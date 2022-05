Fenomenet Bukowski blandar njutning och fasa

Novellsamling Charles Bukowski ”Badkarsmusik” Övers. Einar Heckscher Lindelöws bokförlag, 270 sidor Visa mer

När jag läser Charles Bukowski tänker jag på Joan Didions recension av Woody Allens ”Manhattan” (1979), publicerad i The New York Review of Books samma år som filmen hade premiär. Man kan kalla det för en sågning, fast kanske inte i huvudsak av filmen. Didion angriper snarare dess publik, människosyn och världsbild. Den identitet – ”en person som ser Woody Allens filmer” – som ”Manhattan” både riktar sig till och uppfinner.

Människorna i Allens filmer, skriver Didion, har utsökt smak i fråga om kläder och kultur, inredning och partners. De går till rätt restauranger med rätt personer och avhandlar rätt samtalsämnen. Men allt detta sker som i ett intelligent barns fantasi om vad det är att vara vuxen. I denna fantasi har man pengar och ett ”intressant” yrke. Själslivet, däremot, förblir i allt väsentligt en tonårings: upptaget av sex, relationer, skvaller och att avkoda och tillägna sig de attribut som i ett givet sammanhang ger status.

Jag är inte lika säker som Didion på att dessa frågor borde eller skulle kunna vara förbehållna människor som just lämnat puberteten. Men karaktäriseringen är träffande, och sätter fingret på något som gäller många konstnärskap av det slag som folk tenderar att fastna för i ung ålder. Bukowskis är ett sådant. Och det beror uppenbarligen – slår det mig när jag nu läser honom för första gången sedan dess – på att han gestaltar en besläktad dröm. Inte den om en värld utan Gud, som litteraturvetaren Olle Widhe hävdar i efterordet till novellsamlingen ”Badkarsmusik” – nej, den om en värld utan föräldrar.

I Bukowskis värld finns inga måsten. Man får gå och lägga sig när man vill. Sova hela förmiddagen går utmärkt, som Larry i novellen ”Passning till Don” – alltid till tolv! Förr eller senare, oftast innan man lämnat sängen (i den börjar en påfallande stor del av novellerna), ringer en kompis och berättar att den blivit dumpad, varpå man stämmer träff på en bar. Där sitter en kvinna i en tajt klänning som blir besatt av tanken på att följa med en hem. Om hon inte själv tar initiativ kan man enkelt sträcka sig efter henne. I novellen ”Hissmannen”, till exempel, får en man syn på en kvinna i en hiss, trycker på nödstopp och utför det som kvinnan senare refererar till som en ”våldtäkt”, vilket förstås inte hindrar henne från att vilja ha honom igen. Efteråt går han hem till sin fru som redan ställt fram middagen. Undrar hon var han har varit? Nej, hon är ju inte hans morsa!

Charles Bukowski föddes i den västtyska småstaden Andernach 1920. Modern var tyska, fadern amerikan och stationerad på en militärbas i närheten. När sonen var liten flyttade familjen till USA, först till Baltimore, sedan Los Angeles. Bukowski var i barndomen svårt mobbad. Han led av akne och misshandlades regelbundet av sin far. Som ung försörjde han sig på ströjobb och som brevbärare medan han publicerade självbiografiskt inspirerade dikter och noveller i obskyra tidskrifter. Läsekretsen växte, och med tiden kunde han leva gott på skrivandet. Vid sin död i leukemi 1994 var han förmögen och kultförklarad. Om än, som hans beundrare gärna påpekar, ringaktad av det litterära etablissemanget, av många ansedd som en sexistisk och konstnärligt obetydlig pornograf.

Huruvida Bukowski är eller förtjänar att betraktas som en ”seriös” författare tycks mig ganska likgiltigt. Desto mer intressant är det faktum att han fortfarande är så läst. I Sverige har Lindelöws förlag publicerat totalt 15 Bukowskititlar, de flesta i Einar Heckschers översättningar. Med novellsamlingen ”Badkarsmusik” (ursprungligen på svenska 1984) påbörjar man nu en satsning på att återutge författarskapet i danskt band.

Hur är den här populariteten möjlig? Vad gör egentligen Bukowskis texter, och är det i dem, snarare än i kändisen Bukowski, som dragningskraften står att finna? Om en sådan uppdelning mellan verk och person ens är fruktbar – jag återkommer till det.

