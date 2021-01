Fantasifulla krislösningar får Göteborgs filmfestival på banan

För första gången på fyra decennier kommer det inte att gå några lämmeltåg av publik, branschfolk och journalister mellan biograferna i ett vinterkallt Göteborg. Årets upplaga av stadens filmfestival saknar dock inte fantasifulla lösningar på pandemikrisens sociala begränsningar. Festivalen har länge arbetat med experimentella filmvisningar. Man har även tidigare velat diskutera också hur man ser på film och hur filmkonsumtionen har förändrats.

Den 44:e festivalen är i stort sett helt digital, så när som på ett antal spektakulära enmansvisningar. Festivalens hjärta, den vackra biografen Draken vid Järntorget, ett öde Scandinavium och en ännu mer öde ö ute i havsbandet kommer att bli speciella visningsmiljöer. På den sistnämnda platsen kommer en utvald person att få bo ensam i sju dagar vid fyren Pater Noster. Ett initiativ som blivit mycket uppmärksammat internationellt.

– Vi har velat skapa ett experiment av total isolering – en person tillsammans med filmfestivalens sextio premiärer. Den som får uppleva detta är under sju dagar helt ensam med vågorna, himlen – och Göteborgs filmfestival, förklarar Jonas Holmberg som är konstnärlig ledare för festivalen.

Jonas Holmberg Foto: Göteborgs filmfestival

– Väldigt många ser uppenbarligen det här som en drömtillvaro. Vi presenterade satsningen för en vecka sedan och har redan fått 10 000 ansökningar från hela världen och blivit omskrivna av bland annat CNN, Fox, Washington Post och Süddeutsche Zeitung.

Den lyckligt utvalda i detta filmexperiment meddelas 19 januari. När det gäller enmansvisningar på Draken kommer filmskaparen bakom verken att i vissa fall att medverka på Draken som privat introduktör.

– Jag tror att det kommer att bli en både en väldigt exklusiv och en lite sorglig och glad upplevelse att se film ensam så här. Det är viktigt att göra saker som är förankrade på en plats på det här viset. På internet är det så lätt att saker bara flyter iväg, menar Holmberg.

”Tove” Foto: Göteborgs filmfestival

Årets invigningsfilm blir den finländska men svenskspråkiga publiksuccén ”Tove” med Alma Pöysti i huvudrollen som Tove Jansson, mest känd som författare till böckerna och tecknade serier om Mumintrollen. Regissören Zaida Bergroth återskapar i sin film ett partyglatt Helsingfors på trettiotalet där den unga Tove Jansson lever livets glada dagar i virvel av kärlek och passion med älskare och älskarinnor.

Mads Mikkelsen, som belönades med årets nordiska hederspris på festivalen 2019, är ännu en gång i högsta grad festivalaktuell. Den danska storstjärnan frontar Thomas Vinterbergs alkoholstinna drama ”En runda till” som fått hemmapubliken i Danmark att gå man ur huse trots pandemin.

”Pleasure” Foto: Göteborgs filmfestival

Ytterligare en spektakulär titel är Ninja Thybergs komplexa ”Pleasure” som utspelar sig i porrbranschen i Los Angeles, en film som väckte internationell uppmärksamhet redan förra året när den fick plats i Cannesfestivalens officiella program. Även Ronny Sandahls ”Tigrar”, ett coming of age-drama i hjärtat av den internationella fotbollsvärlden, har festivalvisats och prisats utomlands under det gångna året. Nämnda filmer tävlar om Dragon award best nordic film tillsammans med bland annat ”Efterskalv”-regissören Magnus von Horns nya film ”Sweat” som kretsar kring en krisande polsk influerare i fitnessbranschen.

”Sweat” Foto: Göteborgs filmfestival

Bland årets festivaldokumentärer märks ”Be my voice” av Nahid Persson som gjorde ”Anders, jag och 23 andra kvinnor”. Hennes nya film kretsar kring en iransk aktivist med en enorm mängd Instagramföljare. Hon har fått tusentals kvinnor att kasta huvudduken i Iran – men tvingades sedan själv i exil.

”Be my voice” Foto: Göteborgs filmfestival

Under rubriken ”Social distances” återfinns en rad filmer som hanterar den isolering och de kreativa begränsningar som påverkat filmskapare: Här finns bland annat dokumentären ”Molecules”, en personlig essäfilm om ett turisttomt Venedig. Den kände kinesiske mästerregissören Jia Zhangke deltar i samma sektion med ”Visit” som skildrar hur han planerar en ny film men påverkas av virusets härjningar och ändrade kulturella mönster.

– I år utgår de digitala visningar från den rådande isoleringen – den globala coronasituationen – som fått många att vända sig till just film, sammanfattar Jonas Holmberg.