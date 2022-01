Fantasilöst om hobbydetektiv med fobier i ”The woman in the house...”

Tv-serie ”The woman in the house across the street from the girl in the window” Serieskapare: Rachel Ramras, Hugh Davidson, Larry Dorf. Regi: Michael Lehmann. I rollerna: Kristen Bell, Tom Riley, Samsara Leela Yett m fl. Längd: 1-8 avsnitt. Språk: engelska. Premiär Netflix 28/1. Visa mer

”Gone girl”, ”The girl on the train”, ”The girls”… Plötsligt var flickorna överallt. Många antog att titeltrenden började med Millenniumböckerna, som på engelska alla hette något med ”girl”. Ordet förekom dock i många titlar även innan dess, vilket ”Station eleven”-författaren Emily St John Mandel redovisat i sin uppmärksammade artikel ”The gone girl with the dragon tattoo on the train” (FiveThirtyEight, 27/10 2016). Men väl förknippat med spännande bästsäljare – där flickorna i fråga snarare är vuxna kvinnor – blev ordets synlighet en annan. Ofta använt för att signalera utsatthet och fara.

Rubriken på hennes text är rolig. Så pass att det känns som en trött omformulering av samma skämt när det kommer en Netflix-serie vid namn ”The woman in the house across the street from the girl in the window”. Samtliga åtta avsnitt – skrivna av trion Hugh Davidson, Larry Dorf, Rachel Ramras – är regisserade av Michael Lehmann, numera flitig tv-regissör men som en gång i tiden gjorde uppkäftiga ”Häxor, läxor och dödliga lektioner” (1988). En sådan merit inger ju något slags hopp om satirisk svärta.

Men efter åtta avsnitt är det svårt att sätta fingret på vad det ens är för serie. Rolig? Nej, knappast. Såvida man inte roas av borttramsade premisser. Dessutom går det så lång tid mellan varje skämt att de väl vid leverans hinner kännas malplacerade. Däremellan utspelas ett mysterium som för det mesta bara liknar ännu en historia om en plågad hobbydetektiv vars psykiska hälsa ifrågasätts av omgivningen.

Som kvinnan i ”Kvinnan på tåget” dras Kristen Bells asociala konstnär med alkoholproblem, men främst är hon modellerad efter den slitna voyeuren i ”Kvinnan i fönstret”. Även denna hemmasittare lider av fobi (fast för regn), mixar vin med piller, ringer ibland sin psykolog och blir besatt av sina nyinflyttade grannar.

När hon tror sig bevittna ett mord går fantasin överstyr. Mellan återblickar, mardrömmar och delirier får hon allt svårare att sortera tankarna. Själva berättandet är minst lika ofokuserat. I teorin görs idéstölderna med glimten i ögat, men i praktiken saknas det skojfriska grepp som titeln utlovar. Kristen Bell, mest känd för serien om flickdeckaren Veronica Mars, står mest och smygtittar vid fönstret, småkul repliker sprängs in här och där – i övrigt tuggas klichéer med en energi liknande en gräsätande kossas.

Är det tänkt som ett mordförsök på trenden? Liknande hur Måns Månsson försökte sätta spiken i kistan på nordisk krim med sin genialt gråmulna ”Hassel – Privatspanarna” (2012). Så Bells karaktär har löst säsongens mysterium hittar hon ett nytt lik. Vet inte om det finns seriösa planer på att göra en ytterligare säsong, men man blir lite smått skräckslagen.

Läs fler film- och tv-recensioner i DN.