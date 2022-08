Far i hatten: Enkelt är bäst på hela Malmös sommarställe

Far i hatten Adress: Folkets Park, Malmö. Telefon: 040–615 36 51 Hemsida: www.farihatten.se/ Öppet: Mån–tis 16–00, ons–tor 16–01, fre 15–01, lör 11–01, sön 11–00. Prisklass: Mellan. Visa mer

I Malmö finns Sveriges äldsta folkpark. Det är en av stadens mest uppskattade mötesplatser. Här finns scener, lekplatser, skateramper och en minigolfbana. I hjärtat av parken finns också restaurang Far i hatten. En året runt-restaurang förvisso, men läget och den härliga biergarten-känslan på serveringen under bar himmel gör att restaurangen peakar under sommaren.

Den har alltid stått här, i en av Folkets parks äldsta byggnader, en klassisk dansbana med servering tidigare känd som Parkrestaurangen. Sen 2013 drivs den av Jonas Letelier, Fredrik Gunnarsson-Pisch, Gustav Hector och Martin Axén, gitarrist i The Ark.

Har man inte bokat bord gäller det att vara snabb på uteserveringen. Man paxar ett bord och uppger bordsnumret inne i stugan där mat och dryck beställs.

Vid första besöket är vi inställda på att äta den vedugnsbakade pizzan vi hört så mycket om. På menyn, som ryms på en A4-sida, finns annat man skulle kunna beställa till – en pizzasallad, oliver och annat smått – men vi får veta att det enbart är pizza som gäller om man inte förbokat. Ikväll är de några man kort i köket och trycket är hårt.

Pizza med tallegio, parmesan, zucchini och olivolja. Garnerad med råhyvlad zucchini, citronjuice, svartpeppar och färsk oregano. Foto: Krogkommissionen

Samma gäller drycken, instinkten skriker ”en stor kall öl! Vilken som helst! Nu!”. Men på Far i hatten är man stolt över sitt stora utbud av öl och naturvin. Vi hade gärna velat ställa några frågor för att lättare kunna botanisera i den gedigna dryckeslistan, men i den här sektionen av restaurangen ska det gå fort. Vi följer vår instinkt, till personalens och resten av köns lättnad. En ljus standardlager får det bli och det duger fint.

Trädgårdsmöbler målade i glada färger. En stor hög med ved. Kulörta lyktor. Folkligheten känns in på huden. Det här kan vara den mest tillåtande restaurangen i Skåne. Lyckas man inte haffa ett eget bord får man gärna tränga sig in bredvid eller mittemellan andra sällskap. Här hänger AW-gäng, nyblivna pappor med barn på armen, 80-åriga par på familjemiddag. Ljudnivån blir stundtals hög, ändå hör vi inte vad de andra sällskapen pratar om, trots att vi sitter så tätt inpå varandra.

Våra beställda pizzor, en röd och en vit, kommer in på två träskivor. Den röda är klassisk med tomatsås, buffelmozzarella, parmesan och basilika (135 kr). Den är varm, osten smält. Degen är så där seg som riktigt bra pizzadeg ska vara, men vi saknar fraset och knaprigheten. Den andra pizzan är toppad med taleggio, parmesan, zucchini och olivolja. Garnerad med råhyvlad zucchini, citronjuice, svartpeppar och färsk oregano (155 kr). En fullträff! Det kan vara den godaste pizzatoppningen som någon av oss någonsin stoppat i munnen, konstaterar vi nöjt.

Bild 1 av 2 Kantareller, majs, hollandaise, picklad jalapeno och ramslökskapris. Foto: Krogkommissionen Bild 2 av 2 En liten skål med dansk burrata är toppad med plommon, färsk oregano, körsbärstomater, pistage och oliv. Foto: Krogkommissionen Bildspel

Vid vårt andra besök bokar vi bord och får sitta i bersån, under en slingrig vinranka. Det är med den vänlige servitörens uppmaning som de höga förväntningarna väcks. ”Många kommer hit för pizzan och den är ju supergod, men det är synd att vår andra meny så lätt glöms bort. Den är fantastisk! Ta den ikväll!”