”Badkarsmusik” hör till den senare delen av Bukowskis produktion, publicerad under titeln ”Hot Water Music” 1983. Vid första anblick, samt andra och tredje, är de 36 korta novellerna till förväxling lika. De motiviska konstanterna är i fallande ordning alkohol, sex, skrivande och travspel. Handlingen förs framåt via dialog. Denna är i allmänhet grov, författad på vad man får anta var träffsäker slang: historisk tonträff är ju i efterhand svår att bedöma. Något liknande gäller Heckschers svenska. Som alltid i sina översättningar tillgriper han en sociolekt som förmodligen, när tidsavståndet mellan dess blomningstid och läsaren var kortare, upplevdes som hemskt pinsam, men som i dag verkar rätt så förtjusande. Självklart ska det kvinnliga könsorganet heta ”murva”!

Samtliga noveller utspelar sig i författarens samtida USA. De befolkas av alkoholiserade poeter, besvikna fruar, ”galna” älskarinnor och krävande redaktörer. Och de börjar som sagt gärna med ett telefonsamtal. Eftersom den som svarar vanligen är bakfull kan samtalet innebära obehagliga upplysningar om kvällen innan. Kevin i ”Snacka om baksmälla” får veta att han förgripit sig sexuellt på ett par vänners döttrar, åtta och tio år gamla. (”Jag ber till Gud att det har hänt”, säger hans fru, ”det kanske får dej att tänka efter lite i fråga om ditt drickande.”) Ibland är det i stället huvudpersonen själv som ringer. Till sjukhuset exempelvis, som Henry Chinanski i ”Inte riktigt Bernadette”, för att söka vård efter att ha onanerat med en blomvas.

Chinanski, Bukowskis alter ego, förekommer i ett tiotal av novellerna. Det känns som fler, eftersom männen i de andra är så gott som identiska med honom. Bukowski rör sig sällan utanför de miljöer han personligen kände till. Det dricks, rumlas, knullas och spelas med en monotoni som blir än mer slående i novellformat. Att novellerna alls är noveller, och inte kapitel i en roman, installerar ju i läsaren en förväntan på variation – men nej: det är samma utomordentligt fåniga historia, om och om igen, tills man bara kan urskilja två namnlösa schabloner: konstnärer med spelskulder och kvinnor med ”otroliga lår”.

Fast det är inte riktigt sant. Bukowski har en känsla för effekt, för groteska anekdoter som stannar i minnet, typ den med hissen. Novellernas grundform är rövarhistorien, berättad utan omsvep och känslomässigt bjäfs över en öl eller tjugo: ”Fan, vet du vad jag var med om…” Framställningen präglas följaktligen av språklig minimalism och frånvaro av exposition. Texten avhåller sig konsekvent från både interiörbeskrivningar och värderande omdömen. Det enda som beskrivs i detalj är kvinnokroppar. Den i övrigt blaserade läsaren, och/eller åhöraren till historien, måste bara få veta: hur sög hon?

Är det sympatiskt? Givetvis inte. Det går heller inte att göra det lätt för sig genom att hävda att Bukowski genomgående porträtterar sina figurers handlingar som avskyvärda. Han vet att de är sorgliga, och han känner med dem i deras sociala utsatthet. Men parallellt med medkänslan löper ett stråk av beundran: är det ändå inte lite, lite coolt att…

Det är det som gör honom svårsmält, och, kan man argumentera, trovärdig. För beror inte den kvardröjande fascinationen för hans böcker på närheten mellan verk och person? Läsaren vet inte, ska inte veta, var gränsen mellan Henry Chinanski och Charles Bukowski går. Och blir då inte den logiska konsekvensen att författarskapets eventuella kvaliteter är beroende av att författaren, människan Charles Bukowski, faktiskt var ett svin? På att man på Youtube kan hitta klipp med titlar som ”Charles Bukowski kicking his soon to be fiancé”?

Jag tror det. Fenomenet Bukowski erbjuder den perfekta kombinationen av kontrollerad njutning (det är ju bara böcker!) och verklig fasa (fast…). Man befinner sig så nära, så nära den moraliska kollapsen, men har alltjämt möjlighet att stöta den ifrån sig.

Om den här effekten är Bukowski inte unik. Men möjligen sett till förmågan att klänga sig fast, och att ständigt hitta nya läsare, män som kvinnor. Kanske sammanfattas det bäst av berättaren i ”Har ni läst Pirandello?”, när han säger: ”Jag är inte nån stor författare men jag är annorlunda.” Och får motrepliken: ”Hur gör du när du slickar fittan?”

Läs fler recensioner och andra texter av Rebecka Kärde