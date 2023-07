Far och dotter startar stjärnspäckad festival i Roslagen

”Så skimrande var aldrig havet” klingar ut över Stureparken i Stockholm en solig eftermiddag i juni. Det är inte varje dag man hör en världstrombonist tuta fram en Taubemelodi, men Christian Lindberg har aldrig varit rädd för att leka med den klassiska musikvärldens förväntningar, vare sig som solist, tonsättare eller dirigent. Bredvid honom står dottern Andrea Tarrodi och kompar på kontrabas.

Vid sidan av tonsättarkarriären har hon länge sysslat med kabaréprojekt under pseudonymen Anki Svan och spelar däremellan country med Molly Moses and the Country Cousins, där även tonsättarkompisen Molly Kien ingår. Alltsammans ryms inom ramen för far- och dotterduons nystartade musikfestival, som fått namnet I Roslagens famn.

– Vi verkar båda två i en värld som är ett litet elfenbenstorn och trivs egentligen där, men utomlands är det helt annorlunda, säger Christian Lindberg.

”Här är klassisk musik så otroligt nedtryckt jämfört med Mello”, säger Christian Lindberg om genrens plats i Sverige. Foto: Nicklas Thegerström

Han menar att den klassiska musiken är bredare i exempelvis USA och att publiken där gärna kommer fram spontant efter konserter, medan klimatet i Sverige är mer slutet och smalt.

– Här är klassisk musik så otroligt nedtryckt jämfört med Mello och vi tänker att det inte bara är publikens fel, utan även vårt fel, fortsätter Lindberg.

Ambitionen med den nya festivalen är framför allt att skapa en inbjudande atmosfär. På programmet står bland annat nyskrivna fantasier över Taubeteman, välkända visor i egna arrangemang för såväl damkör som ung saxofontalang samt allsång i Taubes anda. Tanken är att också locka folk som är mindre vana vid klassisk musik, men ”utan att tumma på kvaliteten”.

Att ha världskända vänner underlättar onekligen det senare för en nystartad satsning med minimal budget. Årets festivalprofil är konsertpianisten Roland Pöntinen. Som 18-åring brukade han passa en då nyfödd Andrea Tarrodi. Redan vid fyra års ålder komponerade hon ett litet pianostycke åt barnvakten.

– Det var bara fem toner, men han var ju liksom min idol, berättar Tarrodi och skrattar åt minnet.

Vid sidan av festivalen är Andrea Tarrodi också aktuell som programledare för podden P2 Musikhistoria. Foto: Nicklas Thegerström

Vi ses i barndomshemmet mitt emot Musikhögskolan på Valhallavägen. Sommarstället i Öregrund, som nu blir festivalområde, köptes på 1990-talet när pappa Lindberg var ute och turnerade som mest. Bland annat åkte han runt med med Jan Sandströms trombonkonsert ”Motorbike odyssey”, fräsigt nyskapande på sin tid och gärna med solisten själv i skinnställ.

– Karriären bara skenade i väg med 250 resdagar och då bestämde vi att vi skulle ha något ställe där familjen var, säger Lindberg.

Tidigare propåer om att leda festival i trakten har han därför nobbat, även om tankarna på att göra någon dylik tillställning ”mer på lek” funnits med länge. Pandemins inställda tillvaro bidrog till initiativet och startskottet blev en fullsatt konsert i Öregrunds kyrka förra sommaren.

Andrea Tarrodi förknippar Öregrund med tonåren och midsommarfester, men även för henne har sommarstället med tiden blivit en kreativ tillflyktsort. Särskilt när det är ont om tid för komponerandet.

– Jag får prestationsångest i för storslagna miljöer och då kan jag hitta en liten plats där, en friggebod, och sitta och jobba många timmar i sträck, säger hon.

Djupt involverad i festivalen är även ”bästisen” Per Egland, genretänjande tonsättare och rockartist som hon lärde känna på Musikhögskolan i Piteå. Inte minst är han engagerad i European Gramophone Studio på Valudden i Öregrund som fungerar som spellokal under festivalen och annars bokstavligen spottar ur sig en strid ström av skivsläpp på strömningsplattformar.

– Det är en sådan otrolig revolution inom skivindustrin. All cd är död och om man bara släpper en grej så finns det ingen chans för artisten att tjäna ett öre, säger Christian Lindberg.

