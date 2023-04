Feist fångar livets ytterligheter

Logga in

Singer/songwriter 4Feist "Multitudes" (Universal)

”Multitudes” föddes ur livets ytterligheter. Feist blev förälder och förlorade en förälder, allt inom loppet av två år.

”Jag har inget performativt kvar i mig”, har den kanadensiska artisten själv sagt om den tunga period som följde.

Det genomsyrar Leslie Feists sjätte album. Om hon tidigare pepprat sina popprojekt, som soloartist sedan 1990-talet och medlem i bandet Broken Social Scene sedan 2001, med metaforer och ambitiösa musikaliska lager har hon på ”Multitudes” karvat fram ett slags kärna – karriärens, kanske, eller rent av livets.

Texterna, om lyckan och sorgen och gränstrakterna däremellan, är raka och musiken avskalad, ofta med en ensam strålkastare på Feists särpräglade röst och Amir Yaghmais plockande gitarr. Flera av låtarna föddes som vaggvisor som senare inkorporerades i en intim scenshow och det hörs.

Samtidigt finns här undantag i form av uppskruvade urladdningar som behövs när albumet riskerar att snava på sitt eget lugna lunk. Hit hör den förvrängda stegringen på ”I took all my rings off”, de experimentella trummorna på dramatiska ”In lightning” och, inte minst, de hesa skriken på rökig-klubb-rockiga ”Borrow trouble”.

”Ont och gott är låsta i en evig omfamning”, sjunger Feist på avslutande ”Song for a sad friend” och ringar med ens in ”Multitudes” mångsidighet, allt det där som får en att obönhörligt fastna.

Bästa spår: ”I took all my rings off”, ”Forever before”

