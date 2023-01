Färgsprakande rymdresa på Berwaldhallen

Klassisk konsert ”Planeterna”

Verk av Gustav Holst och Alban Berg Sopran: Johanna Wallroth Medverkande: Sveriges Radios symfoniorkester Dirigent: Daniel Harding Scen: Berwaldhallen, Stockholm Visa mer

Hon är säsongens Klassiska artist i P2, lanserad av chefdirigenten Daniel Harding och redan utnämnd till världsstjärna. På fredagskvällen trädde Johanna Wallroth, 29, fram i helfigur med Sveriges Radios symfoniorkester med raffinerad sånglyrik av äkta senromantiskt märke.

Alban Bergs ”Sju tidiga sånger” är ett slags repertoarpendang till Richard Strauss ikoniska ”Fyra sista sånger” (som brukar benämnas på tyska). Sångerna har mycket gemensamt, trots att Berg var tjugo år och Strauss åttio – och att två världskrig skilde dem åt vid komponerandet. Men samma vokalmåleri förenar dem med smäktande lyrik om besjälade landskap. Sopranrösten höljs och lyfts av orkestern i lyxigt skimrande skiftningar.

Och Johanna Wallroth lyckades obesvärat sväva och lysa i Alban Bergs sensuellt krängande legaton. Vad sångerna handlar om spelar mindre roll; viktigare är det raffinerade samspelet med orkesterns klangfärger.

Engelske Gustav Holst var samtida med Berg; liksom han och de flesta tidiga modernister anfäktade av Helena Blavatskys esoteriska teosofi. ”Planeterna” från 1916 är Holsts mästerstycke: ett unikum i brittisk orkestermusik och föregångare till såväl Hollywoodaction som new age. Gustav Holsts inspiration var astrologi snarare än astronomi, så då gör det inget att Mars ligger före både Merkurius och Venus.

Med Harding levererade Radiosymfonikerna en färgsprakande och bildrik orkesterfest alltifrån inledningens martialiskt hamrande femtakt till Jupiters jovialiska melodiglädje och Uranus roliga konstigheter. Tyvärr berövades finalen och Neptunus sin mystik med Berwaldhallens alltför snålt besatta fjärrkör.

Men genuint magisk blev Saturnus, ”The bringer of old age”, med ödsliga flöjter och gåtfull trombonprocession. Rentav tragisk – ett passande soundtrack till åldringsvården under pandemin.

