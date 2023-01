Fängelsehot och relationsbråk skakar Shakiras karriär

2022 går till historien som ett mardrömsår för Shakira. Eller, som hon själv konstaterar i en stor intervju med Elle i höstas: ”Det här är förmodligen den mörkaste perioden i mitt liv.”

Där och då, när intervjun görs, har Shakiras musikkarriär länge legat i träda. Andra saker har tagit fokus, som uppbrottet med fotbollsspelaren Gerard Piqué och en efterföljande vårdnadstvist om deras gemensamma barn. Men också en annan minst lika uppmärksammad rättssak – en kommande rättegång där hon står åtalad för skattebrott i Spanien och, om hon döms, riskerar åtta års fängelse och en kvarts miljard kronor i böter.

När 2022 övergår i 2023 släpper Shakira plötsligt en ny singel. ”BZRP music sessions #53” har ett enkelt musikaliskt beat men en låttext som är full av dissar och gliringar till ex-pojkvännen och hans nya flickvän Clara Chia Martis – 22 år yngre än Shakira.

”Jag är för bra för killar som dig, och det är därför du är med någon som är som dig”, sjunger hon på spanska i låten som snabbt blir viral. Första dygnet får videon 63 miljoner visningar på Youtube vilket gör den till den mest sedda latinamerikanska nya låten någonsin på plattformen – och slår ”Despacitos” rekord.

Är det här Shakiras revansch? Vad var det som hände med sångerskan? Och hur troligt är det att hennes karriär överlever rättegången?

Shakira är den bäst säljande kvinnliga latinamerikanska artisten någonsin, med över 80 miljoner sålda skivor världen över. Foto: Bruno Marzi/TT

Shakira Isabel Mebarak Ripoll föds 1977 i miljonstaden Barranquilla i Colombia. Hon är dotter till en far med libanesiskt ursprung som tidigt introducerar henne för musik från Mellanöstern och för orientalisk dans. Uppväxten är katolskt präglad, med nunnor som sköter skolundervisningen. I skolan blir hon känd som magdanstjejen när hon varje fredag visar upp nya dansnummer för klasskompisarna. Men i skolkören platsar hon inte, tycker läraren, som har synpunkter på Shakiras vibrato och tycker att hon låter som en get när hon sjunger.

Shakira djupdyker i musik och lär sig flera instrument. Hon hittar Led Zeppelin, The Cure, Nirvana och Depeche Mode och börjar klä sig som en goth med svart hår. När hon senare blir världsartist är det delvis hennes bakgrund i rock som lyfts fram som särskiljande från andra samtida popgiganter som Britney Spears och Christina Aguilera, där Shakiras låtar nästan alltid är grundade med elgitarr och latinamerikanska rytmer. Det, och det faktum att hon faktiskt skriver de flesta av sina låtar själv.

– Att hon aldrig har blivit erkänd som rockartist beror på att hon är kvinna och latina. Hon är motsatsen till vad vi uppfattar som rock. Hon blir ofta felstämplad och missförstådd.

Det säger María Elena Cepeda, professor i latinamerikastudier med specialinriktning på medier och populärkultur vid Williams college i Massachusetts, USA. I sin bok ”U.S-Colombian identity and the latin music boom” skriver hon om hur Shakira är så mycket mer än en regelrätt popartist – hon är en transnationell musikalisk produkt som tycks kulturellt gångbar över hela världen.

– Alla tolkar henne olika men alla kan identifiera sig med henne. Hon är ett tomt kärl som fylls på med olika mening beroende på vilket samhälle du lever i.

Shakira delar ut skor till ett barn i sin hemstad Barranquilla i Colombia 2002. Tidigt i karriären grundar hon en stiftelse som arbetar för att förbättra tillgången på utbildning för ekonomiskt utsatta barn. Foto: AP

Tretton år gammal får Shakira sitt första skivkontrakt, men den första skivan blir en försäljningsmässig flopp. Det dröjer till den fjärde skivan ”Dónde están los ladrones?”, där hon sjunger på spanska och blandar musikinfluenser från olika länder, innan det lossnar ordentligt och USA får upp ögonen.

Shakira med svart hår på omslaget av sin fjärde skiva ”Dónde están los ladrones?” från 1998 – albumet som gav henne större framgångar utanför Colombia och banade väg för en internationell lansering. Foto: Alamy

María Elena Cepeda, som har familjerötter i samma stad som Shakira växte upp i, beskriver Barranquilla som en utpräglat mångkulturell stad, vilket avspeglas i stjärnans musik. Att mixa olika musikstilar har varit det naturliga sättet att göra det på.

– Hennes framgångar har bidragit till att normalisera vissa typer av musikaliska blandningar inom den amerikanska musikindustrin som tidigare var otänkbara. Till exempel var hon tidig med att plocka upp reaggaeton och packa om på ett sätt som gjorde det tillgängligt för många fler, säger Cepeda:

– Med tanke på hur sexistisk och främlingsfientlig den amerikanska musikindustrin är så är det ett under att Shakira under så lång tid inte bara har överlevt utan också blomstrat.

