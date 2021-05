Fem låtar att hålla koll på Eurovisions andra semifinal

Hela startfältet i semifinal 2

1. San Marino. Senhit feat. Flo Rida – ”Adrenalina

2. Estland. Uku Suviste – ”The lucky one”

3. Tjeckien. Benny Cristo – ”Omaga”

4. Grekland. Stefania – ”Last dance”

5. Österrike. Vincent Bueno – ”Amen”

6. Polen. Rafal – ”The ride”

7. Moldavien. Natalia Gordienko – ”Sugar”

8. Island. Daði og Gagnamagnið – ”10 years”

9. Serbien. Hurricane – ”Loco loco”

10. Georgien. Tornike Kipiani – ”You”

11. Albanien. Anxhela Peristeri – ”Karma”

12. Portugal. The Black Mamba – ”Love is on my side”

13. Bulgarien. Victoria – ”Growing up is getting old”

14. Finland. Blind Channel – ”Dark side”

15. Lettland. Samanta Tina – ”The moon is rising”

16. Schweiz. Gjon’s Tears – ”Tout l’univers”

17. Danmark. Fyr og Flamme – ”Øve oss på hinanden”