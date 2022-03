Fängslande måleri i fascinerande belysning

Utställning ”Barbro Östlihn. New York imprint” Göteborgs konstmuseum. Visas t o m 25/9 Visa mer

Superskickligt och stiligt men statiskt och snustorrt. Det erkänner jag mig länge ha tyckt om Barbro Östlihns måleri, efter att bara ha sett spridda och främst sena verk. Därtill mest ha hört talas om henne som den oskolade maken Öyvind Fahlströms högra hand, hon som omsatte en hel del av hans vilda idéer i handfast måleri.

Men oj vilken omvärdering jag nu har gjort, på flera plan! Detta efter att ha sett Göteborgs konstmuseums fascinerande utställning ”Barbro Östlihn. New York imprint” som visas i Etaget. Tre våningsplan med ett fyrtiotal målningar, de flesta i stora format, plus uppförstoringar av foton som Östlihn tog under vistelsen i den amerikanska metropolen 1961-75 och montrar med fem av hennes arbetsböcker.

Här får jag för första gången en betydligt bredare bild av hennes produktion och förståelse för hur hennes bilduniversum växte fram. Fast framför allt möjlighet att närstudera Östlihns briljanta, minutiösa måleri – i huvudsak symmetriska utsnitt från fasader och byggda miljöer, dominerade av strängt geometriska och klassicistiska former, men där den platta ytan visar sig leva sitt eget liv. Hennes mästerliga färgfördrivningar ger volym åt arkitekturelement, kompletterat med insmugna, organiska former.

Barbro Östhlin, ”NY Law School ”, oljemålning 1968. Foto: Västerås konstmuseum

Barbro Östlihn (1930-1995) kunde sannerligen måla. Hon var dubbelutbildad under 50-talet i Stockholm, först på Konstfack och därefter Kungliga konsthögskolan, parallellt med att hon fick två barn med studiekamraten och första maken Björn Hallström. Hon förstod också byggnadskonstens särskilda värde, uppväxt i en familj i Bromma med mycket ”byggfolk” i släkten. Dessutom upplevde hon på nära håll den brutala så kallade ”citysaneringen” i Stockholm, följt av ett liknande rivningsraseri på Manhattan.

Dit flyttade hon och Öyvind Fahlström med magra stipendiemedel i början av 60-talet, gifte sig och fick hyra ett studioloft på Front Street på Manhattans sydspets. Då ett nedgånget område med småindustrier, verkstäder och magasin, där unga konstnärer hyrde billiga lokaler, men beläget precis intill Wall Streets finansdistrikt och måltavla för fastighetsexploatering.

”Jag känner mig som en förintelsens ängel!” skriver hon i ett brev 1963. Under sina promenader i grannskapet kunde hon fastna för ett vackert hus, måla det, och därefter upptäcka att byggnaden rivits. Detta upprepades gång på gång – men då hade hon i alla fall förevigat huset.

Barbro Östlihn, ”Royal Pavilion”, oljemålning 1966. Foto: Hossein Sehatlou

Uppgifterna hittar jag i Annika Öhrners högintressanta avhandling ”Barbro Östlihn & New York” (Makadam förlag). Öhrner är den första som forskat om Östlihn och stod bakom retrospektiven på Norrköpings konstmuseum 2003, nu också anlitad av Göteborgs konstmuseum. Häromåret förvärvade museet Östlihns drygt tre meter långa ”Royal pavilion” från 1966 och ger i utställningen en kontext till detta verk.

Här rör det sig om en Stockholmsförlaga från 1642, en del av Lantmäteriverkets hus vid Kungsträdgården, en klassicerande fasad i gulockra med valvbågar, nischer och blindfönster. Ytterligare några verk har motiv från Stockholm, som huskrönet på ”Slussplan 7” och ”Drottningholmsparken”, ovanligt nog baserad på en planritning och sedd ovanifrån.

På utställningen finns även ett halvt dussin sena verk från 1980- och 90-talen i Paris, dit Östlihn flyttade efter skilsmässan från Fahlström och levde livet ut med en fransk konsthistoriker. Där utvecklade hon ett närmast abstrakt måleri med mönsterkaraktär – som har sin plats i berättelsen om Östhlins konsekventa konstnärskap men som jag fortfarande finner förhållandevis trist och livlöst.

Annika Öhrner med målningar av Barbro Östlihn, till vänster ”The russian pavillion, Venice”, från 1966. Foto: Hossein Sehatlou

Betydligt mer livfulla, varierade och även gåtfulla är just avtrycken från New York, som utställningstiteln pratar om. I kataloghäftet men framför allt i avhandlingen beskriver Öhrner hur Östlihn fann en ny riktning i sitt måleri endast några månader efter ankomsten.

