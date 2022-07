Familjerelationer och regnbågsfärgade hjältehistorier i nytolkningar av antiken

Böcker Madeline Miller ”Sången om Akilles” Wahlström & Widstrand Övers. Marianne Tufvesson, 347 sidor Madeline Miller ”Galatea” Wahlström & Widstrand Övers. Matilda Södergran, 35 sidor Daniel Mendelsohn ”En Odyssé: En far, en son och ett epos” Natur & Kultur, 372 sidor Övers. Matilda Södergran Visa mer

Det finns en rörande scen mot slutet av Odysséen. Den vinddrivne sjöfararen har återvänt till sitt Ithaka, besöker förklädd sitt forna palats och blir igenkänd av sin gamla amma på ett ärr från barndomen. Den moderne läsaren väntar sig en tårdränkt återföreningsscen, men det gamla eposet sätter istället iväg på en lång utvikning där en hel massa hexametrar går åt till att först informera om hur Odysseus en gång fått sitt namn, sedan hur det gick till när han ådrog sig ärret (på en vildsvinsjakt hos morfadern).

Detta, menade den store tyske litteraturkritikern Erich Auerbach i sin klassiska studie ”Mimesis”, var ett typiskt drag hos den klassiska epiken. Den saknade djup. Ingen undertext, ingen dold motivation, ingen psykologisk komplexitet hos de stereotypa huvudpersonerna (den mångförslagne Odysseus, den hästbetvingande Hektor). Bara ett berättelsens eviga nu där ”det som berättas är det enda som existerar, både på scenen och i läsarens medvetande.”

Författaren Daniel Mendelsohn har skrivit om förhållandet till sin far, sett genom deras gemensamma intresse för Odysséen. Foto: Matt Mendelsohn

Det är ganska uppenbart att varken Daniel Mendelsohn eller Madeline Miller tillhör Auerbachs skola. Båda har, på ett i hemlandet USA både uppmärksammat och framgångsrikt sätt, tagit sig an den homeriska epiken och hittat gott om både undermeningar och psykologiskt djup i den. Just Odysseus ärr förekommer givetvis både i Millers moderna omdiktning av historien om Iliadens hjälte Akilles och hans trogne vapendragare Patroklos och i Mendelsohns essäistiska meditation över sin far och förhållandet till honom, sett genom deras gemensamma intresse för Odysséen.

Det är ungefär så långt likheterna sträcker sig. Den enligt omslagens guldbokstäver bästsäljande Miller specialiserar sig på klanderfritt moderna omtolkningar av det homeriska materialet, och har nu följt upp sin feministiska äreräddning av Odysséens svekfulla nymf Kirke med en replik på Ovidius misogyna version av historien om skulptören Pygmalion och dennes konstgjorda kvinna Galatea. Och det är ju ett förståeligt sätt att ta sig an en ofta skamlöst misogyn och patriarkalisk kultur.

Odysseus and Polyphemus i en oljemålning från 1896 av den schweiziska konstnären Arnold Böcklin.

Millers version av Iliaden är i samma något troskyldiga anda en homosexuell hjältehistoria med Netfixdramaturgi och lätt mjukpornografiska inslag (”Känslan stegrades och stegrades till ett hest skri rev sig loss ur min strupe och en svallvåg exploderade och sköljde upp mig mot honom i en spänd båge… Munnen öppnades i ett halvkvävt skrik och vi tryckte oss så tätt emot varandra att jag kunde känna hans varma vätska spruta.”) vari representanterna från förtryckta grupper, som bögen Patroklos och slavflickan Briseis, i god intersektionell anda gör gemensam sak mot det patriarkala förtrycket. ”Empowering” som amerikanerna säger, men man behöver inte vara fundamentalist för att tycka att regnbågsfärgerna på de gamla marmorstatyerna ser något påkletade ut.

Vad både hon och Mendelsohn visar är att antiken fortfarande är det väldiga rekvisitaförråd där vi kan hämta förklädnader efter behov.

Mendelsohns bok är litterärt överlägsen, uttryck för ett intellektuellt mer seriöst förhållande till ämnet. Det som en gång lockat honom till antikforskningen och förenar honom med fadern, matematikern, är inte något mytiskt flum, utan tvärtom den stränga och krävande disciplin som studiet av de antika språken och dess förunderligt intrikata grammatik förutsätter.

Jag har själv nosat på ämnet och förstår fascinationen mer än väl. Men jag minns också professorn i Antikens kultur och samhällsliv och föraktet i hennes röst när hon en gång avfärdade ”Anders Henriksson”. Det var Alf Henrikson och hans Antikens historier som någon oförsiktig student hade råkat nämna – någon som dristade sig att använda de heliga klassiska texterna för att ha roligt med dem.

Madeline Miller skriver moderna omtolkningar av det homeriska materialet. Foto: Nina Subin

Med den saken i åtanke kan jag bara applådera Madeline Millers förhållningssätt (också). Och om det är någonting Mendelsohn å sin sida visar är det att en seriöst vetenskaplig inställning, som den noggranna diskussionen av innebörden i en homerisk versrad, mycket väl kan förenas med personlig familjehistoria. Vad både hon och Mendelsohn visar är att antiken fortfarande är det väldiga rekvisitaförråd där vi kan hämta förklädnader efter behov.

Även om man tycker att Millers novellversion av Galateamyten är grund och övertydlig kan man fastna i efterordet med sina hänvisningar till de andra versionerna – Ovidius original, Shaws Pygmalion, musikalen My fair lady, den engelska poeten Carol Ann Duffys mindre än tio år gamla ”Pygmalions brud”. Den klassiska litteraturen är full av den sortens länkar att klicka på och som kan öppna sig mot ett helt universum. Det är ett annat djup än det Auerbach talade om, men ett djup är det ändå.

