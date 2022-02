Febriga drömsyner av Francis Bacon i London

Utställning ”Francis Bacon: Man and beast” Royal academy of arts, London. Visas till och med 17/4. Visa mer

Den brittiske ambassadören hade förstått att det kunde bli stökigt och bad Francis Bacon att inte ställa till med något. Mycket stod på spel. Det var första gången en brittisk konstnär fick en utställning på Grand Palais i Paris. Landets president, Georges Pompidou, höll tal vid vernissagen, ovetande om vad som just ägt rum.

Efter en natt av fylleri och narkotikaexcesser med prostituerade pojkar från Nordafrika hittades Bacons pojkvän, George Dyer, död av en överdos på hotellrummets toalett. Han var en bartender och småförbrytare från Londons East End. De hade lärt känna varandra när Dyer ramlade genom ateljéns glastak i ett försök att bryta sig in och stjäla målningar.

Bacon blev besatt av honom, sexuellt och konstnärligt. Under många år dominerades måleriet av Dyers kropp. Förvriden eller utflytande, stadd i förvandling eller på väg att lösas upp. Det mest makabra motivet, den döde pojkvännen på vattenklosetten, förföljde Bacon långt efter skandalen i Paris 1971.

På utställningen ”Francis Bacon. Man and beast”, som just öppnat på Royal Academy i London, möter betraktaren Dyers kropp på små och stora dukar. Den är genomströmmad av energier som får den att skälva, vrida sig, vända ut och in på sig själv.

Hos Bacon är kroppen alltid en stridszon där motstridiga krafter möts utan att försonas. En plats för förvandling. Tidvis är den på väg att flyta ut i formlösa pölar. Han målar inte kroppar i rörelse utan rörelse i kroppar: konvulsioner.

Utställningen har ett tema: människan och djuret. Och den driver tesen att Bacons människa, även George Dyer, är på väg att bli djur. Och djuret är alltid också människa. Det är i den ambivalenta köttzonen som hans konst blir till.

Francis Bacon gillade inte djur. Astman som plågade honom och som till slut bidrog till hans död 1992 omöjliggjorde umgänge med husdjur. Men i måleriet syns djuren överallt. Det är gott om tjurar. Där finns också bufflar, elefanter, apor och ugglor. Och mängder av hundar. De har ibland vuxit samman med sina mänskliga ägare. Eller är det hundarna som äger människorna?

Skuggorna avslöjar människans animaliska sanning. Pojkvännen är en buffel. Men han är också fladdermus, det visar skuggan som hans deformerade anatomi kastar. I den grå rännstensbilden ”Man with dog” från 1953 är det i stället hunden som kastar en mänsklig skugga mot trottoaren.

Den som mest uttömmande utforskat denna zon av transformationer är Gilles Deleuze som i sin bok om målaren talade om ett ”djurblivande” som liknar de förvandlingar man finner hos Franz Kafka. Deleuze nämns i katalogen men hade kunnat få en mer framskjuten plats med tanke på att utställningens tes verkligen tycks komma från hans bok, publicerad redan 1981.

Det här är inte den största Baconutställning jag har sett. Men definitivt den mest dramatiska. Mot väggarnas djupa färger – oxblod och indigo – träder Bacons kreatur fram som febriga drömbilder.

Matadorens möte med tjuren har en central roll i ett antal bilder som utgör utställningens tematiska hjärta. I ”Study for bullfight no 1” och ”Study for bullfight no 2”, båda från 1969, drabbar människa och djur samman och bildar en oupplöslig knut av muskulär kraft.

I den franska intellektuella miljö som tidigt tog Bacon på allvar och placerade honom allra längst upp, i det absoluta toppskiktet av målare, var tjurfäktaren ett nyckelmotiv. Surrealisten Michel Leiris, författaren till viktiga essäer om Bacon, kunde placera in målningarna i dess historiska sammanhang. Här går Bacon i klinch med den största tjuren. Den ende som egentligen betydde något och som kanske var omöjlig att besegra: Picasso.

Omgiven av allt kött i salarna frågar jag mig hur det var att växa upp i Dublin och London med namnet Bacon. Hur kändes det vid frukostbordet?

”När jag går in i en slakteributik blir jag alltid lika förvånad över att det inte är jag själv som hänger där, snarare än djuren”, förklarade Bacon för kritikern David Sylvester i en ofta citerad bok med intervjuer. Köttet på slaktarens krokar, skimrande i rött och blått, var en utgångspunkt – av lika stor betydelse som konsthistoriens alla korsfästelsescener.

Andra inspirationskällor nämns i katalogen: fotografen Muybridges undersökning av djur i rörelse, zoologiska studier. Och en skrikande kvinnas vidöppna mun på en stillbild från Eisensteins stumfilm ”Pansarkryssaren Potemkin”.

Med pervers precision fångar Bacon kroppsöppningar, de platser där insida och utsida tycks byta plats. Den öppna munnen, en grotta klädd av vassa tänder, återkommer. Vrålande aphuvud, en fasansfull påve med vidöppen mun. ”Det är inte smärtan jag målar, utan själva skriket”, förklarade han för Sylvester.

Ibland framstår konstverk som profetiska. De parafraser på Velázquez ”Påven Innocentius X” (cirka 1650) som Bacon målade strax efter andra världskriget visar en skrikande man i något som ser ut som en bur av glas. Glasburen återkom i en rad målningar, ibland är det djur som är inspärrade.

När bilderna på Adolf Eichmann, den verkliga besten, sittande i en glasbur spreds några år senare i tidningsrapporterna från rättegången i Jerusalem, tyckte sig många förtrogna med scenen. De hade mött den i skräckinjagande målningar av Francis Bacon.

Redan 1964, i ”Three figures in a room”, sitter George Dyer naken på en toalettstol. Sju år före den tragedi som får de flesta andra konstskandaler att te sig oförargliga. En katastrof som kastar sin skugga över 1900-talets viktigaste brittiska konstnärskap.

