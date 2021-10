Faktaspäckat, tajt och gulligt vimsigt med Anders och Måns

Humor ”Så funkar det – The show” Anders Johansson och Måns Nilsson Scen: Södra teatern, Stockholm Längd: 90 min Visa mer

Den onda tid som gått under pandemin har gjort den här showen gott; det tycks ha slipats på materialet en hel del, och ut i kväll kommer en långt mer sammanhållen sak än senast det begav sig på den här scenen för den här rutinerade duon (”Nu har vi väl trevligt?”, vars röda tråd följde våra fåfänga försök att finna lycka).

Då ville man lite för mycket, i lite för högt tempo och lite för spattigt. I denna scenversion av gamla radio-, tv- och podd-succén ”Så funkar det” tas kropparna till hjälp för att göra vetandet crazy, åtminstone lite skojigt, kul eller, okej, charmigt. Det har de gjort förr, i själva verket är väl underhållning kring encyklopedisk kunskap deras grundkoncept, men denna gång är det lika delar nya svar på nya inskickade frågor och gammal skåpmat som utgör en rörig do it yourself-präglad, men överraskande tajt, faktaföreställning.

Med handskrivna skyltar, risig overhead-apparat och usla kattkostymer, bland mycket annat, har de båda massor av rekvisita att hålla reda på och att synkroniserat skifta mellan, men imponerande sällan uppstår något hack i flytet.

Nu ska vi inte ta i här, den här duon lever på en gullig vimsighet som slår vilket ungt indieband i en nordengelsk universitetsstad som helst. Det hör till själva saken att de ska irra sig långt ut i förvirringens surrealistiska landskap.

Framför allt Anders Johansson med sin yrvakna uppsyn, sitt ostyriga hår och utbredda östgötska framstår ju som en varumärkesfigur som en reklambyrå kunde värkt fram på ett creative möte: Någon gång har någon slagit fast att den förvirrade, töntiga farbrorn är Sveriges nationaldjur, och att detta måste kvoteras in i samtliga svenska reklamkampanjer och komedier.

Den excentriska uppfinnartypen kommer dock till sin rätt här på scenen när extrema utläggningar om en diminutiv fråga – är Håkäringen en haj eller val och varför har den valts som nationalrätt på Grönland då dess kött ju är extremt giftigt och hur kommer det sig förresten att Grönland … och så vidare i en evighet – medan Måns Nilsson antar rollen som, säg, Tage Danielsson under en Lindeman-sketch.

Måns Nilsson tar annars en större roll denna gång. Just när vi trodde att bara Anders skulle få sjunga (rätt bra också) en urcharmig låt om en urtrist bordsdam kommer Måns med en minst lika charmig sång (rätt bra också) om den älskade katten Pussel – i ”Total eclipse of the heart”-version.

Kanske gör maktbalansen på scenen att det ofta bromsas in precis där det riskerar att bli enbart flabbigt och barnsligt. Vilket sannolikt många i den medålders publiken (grabbarna på scenen tar sig snart mot 50) uppskattar. För rätt barnslig är ju egentligen hela den här idén, typ: ”Visste ni att om man tar en mintpastill och lägger i en Cola …”

Helt följdriktigt frågar sig Måns också hur i all världen det typiska P3-progrrammet ”Så funkar det” en gång kunde adopteras av P1? Svaret är förstås detsamma som för nya ”Fråga Lund” i SVT: Allt måste vara lite skoj. Annars funkar det inte.