Vi får svårt att välja bara en förrätt var, vi blir nyfikna på alla. Vi börjar med att ta in ölbröd med syrat smör (40 kr) och får in två varma muffinsliknande bullar med perfekt bakad yta – rejäl och knaprig – medan inkråmet är mjukt och fluffigt. På Far i hatten verkar man kunna sin deg! Det syrade smöret passar gott till men måste bres på kvickt innan det flyter iväg i värmen.

En liten skål med dansk burrata är toppad med plommon, färsk oregano, körsbärstomater, pistage och oliv (95 kr). En vacker och somrig liten rätt, men överraskande smaklös. Den hade blivit hjälpt av att ha lite mer av basilikaoljan som man bara anade. Att ha lite salt stående på bordet hade inte heller skadat.

Den andra förrätten, kantareller, majs, hollandaise, picklad jalapeno och ramslökskapris (90 kr), är inte lika vacker men kul och god! Aldrig tidigare har väl majskorn gjort sig så bra i en finrätt. Det poppar i munnen av olika konsistenser och varje tugga perfekt avvägd i smak – hetta, sötma, syra, sälta och den fylliga hollandaisens krämighet som omsluter allt. Kvällens höjdpunkt.

Bild 1 av 2 Grillad piggvar med vitvinssås, kantareller, bondbönor och vaxbönor. Foto: Krogkommissionen Bild 2 av 2 Grillad ryggbiff med rostade morötter, grillad lök, haricots verts och basilikamajonnäs. Foto: Krogkommissionen Bildspel

Servicen är uppmärksam, trots att det är mycket att göra även denna kväll. Servitören dröjer sig gladeligen kvar och snackar vin. Till förrätten rekommenderar han bubbligt franskt, en crémant från Alsace (135 kr glaset). Ett utmärkt val.

Huvudrätterna är färre, köket erbjuder en kött-, en fisk- och en vegetarisk rätt. Vi väljer den grillade ryggbiffen med rostade morötter, grillad lök, haricots verts och basilikamajonnäs (235 kr) och den grillade piggvaren med vitvinssås, kantareller, bondbönor och vaxbönor (240 kr).

När varmrätten kommer in är det som att festen dör.

Få bryr sig om en kantstött tallrik om det som ligger på den är vällagat. Man kan komma undan med det mesta om maten är bra. Med Malmömått mätt blir en helkväll på Far i hatten inte billig och varmrätten får oss att börja räkna kronor. Maten är kall. Köttbitens tillbehör trista. Piggvaren är överstekt, bönorna underkokta. Vi sköljer ner det hela med ett österrikiskt naturvin, Puszta Libre, för 140 kr glaset.

Chokladmousse med kanderade valnötter och vilda bär. Foto: Krogkommissionen

Efterrätterna gör oss som tur är på bättre humör. Chokladmousse med kanderade valnötter och vilda bär (75 kr) är en len mousse, sagolik i kontrast mot det kanderade krispet och syran från de röda vinbären.

Stämningen på Far i hatten är en viktig del och restaurangen är som bäst när de gör det enkelt för sig, det blir ändå aldrig simpelt när man jobbar med kvalitetsråvaror i säsong. En öl, en pizza och finurliga smårätter räcker fint även om ambitionen är högre.

Tre utflyktsmål i närheten Folkets Park. Värt en egen utflykt – särskilt om man har barn som behöver underhållas. Här finns så mycket bra lekplatser att man kan tillbringa en hel dag i parken. Öppet alla dagar, och ofta ordnas det olika evenemang i parken. Arbetets ära. Statyn på Möllevångstorget ska symbolisera arbetarrörelsens arbete och kamp. Det är en tung pjäs i brons och granit, skapad av Axel Ebbe. För Malmöbesökare är det en klassisk plats för en selfie. Malmö Konsthall. Öppnade 1975 och visar framför allt samtida konst av både lokala och internationella konstnärer. Just nu kan man till exempel se verk av William Scott och Sandra Mujinga. Fri entré. Visa mer

Så testar vi sommarrestauranger Sommarkommissionen består av medarbetare på Dagens Nyheters redaktion. Under sommaren tipsar de om restauranger runt om i landet, och bedömer mat, dryck, miljö, service och prisvärdhet. Varje restaurang besöks anonymt en till två gånger, men under sommaren sätts inga betyg. Krogkommissionen är tillbaka i vanlig form i slutet av augusti. Visa mer