”När jag var tonåring bråkade vi jämt. Men nu för tiden är vi mest goda vänner. Jag ser det inte riktigt som att du är min pappa och det är inte en förolämpning utan en komplimang”, säger Andrea Tarrodi till sin pappa Christian Lindberg. Foto: Nicklas Thegerström

I nuläget finns festivalplaner för tre år framåt. Tanken är att I Roslagens famn ska kunna expandera från kompisgäng till bokningar med artister som inte ingår i den närmaste vänkretsen. Mot familjefonden är det samtidigt svårt att bortse från debatten om ”nepo babies” eller kulturbarn. I årets festivalprogram märks även Roland Pöntinens dotter Agnès Wiklund Pöntinen som utgör ena halvan av popduon Le Burk.

När jag senast intervjuade Andrea Tarrodi, för DN 2017, ville hon helst inte att pappa Lindberg skulle nämnas alls i texten. Länge ville hon heller inte att han skulle dirigera hennes verk vid sina konserter. Men nu startar de alltså festival ihop. Kollegor har ibland skämtat om att hon kommer från ”musikadel”. Själv talar hon om både ”en förbannelse och ett kall”.

– Det som var svårt i början var att jag inte riktigt visste. Vill den här personen egentligen skriva en trombonkonsert för min pappa? Sådana saker. Men mestadels har jag fått ut något positivt av att ha haft musik omkring mig sedan jag var liten, säger Tarrodi som trots allt inte hymlar med att hon säkert fått en del fördelar i branschen.

Med mamma Juliannas efternamn har släktskapet delvis gått under radarn. Nu tycker Tarrodi att hon hunnit bygga upp karriären själv och ”visa upp sin egen röst”.

– Och framför allt: när jag var tonåring bråkade vi jämt, som man gör med sina föräldrar om man är oense. Men nu för tiden är vi mest goda vänner. Jag ser det inte riktigt som att du är min pappa och det är inte en förolämpning utan en komplimang, fortsätter Tarrodi och tittar på pappa Lindberg som tacksamt håvar in orden och fyrar av ännu ett av sina hjärtliga skratt.

”Humor är en otroligt viktig del av musiken”, säger Christian Lindberg. Foto: Nicklas Thegerström

Just nu är Andrea Tarrodi även aktuell som programledare för podden ”P2 Musikhistoria”. Framöver väntar inte mindre än tre operapremiärer, däribland ”Sylvia” inspirerad av Sylvia Plaths roman ”Glaskupan” på Piteå kammaropera. Christian Lindberg förhandlar som bäst sitt femte chefdirigentkontrakt med en än så länge hemlig orkester. I oktober uruppför han bland annat ”Les accords d'Eze”, en ny trombonkonsert av Jan Sandström, med Göteborgs symfoniker.

Som trombonsolist säger sig Lindberg genom åren ha mött en hel del motstånd som på samma gång ”taggat” honom att fortsätta, inte sällan med glimten i ögat.

– Jag ska inte kalla det spex, utan snarare humor som jag tycker är en otroligt viktig del av musiken. De som är humorister och clowner är ofta de mest seriösa. Det vill vi också få fram i den här festivalen: att humor egentligen är djupt.

Fakta. I Roslagens famn Musikfestival som äger rum den 28–30 juli med konserter i Öregrunds kyrka, på Valudden och Kafé Wilma. Premiäråret blir en hyllning till Evert Taube med bland annat nyskrivna verk som knyter an till trubadurens klassiska visor och invigning med Jesper Taube. Initiativtagare är tonsättaren Andrea Tarrodi och Christian Lindberg – trombonist, tonsättare och dirigent – tillsammans med bland andra journalisten och Öregrundsgrannen Sharon Jåma. Årets festivalprofil är konsertpianisten Roland Pöntinen. Bland övriga medverkande och programpunkter märks unga saxofonlöftet Noah Hofvander, Anki Svans damkör, Molly Moses and the Country Cousins, Cyprus Pest samt en barn- och familjeföreställning med Per Egland, Andrea Tarrodi, slagverkaren Erik Nilsson och historikern Niklas Ulfvebrand. Visa mer Visa mindre

