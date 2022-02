Femtio år sedan Nixon spelade schack med Kina har spelreglerna ändrats på ett dystert sätt

För 50 år sedan, i februari 1972, landade president Nixon i kulturrevolutionens Kina, mitt under pågående Vietnamkrig. Nixons realpolitiske säkerhetspolitiske rådgivare Henry Kissinger hade övertygat honom om att han hade ett unikt tillfälle ”to make history”. BBC rubricerade besöket som ”veckan som förändrade världen”. Samma höst återvaldes Nixon, med en av de största marginalerna någonsin, men Watergateskandalen skulle snart göra hans saga all. Öppningen mot Kina förblev dock en historisk vändpunkt i det kalla kriget.

USA och Folkrepubliken hade inga diplomatiska relationer – USA erkände fortfarande Taipeiregimen som Kinas legitima regering – men en sak var Nixon och Mao, om än av helt olika anledningar, överens om: Sovjetunionen var huvudproblemet. I nutid femtio år senare, då Putin i samband med OS-invigningen togs emot av Xi Jinping, var de rörande överens om att relationerna aldrig varit bättre. En auktoritär geopolitisk rockad!

Redan i början av 1960-talet ledde växande spänningar mellan Moskva och Peking till att Sovjetunionen tog hem sina rådgivare. Kärnvapensamarbetet avbröts, men 1964 genomförde Kina på egen hand sin första provsprängning och 1967 sprängde man sin första vätebomb. Moskva jublade inte. Relationerna var bottenfrusna och 1969 utkämpade de båda kommuniststaterna ett gränskrig. Den åldrande Mao fruktade en sovjetisk invasion. En öppning i relationerna till USA tedde sig som ett genialt schackdrag.

I och med Deng Xiaopings maktövertagande, två efter Maos död, och hans ”reform och öppning” fördjupades de amerikansk-kinesiska relationerna påtagligt. I slutet av 1978 upprättades fulla diplomatiska förbindelser och Deng gjorde kort därefter en banbrytande resa till USA med en rodeouppvisning i Texas som symbolisk höjdpunkt. För Dengs Kina gällde det att ”komma i kapp”, och det förutsatte utländskt kapital och teknologi. Inte ens massakern vid Himmelska fridens torg i juni 1989 orsakade en verklig kris i relationerna.

Det kalla kriget var över, men de geopolitiska motsättningarna skulle anta proportioner som få kunde ana.

Samma år, i december 1989, föll Berlinmuren och två år senare kollapsade Sovjetimperiet. Men den kinesiska partistaten bestod. Snart är den världens största ekonomi, och betraktas av Washington som USA:s allt överskuggande strategiska utmaning. Historien tog inte slut med murens fall, eller Sovjetunionens sammanbrott. Det kalla kriget var över, men de geopolitiska motsättningarna skulle anta proportioner som få kunde ana.

Grundtanken var länge att Kinas öppning och allt djupare integration i den globala ekonomin borgade för konvergens. Kina var redan inne i tältet. Då president Clinton hösten 2000 annonserade Kinas inträde i Världshandelsorganisationen, var hans huvudbudskap att det oundvikligen skulle leda till växande ekonomisk och politisk frihet i Kina. Att förhindra det skulle för Beijing vara lika omöjligt som att försöka ”spika upp en jellopudding på en vägg”. Globaliseringen var Washingtons projekt, och att det skulle förstärka USA:s hegemoni togs för givet.

I dag kan vi konstatera att Kina blev globaliseringens stora vinnare, med djupnande global divergens som konsekvens. Då president Obama under sitt första år vid makten (2009) besökte Beijing var fortsatt engagemangspolitik en självklarhet. Tonen förändrades, men 2015 hade Obamas och Xis förmåga att samarbeta avgörande betydelse för förverkligandet av klimatavtalet.

Obama kom ändå att se Kina som en allvarlig ”strategisk konkurrent”, och kritiserade i hårda ordalag Beijing för dess alltmer hotfulla agerande i Sydkinesiska havet. Misstron växte. Ingen förespråkade längre ”engagement”. Efter president Trumps glorifierade besök i Beijing 2017 och Xis Mar-a-Lago-besök, kom relationerna att präglas av djupa handelspolitiska motsättningar. President Biden har betonat konkurrens, men också samarbetsmöjligheter och vikten av ”skyddsräcken” mot ödesdigra konflikter. I dagens Washington, där man är oenig om nästan allt, råder dock stor enighet om att Kina är USA:s strategiska motpol.

En dramatisk förändring är samtidigt hur relationerna mellan Beijing och Moskva utvecklats. Normaliseringen bekräftades under några dramatiska dagar i maj 1989. Kort före massakern vid Himmelska fridens torg, besökte en något vilsen Gorbatjov Beijing, och då bekräftades att den antagonistiska eran var över. Länge förblev relationerna dock något av ett konvenansäktenskap. Såväl ett framväxande Kina som Putins Rysslands såg relationerna till västvärlden som överordnade. Under det senaste decenniet och i synnerhet under de allra senaste åren har relationerna dock vuxit dramatiskt i djup och omfattning, förenade i ländernas växande aversion mot ett arrogant USA, och västvärldens värderingar.