Shakiras skivbolag bestämmer att det är dags att satsa internationellt. Så snart hon lärt sig engelska skriver hon låten ”Whenever, wherever”, där latinamerikanska rytmer möter panflöjt och andra influenser från Anderna, med textrader som ”Lucky that my breasts are small and humble, so you don't confuse them with mountains”. Året är 2001 och det visar sig vara en fullträff. Albumet ”Laundry service” släpps och Shakiras internationella genombrott är ett faktum.

Då är hon redan älskad i Colombia. I hemstaden Barranquilla reser man en flera meter hög staty som föreställer sångerskan, poserande med gitarr. Och i en kärleksfull essä publicerad i The Guardian konstaterar den Nobelprisbelönade författaren och landsmannen Gabriel García Márquez att hon har ”fenomenal musikalisk talang”.

Shakira tillsammans med rapparen Wyclef Jean. Deras världskända duett ”Hips don't lie” skrevs ursprungligen av Wyclef Jean till hans grupp Fugees och deras återförening. Men låten, som då hette ”Lips don't lie”, ratades av Fugeesmedlemmen Lauryn Hill. Foto: Jeff Christensen/AP

Med Wyclef Jean-duetten ”Hips don't lie” som kommer 2006 går Shakira från att vara en framgångsrik artist till att bli ett populärkulturellt fenomen. När låten släpps blir amerikanska radiostationer nedringda med önskemål om ”låten med trumpeter från tjejen med konstig röst”, skriver Popcrush. Miljoner användare laddar ner trumpetslingan som polyfonisk ringsignal till sina mobiltelefoner, och hjälper till att sprida hajpen.

I intervjuer förklarar Shakira att hon vet att en låt är klar så fort hennes kropp reagerar fysiskt på den. ”Mina höfter ljuger inte! Rör de sig? De rör sig inte! Så den är inte klar än!”, brukar hon säga till sina medmusiker när de arbetar tillsammans i studion, berättar hon.

”Hips don't lie” är i grunden är en ganska stereotyp skildring av kvinnlig latinamerikansk identitet, där fokus ligger på kropp och höfter, tycker María Elena Cepeda. Men låten rymmer också mer, som politiska textrader om invandringspolitiken i USA, som desto färre känner till. Även politiskt är Shakira missförstådd, tycker María Elena Cepeda.

– Hon använder sin makt, ibland öppet men oftare i det fördolda, på ett sätt som inte är särskilt in-your-face.

Shakira och USA:s tidigare president Barack Obama under ett arrangemang för afroamerikanska samhällen i Colombia. Under valkampanjen 2008 var Shakira en av de som öppet stöttade Barack Obama. Foto: Carolyn Kaster/AP

Ett sådant exempel är Shakiras välgörenhetsstiftelse som hon grundar tidigt i karriären, inriktad på att förbättra tillgången på utbildning för ekonomiskt utsatta barn. Pengarna går till att bygga skolor över hela Latinamerika och när Barack Obama, som hon stöder, blir president utses hon till en av hans rådgivare inom utbildningsfrågor för latinamerikaner.

Ett annat exempel är den varulvsylande megahitten ”She wolf” från 2009, som hon i en intervju med DN förklarar är en djup tolkning av vår kultur och kvinnlig frigörelse.

– ”She wolf” är inte bara jag utan också vår tids kvinna […] En ”she wolf” representerar för mig kvinnan som har en tro på sin individualitet och sina drömmar och följer dem och tar strid för sin individuella frihet, i stället för att hamna i bur. Vi vet alla att samhället ibland har förtryckt just sådant. Ju friare vi är, desto lyckligare är vi, säger hon.

Den 10 juni 2010 står Shakira på scen i Johannesburg, framför en jublande masspublik. Vuvuzelorna tjuter och de sydafrikanska flaggorna vajar i kvällsbrisen. På scenen framför hon sin ”Waka waka (time for Africa)” som blir ännu en milstolpe i karriären. När slutorden kommer exploderar ett konfettiregn över publiken: ”We are all Africa”.

Det är ett budskap som inte alla håller med om. Kritiken är inledningsvis hård mot att Fifa inte valt en inhemsk artist till den officiella VM-låten. Och att den internationella popstjärnan från en annan kontinent dessutom lånat refrängen från en kamerunsk 80-talshit utlöser en debatt om hur afrikaners upphovsrätt ständigt undermineras. Att hon inte anklagas för kulturell appropriering beror nog mest på att begreppet får genomslag först några år senare.

Men kritiken är snart glömd – refrängen är helt enkelt omöjlig att motstå. ”Waka waka, eh, eh” (kamerunsk slang för ”kom igen”) klistrar sig fast på hjärnan och överallt dansas dansen. Många år senare, under vinterns fotbolls-VM i Qatar, seglar låten än en gång upp på Billboardlistorna, som ett bevis på sin odödlighet.

