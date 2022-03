Fartjakt på liv och död i ”The scars of Ali Boulala”

Dokumentär ”The scars of Ali Boulala” Regi: Max Eriksson. Med: Ali Boulala, Raija Boulala, Ewan Bowman, Rune Glifberg m fl. Längd: 1 tim 42 min (från 11 år). Språk: svenska, engelska. Biopremiär Visa mer

I början av ”The scars of Ali Boulala” bromsar filmens huvudperson in framför en halsbrytande trappa. Han blickar ut över den planerade landningsplatsen många meter nedanför, men får inte kalla fötter utan vänder sig om med västen fladdrande i vinden redo att ta fart mot stupet igen.

Borde han ha tänkt om? Även om Ali Boulala inte klarade landningen där och då 2002 cementerade dessa 25 trappsteg i Lyon hans rykte som oförskräckt skejtare. Max Erikssons dokumentär är dock ett post scriptum till alla skejtfilmer med dödsförakt som största attraktion. För om det finns en frihetskänsla i att strunta i konsekvenserna handlar ”The scars of Ali Boulala” om att tvingas leva med dem.

Visst låter det som något av en nidbild av skejtkulturen, som ett spektakel i maskulin gränslöshet, men det är uppenbart att Ali Boulala själv gjorde sitt bästa för att leva upp till den. Vildast, vackrast och bäst. Hans kickflip utför trappan på Jakobsbergsgatan i Stockholm hörde till utropstecknen i klassiska ”Sleep” som kom 1997. Då var han som 18-åring inte bara ett lokalt fenomen, utan hade redan lockats över till USA. Bilderna av den självförbrännande ungdomsdrömmen på andra sidan Atlanten för tankarna till dokumentären om den svenske rapparen Yung Lean (”In my head”).

Ali Boulalas egen stukade närvaro i filmens inledning vittnar om skateboardlivets hårda skola. Hemma hos mamma kollar han in lagret av brädor som bär hans namn, liksom souvenirer från sin tidigare världsturné. Han säger att han inget minns, och filmen blir ett försök att få rätsida på åren genom att kasta sig in i ett myller av klipp, plus intervjuer med närstående och namnkunniga kolleger.

Samtidigt vore det fel att påstå att historien är okänd. Ali Boulala har ju redogjort för den i otaliga sammanhang. Fem år efter Lyon kraschade han på fyllan, med sin yngre kollega Shane Cross bakom sig på motorcykeln. Ali hamnade i koma medan Shane omkom. Efterspelet är ingen lätt sak att gestalta, men ibland gör ”The scars of Ali Boulala” det onödigt svårt för sig, genom att veckla in sig i ett digert men överdimensionerat arkivmaterial. För några år sedan kom Vicedokumentären ”The original baker boy” som är hälften så lång men dels innehåller en mer vältalig Ali Boulala, dels är mer dramaturgiskt rättfram.

I det avseendet tillför Max Erikssons porträtt inte så mycket nytt. Det är en kronologiskt berättad uppgång och fall-historia, där huvudpersonen reser sig på nio. Den representerar någonting annat än bioaktuella ”Jackass forever”, som också skildrar skateboardspexare på medelålderns höst, där det ungdomliga oförståndet snarare vårdas omsorgsfullt.

I ”The scars of Ali Boulala” finns i stället ett kollage av snedtänkta upptåg till tonerna av Beethovens sista symfoni, helt utan inslag av komisk tajmning. Det gör den samtidigt till en konsekvent dokumentär om en läkandeprocess, där Ali inser att han har blivit belönad för att vara en destruktivt cool kille inför kameran.

Det innebär inte att filmen är en svartmålning av skateboardkulturen, men som alla goda skejtfilmer är den en skoningslös påminnelse om tyngdlagen.

