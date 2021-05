Fantastiska ”Berlin Alexanderplatz” sätter in klassikern i samtiden

Drama ”Berlin Alexanderplatz” Regi: Burhan Qurbani Manus: Martin Behnke. I rollerna: Welket Bungué, Albrecht Schuch, Jella Haase, Annabelle Mandeng, m. fl. Längd: 3 tim, 3 min. Språk: tyska. Biopremiär. Visa mer

”Berlin Alexanderplatz” är en magisk titel. Den skickar starka signaler till hjärnan oavsett om man har läst Alfred Döblins revolutionerande roman från 1929 eller sett Rainer Werner Fassbinders berömda tv-serie från 1980 eller aldrig ens hört talas om någon av dem. Allt kolliderar i de orden. Något västerländskt och österländskt, något hårt och något mystiskt. När romanens huvudperson Franz Biberkopf gick runt i de judiska kvarteren och sjöng soldatsånger, nyss utsläppt från fängelset, fanns förstås inget futuristiskt tv-torn eller betongtorg. Senare fanns inga judiska kvarter. Sedan fanns ett tv-torn som man såg men inte kom åt och nu kommer man åt det men staden går aldrig riktigt ihop, som en optisk skevhet.

I Burhan Qurbanis nyfilmatisering och fria omtolkning till nutid är Alexanderplatz bara något man skymtar i bakgrunden, från under en motorväg där två bilar möts för att lämpa över stöldgods eller droger. Eller när huvudpersonen Francis kommer upp från en underjordisk arbetsplats mitt i natten och ropar på ambulans åt en sårad medarbetare. För honom är staden lika oåtkomlig och långt borta som när muren fanns.

Tills han ger upp tanken på att bli en hederlig, anständig människa och tar kontakt med Reinhold, en liten djävul i beige vindtygsjacka som regelbundet kommer till flyktingförläggningen i skogen för att värva nya langare. De ska inte nöja sig med ”en säng och en bit bröd med smör på”, som han säger. De är ”unga, starka och stolta”. Han delar ut sedlar med sitt telefonnummer på och han lovar dem lägenhet, bil och –skratt – kanske till och med en flickvän att knulla i bilen.

Francis har sagt nej hittills. Han har lovat sig själv att börja ett nytt liv som en god människa. Så långt påminner han om sin förlaga Biberkopf; en olycksalig alkoholist, hallick och soldat, som på romanens första sidor kommer ut från fängelset efter att ha avtjänat ett långt straff för mordet på sin fästmö. Francis vill också bli hederlig; en svår utmaning för vem som helst i syndens huvudstad under depressionen och omöjlig för en person utan impulskontroll, som Franz. Lika omöjligt som det är för en illegal flykting hundra år senare som också håller tillbaka ett djuriskt raseri.

Så långt är Qurbanis och manusförfattaren Martin Behnkes nutidstolkning av romanen glasklar. De är inte intresserade av vit skuld och borgerligt självgisslande. De går inte ens in på nazismen, som låg och jäste under ytan i romanen, och som Biberkopf hastigt flörtade med, trots att det hade varit frestande att skildra dess återkomst i modern tid. Qurbani har valt en annan väg och hittat ett annat centrum, som han borrar sig in i tills det blir vårt: främlingens.

Rainer Werner Fassbinder under arbetet med ”Berlin Alexanderplatz” tillsammans med skådespelarna Elisabeth Trissenaar och Günter Lamprecht. Foto: United Archives GmbH / Alamy Stock Photo

För den som marinerats i Fassbinders mer Döblintrogna version från 1980 och ser Günter Lamprechts tjocka, vinglande, sjungande, självhatande och gormande Franz framför sig tar det ett tag att acceptera Welket Bungués tysta tolkning. Om Biberkopfs hjärna var ett slags transistor där allt, reklamer, gatskyltar, sångtexter, minnen av samtal dånar på full volym dygnet runt, så verkar Francis ha en beundransvärd inre stillhet och riktning. Han levererar mat till knarkhandlarna i parken hellre än att själv sälja och försöker skydda Reinholds flickvänner från sin nya väns sjuka trakasserier.

Det är farligt nära att syndaren blir reducerad till ädelt, svart offer för den fula vita mannens manipulationer. Den färgsprakande och symbolmättade inledningen – när han befinner sig i ett hav färgat blodrött av nödraketer och ackompanjerad av en poetisk, kvinnlig berättarröst – får honom också att framstå som ett vilsegånget helgon.

Under tiden tar Reinhold tar över showen. Albrecht Schuch tar den fascinerande, obehagliga karaktären till en ny dimension. Det pojkaktiga leendet, den ljusa, viskande rösten; hans sätt att gå framåtlutad över sin lätt förtvinade arm så att han för varje steg verkar falla lite snett framåt, en rörelse som fångas upp av kameran så att vi – och Francis – sugs in i hans värld. Det är kreativt, teatralt och suveränt skådespeleri som man sällan ser.

Så fort de två männen börjar haka i varandra går filmen från intressant till helt fantastisk. Fassbinders brunmelerade tjugotals-Berlin och freudianska människosyn spolas bort och i stället öppnar sig staden som den faktiskt är: stor, ful, öppen med grönskande parker som luktar sex, amfetamin och grillad kyckling från picknickkorgarna.

Både fotograf och regissör vet precis vad de gör här. Suveräna scener fångar ledan och monotonin hos langarna i Görlitzer Park, det plötsliga våldet från bossar eller poliser. Eller i jacuzzibadet på en bordell där de två männen bara har ögon för varandra och talar om ondska och godhet, glamourösa och samtidigt liksom klibbiga scener på nattklubbar där Francis möter andra sorter: Alla, den amazonlika Eva och hennes transsexuella flickvän, prostituerade, gangsterbossen själv, försöker få Francis att se sina möjligheter. Han behöver inte underkasta Reinholds sadistiska lekar. Reinhold är inte ”god innerst inne”, som det heter om Biberkopf, han är ”ormen i ormens dröm”, som Döblin så vackert skriver.

Men de två männen kommer inte loss: den svarte och den vite, den onde och den gode, den gamle och den nye; de biter sig fast i varandra som en Ouroborussymbol från helvetet och släpper inte taget om sin sjuka vänskap förrän en av dem är uppäten..

