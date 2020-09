Falsk Rembrandt kan vara äkta

Den lilla tavlan föreställande en trött och melankolisk man i skägg tros ha målats omkring 1630. En ny undersökning av ”Porträtt av en skäggig man” visar att den målats på material från samma träd som ett bekräftat Rembrandtverk.

År 1951 kom ”Porträtt av en skäggig man” till Ashmolean museum vid Oxfords universitet. Då trodde man att verket målats av den nederländske konstnären Rembrandt, men 1981 avfärdade Rembrandt research project att det skulle röra sig om ett äkta verk av konstnären.

– De såg den och och bedömde att det inte var en Rembrandttavla, säger An Van Camp, kurator på Ashmolean museum, till The Guardian.

Tavlan, som är liten som ett vykort, flyttades ner i källaren på museet och har fram till nyligen förvarats där. När museet började arbeta med utställningen ”Young Rembrandt” kom tavlan, som An Van Camp alltid funderat på om den verkligen är falsk, fram i ljuset igen.

– Det är Rembrandts stil. Han gör små huvudstudier av gamla män med övergivna, melankoliska och tankfulla uttryck. Det är väldigt typiskt för vad Rembrandt gör i Leiden runt år 1630, säger An Van Camp.

”Head of a bearded man”. Foto: Ashmolean Museum Oxord

Tavlan analyserades av en av världens ledande experter på dendrokronoligi, det vill säga läran att datera trä med hjälp av årsringar, Peter Klein. Han konstaterade att den är gjord i material från samma träd som det bekräftade Rembrandtverket ”Andromeda chained to the rocks” samt konstnären Jan Lievens porträtt av Rembrandts mamma, skriver The Guardian.

Båda verken gjordes omkring år 1630 när de två konstnärerna arbetade tillsammans i Leiden. Enligt An Van Camp visar det att ”Porträtt av en skäggig man” åtminstone kommer från Rembrandts ateljé och att nu ska verket undersökas noggrannare för att se om det även är Rembrandt som målat det.

