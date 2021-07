Fantasifullt och nyansrikt album med Isata Kanneh-Mason

Klassiskt Isata Kanneh-Mason ”Summertime” (Decca/Universal) Visa mer

Häromveckan albumdebuterade den amerikanska violinisten Randall Goosby med ”Roots” på anrika Decca. En hänförande skiva som lyfter fram länge negligerade namn som William Grant Still och Florence Price. Men som framför allt ringar in den afroamerikanska traditionens inflytande på den klassiska musiken i USA. Liknande ambitioner och en delvis överlappande repertoar återfinns på den brittiska pianisten Isata Kanneh-Masons nya album ”Summertime”. För två år sedan imponerande hon stort med debutplattan ”Romance” vigd åt Clara Schumann. Nu vänder hon blicken västerut med sådant som Earl Wilds svallande fantasi över George Gershwins jazziga operahit ur ”Porgy and Bess”. Jämte Samuel Barbers kromatiska och tekniskt krävande pianosonat samt kortare solostycken av Amy Beach och Aaron Copland märks den brittiska tonsättaren Samuel Coleridge-Taylors utforskande av sina afrikanska rötter. Med variationer över svarta spirituals som ”Deep river” ville han åstadkomma vad Brahms gjort med ungersk folkmusik och Dvorak med den böhmiska. En porlande premiärinspelning av hans romantiskt klingande ”Impromptu nr 2” kompletterar ett fantasifullt och nyansrikt recitalprogram som gjort för ljumma sommarkvällar på verandan.

Bästa spår: Samuel Coleridge-Taylors ”Deep river”

Läs mer om musik och fler texter av Johanna Paulsson