Från kinesisk sida var rysk olja och gas ett givet huvudintresse för ett alltmer energiberoende Kina, och Ukrainakrisen 2014 skapade nya förutsättningar för en för Kina fördelaktig uppgörelse. Då Putin i maj det året kom till Beijing kom han som en ledare som var klart mer beroende av Kina än tidigare. Ett omfattande och för Kina mycket fördelaktigt långsiktigt avtal kunde undertecknas. Enligt tidningen China Daily rörde det sig om det största kommersiella avtalet någonsin. Genomförandet skulle visa sig något mindre storartat. Ett strategiskt partnerskap växte samtidigt fram med gemensamma militärmanövrar som ett allt viktigare inslag. I Shanghai Cooperation Organization (SCO) har länderna, med Kina som drivande kraft, utvecklat ett förhållandevis framgångsrikt samarbete i Centralasien.

Redan 2014 förklarade Putin att ”våra positioner i de internationella frågorna är snarlika eller identiska”, angelägen om att så skulle vara fallet. Beijing visade dock ingen entusiasm för ockupationen av Krim, som motståndare till tendenser som skulle kunna bidra till inblandning i Kinas inre angelägenheter och ytterst, i Taiwanfrågan. Till bilden hörde också att Kina hade egna intressen i Ukraina. Kinas första hangarfartyg, ”Liaoning”, är ett ombyggt sovjetiskt-ukrainskt fartyg, och Kina är beroende av den ukrainska kornboden.

Kinas och Rysslands auktoritära styrelseskick förenar dem i en tid av djupnande motsättningar mellan demokrati och autokrati.

Under Putins besök i Beijing i samband med invigningen av årets vinter-OS deklarerade Xi och, i ännu starkare ordalag Putin, att relationerna i dag var närmare än någonsin – sammantaget har de båda ledarna träffats 38 gånger! Omfattande avtal om flerdubblad handel ingicks, och ledarna var rörande överens om att västvärlden inte hade något monopol på demokrati. Kinas och Rysslands auktoritära styrelseskick förenar dem i en tid av djupnande motsättningar mellan demokrati och autokrati. De kan glädjas åt femton år av obruten global demokratisk tillbakagång, utan skönjbart slut.

Västs kritik av Rysslands militära mobilisering de senaste månaderna utmed gränsen mellan Ryssland och Ukraina har förenat de båda länderna i deras aversion mot Nato. Deras intressen är dock långt ifrån identiska. Xi kan säkert fascineras av Putins våghalsiga agerande, i synnerhet som Rysslands ekonomi inte är större än Guangdongprovinsens (tidigare i väst känt som Kanton). Men Putins hasardspel, med risk för ett fullskaligt krig, väcker säkert också djup oro. Beijings långsiktiga mål – att fortsatt växa till en ohotad supermakt – är överordnat relationen till Putins Ryssland, som är mer beroende av Kina än någonsin. Som världens största utrikeshandelsnation är Kina djupt integrerad i de globala värdekedjorna.

Det är svårt att inte fördystras av tanken på att vi sedan det kalla krigets slut upplevt en tid av förlorade möjligheter. Den rådande världsordningen är uppenbart dysfunktionell, med djupnande geopolitiska motsättningar och avsaknad av gemensam säkerhet. FN:s säkerhetsråd ter sig märkligt perifert.

1972, då Nixon mitt under det kalla kriget besökte Kina, var Sovjetunionen den auktoritära ordningens maktcenter. I dag är Kina, trots växande inre och yttre problem, den ojämförligt största utmaningen, långsiktigt klart större än den sovjetiska någonsin var. Då var Kina svagt. Nu är landet en självrättfärdig politisk och ekonomisk supermakt. Dramat har, som Kinakännaren Rush Doshi skildrar i sin bok ”The long game: China’s grand strategy to displace American order” (2021) ändrat karaktär. I Washington betraktas Nixons historiska schackdrag med växande skepsis. I Beijing vill man inbjuda till ett 50-årsfirande.

Avgörande för den globala stabiliteten är om USA och Kina, trots närmast oundvikliga djupnande motsättningar och pågående maktförskjutning, förmår utveckla former för samarbete i globala ödesfrågor och undvika en alltmer destruktiv konfrontation. En stor motgång för västvärlden och i synnerhet Europa skulle vara om Ryssland drev allt djupare in i ett auktoritärt kinesiskt beroende. Vi måste utgå ifrån att Kina förblir auktoritärt, men vilken väg det euro-asiatiska Ryssland väljer bortom Putin är en öppen fråga.

Börje Ljunggren är tidigare ambassadör i Kina, författare till bland annat ”Den kinesiska drömmen – Xi, makten och utmaningarna” (2017) och senior medarbetare på Utrikespolitiska Institutet.

Läs mer: Göran Leijonhufvud: Så har det lokala vanstyret i Hongkong eldat på protesterna.