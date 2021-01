Fem år efter Bowies död – musikalen ”Lazarus” visas digitalt

Musikalen, som hade urpremiär på New York Theater Workshop i december 2015, är skapad kring Bowies musik och har inspirerats av Walter Tevis (”The queen's gambit) roman ”The man who fell to earth”. Vid premiären gjorde stjärnan också sitt sista offentliga framträdande före sin död 10 januari 2016.

I slutet av 2016 sattes musikalen upp av King’s Cross Theatre i London, där flera ur ensemblen var de samma som i New York, till exempel Michael C Hall, Sophia Anne Caruso och Michael Esper.

Trots att musikalen filmades ur flera vinklar med flera kameror var det inte tänkt att den skulle sändas. I stället var intentionen att bevara den för framtiden, säger producenten Robert Fox till The Guardian.

– När vi såg slutresultatet var det väldigt kraftfullt, en ganska annorlunda upplevelse. I stället för att släppa den då, bestämde vi tillsammans med Davids management att det rätta vore att vänta till fem år efter hans död, säger Robert Fox fortsätter:

– Och det är hans födelsedag 8 januari.

I uppsättningen spelar Michael C Hall huvudrollen som Thomas Newton, samma karaktär som Bowie filmdebuterade som i filmatiseringen av ”The man who fell to earth” 1976.

– Karaktären måste ha gjort stort intryck på honom eftersom han ville göra en musikal baserad på den så långt senare, säger Robert Fox.

Tidningsomslag efter David Bowies död 10 januari 2016. Foto: JP Offord/REX

Manusförfattaren Enda Walsh fick ett 60-tal låtar ur David Bowies diskografi att arbeta utifrån för att binda samman musiken och berättelsen.

– Enda lyssnade på dem, funderade på var låtarna passade in i berättelsen och visade David sina förslag. I 99 procent av fallen höll David med. Han var inte övertygad om att ”Heroes” skulle vara föreställningens sista nummer. Han tyckte det var lite väl showbiz kanske. Men när han hörde arrangemanget, som var helt annorlunda från hur han spelat in det, höll han med om att det var rätt.

King’s Cross Theatres uppsättning av ”Lazarus” kommer att strömmas på plattformen Dice vid tre tillfällen under helgen 8 till 10 januari.