I Barranquilla i Colombia, staden där Shakira växte upp, står sedan några år tillbaka en hög staty som föreställer Shakira, poserande med gitarr. Foto: William Fernando Martinez/AP

Det är under musikvideoinspelningen till VM-låten som Shakira träffar fotbollsstjärnan Gerard Piqué 2010. De blir ett par men gifter sig aldrig – vilket är oväntat med tanke på hennes katolska bakgrund. När paret så småningom får två barn bosätter de sig i Barcelona.

”En av oss var tvungen att göra en uppoffring. Och jag gjorde det. Jag växlade ner karriären och kom till Spanien för att stötta honom så att han kunde spela fotboll och vinna titlar. Och det var en uppoffring som kom ur kärlek”, förklarar hon i intervjun i Elle.

2017 kommer den första sprickan i fasaden. Den så kallade Paradisläckan publiceras, som avslöjar hur en rad rika personer placerat pengar i skatteparadis, och Shakiras namn finns med i dokumenten. I hennes fall handlar det om låträttigheter som placerats i lågskattelandet Malta, vilket inte är olagligt.

Gerard Piqué och Shakira träffades första gången under musikvideoinspelningen av ”Waka waka (this time for Africa)” 2010, där den spanska fotbollsstjärnan gör en kort cameo. Året efter blev de officiella med sin relation. Foto: Alberto Simon/TT

Avslöjandet leder till att spanska myndigheter börjar utreda stjärnans ekonomi. Officiellt flyttar Shakira till Spanien 2015 men myndigheterna misstänker att hon genomfört flytten redan 2012, trots att hon varit skriven i skatteparadiset Bahamas, och däremellan inte betalat spansk inkomstskatt enligt regelboken. Shakira hävdar å sin sida att hon haft sin officiella bostad på Bahamas när hon inte turnerat internationellt.

Kanske är det den pågående utredningen för skattefusk som får henne att ta beslutet – eller för den delen coronapandemin som lagt sig som en blöt filt över musikvärlden: 2021 säljer Shakira, precis som en rad andra artister, rättigheterna till sin musikkatalog och säkrar upp sin ekonomi. Sammanlagt rör det sig om 145 låtar som gjort Shakira till den bäst säljande kvinnliga latinamerikanska artisten någonsin, med över 80 miljoner sålda skivor.

Året därpå, sommaren 2022, åtalas Shakira för skattebedrägeri efter att ha tackat nej till en uppgörelse utanför domstol. Enligt spanska åklagare har hon låtit bli att betala 14,5 miljoner euro i skatt, drygt 150 miljoner kronor, mellan 2012 och 2014. Om hon döms riskerar hon åtta års fängelse och böter på en kvarts miljard kronor. Ett datum för när rättegången blir av är ännu inte bestämt.

Shakira på väg till ett möte med advokater i Barcelona i september 2022. Paret Shakira och Gerard Piqué, som av Forbes en gång utsetts till ett av världens mäktigaste par, separerade i juni 2022, efter elva år tillsammans. Foto: David Oller/TT

Shakira, som nekar till brott, beskriver det hela som en ”smutskastningskampanj” och säger till Elle: ”Jag är övertygad om att jag har tillräckliga bevis som stöder mitt fall och att rättvisan kommer att segra till min fördel.”

María Elena Cepeda säger att hon blev förvånad när anklagelserna om skattefusk briserade – i intervjuer har Shakira alltid varit noggrann med att framställa sig som en uppriktig och ärlig medborgare, mån om att göra rätt. Under en snart trettioårig karriär är det här den första riktiga skandalen.

Shakira poserar för filmfotograferna i Cannes i maj 2022. Höstens medieuppståndelse runt både rättegången och uppbrottet med Piqué är en helt ny typ av situation för Shakira, som under sin långa karriär aldrig behövt hantera några större skandaler. Foto: Joel C Ryan/AP

– Oavsett hur det går kommer det här att bli en väldigt svår upplevelse för henne. All medieuppståndelse runt både rättegången och uppbrottet med Piqué är en helt ny typ av situation för henne, och säkert mycket omskakande, säger Cepeda.

Blir rättegången dödsstöten för Shakiras karriär eller är mottagandet av den nya singeln ett tydligt tecken på att fansen förblir trogna? María Elena Cepeda är övertygad om att Shakira kommer att lyckas göra comeback. Hon jämför Shakira med Madonna, som under decennier gång på gång lyckats återuppfinna sig själv musikaliskt, scenmässigt och estetiskt.

– Shakira överträffar faktiskt Madonna eftersom hon dessutom sjunger på spanska, franska, portugisiska, arabiska… och blandar musik från hela världen. Hon appellerar till så många olika samhällen – latinamerikaner omfamnar henne som en latinamerikansk artist, folk med libanesisk bakgrund älskar henne som en arabisk artist… Hon är den ultimata globala stjärnan.

