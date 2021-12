Fängslande ukrainsk samtidskonst fri från dagspolitik på Kristianstads konsthall

Grupputställning ”Dedication – Traces and Tactics” Samtidskonst från Ukraina Kristianstads konsthall. Visas t o m 30/1 Visa mer

Om man kommer riktigt nära blir också det mest storvulna monument bara en abstrakt klump. Lada Nakonechnas fotografier tränger sig inpå maktens minnesmärken tills de förlorar både form och sans, överrumplar dem ur vinklar där de avslöjar sin råa materialitet. Gestalten som man trott sig urskilja på håll visar sig vara en illusion.

Som med historien i stort, tänker jag. ”Dedication” på Kristianstads konsthall testar just den tanken – vad som egentligen återstår av historiens örnperspektiv om man i stället smyger sig intill den, ner på det mänskliga vardagsplanet.

Om konsten kanske rentav kan fungera som en balanserande kraft, mobilisera motståndet mot denna falska, destruktiva överblick. Sex unga konstnärskap från Ukraina, ett land som konkret slitits itu mellan antagonistiska historiska berättelser, förenas i en lågmäld utställning närmast demonstrativt fri från dagspolitiska kommentarer och proklamationer.

I stället alltså: dekonstruerade hjältestatyer. Eller som hos Yevhenii Obraztsov och Anastasia Omelych: en dokumentation av provisoriska gör-det-själv-sittbänkar i staden Dnipro. Där Nakonechnas foton låter historien skymmas av sin egen tyngd avtecknar den sig här som något helt annat, som ett svar på praktiska behov, en oavsiktlig rörelse någonstans i de dagliga bestyrens utkanter.

Men så närgångna metoder har förstås sina begränsningar. Nikita Kadan, Ukrainas internationellt mest uppmärksammade konstnär under det senaste decenniet, gör i stället raka motsatsen. Med sina rekonstruktioner av de enkla järnspjut som användes av kolarbetarna i Donbass under det tidiga 1900-talets gruvuppror riktar han blicken mot de utopiskt färgade rörelser som föregick och ledde fram till revolutionen 1917.

Bild 1 av 3 Lada Nakonechnas fotografier på Kristianstad konsthall. Foto: Gert Germeraad Bild 2 av 3 Målning och skulpturer av Nikita Kadan. Foto: Gert Germeraad Bild 3 av 3 Stillbilder ur Dana Kavalinas film. Foto: Gert Germeraad Bildspel

På andra sidan det sovjetiska experimentet befinner sig de förfallna monument som Kadan dokumenterat och till hälften dolt bakom lager av kol – minnesmärken åt kommunistiska poeter, Potemkins sjömän eller den judiska motståndsrörelsen under kriget.

Här framträder de som ett slags konsthistoriska fossiler, energireserver som lagrar kraften från en framtidstro som gått förlorad. Och som med sval melankoli återskapas i en kolteckning där Kadan korsar en målning av Georges Braque med en politisk affisch av den sovjetiske konstruktivisten Vasyl Yermilov.

Visst finns det alltid skäl att diskutera urvalet i den här sortens utställningar – själv kan jag sakna det mer expansiva och politiskt expressiva tonläge jag annars mött i den ukrainska konsten. Somligt här blir dessvärre lite för diskret och internt för att verka intressant eller ens begripligt för en svensk publik.

Men överlag, som inblick i en annorlunda konstmiljö är det riktigt spännande. Sent kommer jag att glömma Dana Kavelinas film ”There are no monuments to other monuments”, som i en serie filmade intervjuer berättar om ett minnesmärke över en okänd katastrof som vi aldrig får se.

Det är ett verk som retfullt leker med publikens fördomar och förväntningar, och samtidigt suggererar fram en bild av den officiella historien som ett massivt tomrum. Därför ständigt dessa monument.

