skrev sin avhandling om författaren Ola Hansson. Gjorde ett flertal översättningar av bland andra Aristofanes, Calderón och Lorca. Invald i Svenska Akademien 1940, på stol nr 7 där han efterträdde Selma Lagerlöf. Chef för Radioteatern 1936–1950. ”Dikter” är utgiven på Norstedts förlag, med ett nyskrivet förord av poeten Lotta Olsson. Visa mer

Las mer om böcker och fler av DN:s bokrecensioner.