Paret Östlihn-Fahlström damp rakt ner i en oerhört kreativ miljö, med numera berömda konstnärer som Robert Rauschenberg, Jasper Johns, Tom Wesselmann, Frank Stella, makarna Claes och Pat Oldenburg – en avantgardekrets som nyligen skildrades i grupputställningen ”Party for Öyvind” på Sven-Harrys konstmuseum.

Läs mer: Generös historielektion om Öyvind Fahlström

Min främsta lärdom på Göteborgs konstmuseum är hur självständigt Barbro Östlihn arbetade i denna miljö av spirande popkonst, minimalism, harde-edge; influenser som hon tillsammans med sitt arkitektoniska engagemang omvandlade till en högst personlig stil.

Hon målade nattetid, en vana från studietiden med småbarn (som lämnades kvar i Stockholm), och gick ut på sina långa vandringar i ottan. Människomyllret och trafiken intresserade henne inte, bara själva stadsrummet och spåren efter mänsklig aktivitet.

I den folktomma staden fotograferade hon allt från fasader, brandgavlar och skyltfönster, till mindre detaljer som pelare, ventilationsrör, låsvred. Tecknandet övergavs helt, till förmån för fotograferandet, som blev ett slags minnesanteckningar. I arbetsböckerna syns det hur noggrant hon planerade sina kompositioner, med förutbestämda mått och proportioner.

En av hennes första målningar i New York är ”Chrysler building”, ett stiliserat utsnitt från den berömda skyskrapans topp. Verket finns tyvärr inte med på utställningen, som bygger på vad som finns i svenska museisamlingar eller ägs av privatpersoner. Men här finns ändå ett rikt material från konstnärens mest produktiva år, där titlarna nästan alltid ger en konkret hänvisning till var hon hämtat sina motiv. Jag fastnar magnetiserad framför ”New York Steam company”, ett parti från baksidan av huset med rörslingor.

Men vid en jämförelse med den fotografiska förlagan så ser jag att rören har fått en betydligt mer snirklig, närmast jugendaktig karaktär. Att fasaden och även rören var gröna stämmer nog inte heller med verkligheten. Dessutom har Östlihn vid närmare påsyn lagt till ett nät av organiska former över stenblocken, vilket kan vara skuggbilder av löv eller något som faktiskt grodde på fasaden.

Barbro Östlihn, ”The Schieren building”, oljemålning 1963. Foto: Hossein Sehatlou

Fina och fängslande detaljer finns i snart sagt varje målning – och det rör sig aldrig om ren avbildning utan om en mer eller mindre fri tolkning eller renodling. ”Pawn-Shop” har ett märkligt perspektiv snett från sidan, med en röd tegelvägg i bakgrunden, tre hängande gula kulor i förgrunden och återigen organiska former flätade över bildytan; en klätterväxt eller kanske vatten som strilar över fönstret? ”The Schieren building” är en annan hemlighetsfull målning; en stram fasad med slutna fönsterrader men ovanför det en blå himmel med vita molntussar.

Fasaden på den ryska paviljongen i Venedig har fått en speciell laddning i dag, då Ryssland utestängts från konstbiennalen. Och ”Pier 20” har aldrig tidigare visats i Sverige, en långsmal komposition där det tar ett tag innan man begriper att det blåa bandet i botten är vatten och att tavlans nedre del är en spegling av pirhusen. Donald Judd, som då var konstkritiker, såg ett inflytande från surrealisterna och Magritte, vilket jag även ser i ”The Schieren building”.

Varför är då Barbro Östlihn ännu en relativt okänd konstnär i Sverige, trots sitt enastående originella konstnärskap? Annika Öhrner ser flera orsaker, däribland att Östlihn i hemlandet sågs som en udda konstnär, som aldrig analyserades i förhållande till sina samtida amerikanska kollegor och dessutom passade dåligt in i det alltmer politiserade konstlivet i slutet av 60-talet. Därtill levde Östlihn större delen av sitt liv utomlands och var kvinna – som tidstypiskt överskuggades av sina manliga kollegor, främst Fahlström.

Hon har nu återupptäckts i olika steg med tjugo års mellanrum. All heder åt Annika Öhrner och Göteborgs konstmuseum för denna ögonöppnande utställning, som förhoppningsvis en gång för alla skriver in Barbro Östlihn i 1900-talets konsthistoria.

Läs mer om konst