Fenomenet Picasso firas 50 år efter konstnärens död

Fackböcker ”Picasso’s War: How Modern Art Came to America” Hugh Eakins Crown 480 sidor ”Picasso the foreigner: An artist in France 1900-73” Annie Cohen-Solal Macmillan 608 sidor Visa mer Visa mindre

Pablo Picasso förpestade tillvaron för många av de kvinnor som delade sina liv med honom. Den fyrtiofem år yngre hustrun Jacqueline Roque och Marie-Thèrése Walter, hans hemliga älskarinna, tog livet av sig. Första hustrun, dansaren Olga Khokhlova, och den mångåriga flickvännen Dora Maar har vittnat om konstnärens sadism. De kom båda att drabbas av återkommande nervösa sammanbrott.

Sonen Paolo blev i stället alkoholist. Och barnbarnet Pablito tog livet av sig genom att dricka blekningsmedel när han förhindrades att närvara vid konstnärens begravning våren 1973, efter att änkan Jacqueline vägrat släppa in honom.

Detta var exakt femtio år sedan. Häromdagen beskrev The Guardian Picasso som en notoriskt grym kvinnohatare och ställde frågan: Bör han i dag bli ”cancelled”?

Bild 1 av 3 ”Le marin”, ett självporträtt av Picasso 1943. Foto: TT © Pablo Ruiz Picasso, VEGAP Bild 2 av 3 Pablo Picasso, ”Porträtt av Dora Maar”, 1937. Ingår i Picassohyllningen på Musée national Picasso-Paris. Foto: Succession Picasso 2023 Bild 3 av 3 Pablo Picasso, ”Jacqueline aux mains croisées”, 1954, i Picassohyllningen på Musée national Picasso-Paris. Foto: Succession Picasso 2023

Vilket jubileumsår!

Ja, det finns i alla fall mycket att fira. Alla de museer som bär hans namn passar på: i födelsestaden Malaga visas ”Dialoger med Picasso” och snart hans sena skulpturer och i Antibes ”Picasso 1969-1972”. I Paris har modeskaparen Paul Smith blivit inbjuden att iscensätta vad som lite menlöst kallas en ”Picassohyllning: Samlingen i nytt ljus!”

Mer lockande låter ”Picasso–El Greco” som i sommar öppnar på Pradomuseet i Madrid, ett museum som Picasso blev direktör för 1936 utan att ens vara där.

En ström av nya böcker hittar perspektiv på fenomenet Picasso som inte uttömts i de tusentals publikationer som redan existerar. Mot bilden av Picasso som ett sexuellt monster ställs ofta fredsaposteln. Konstnären som skapat den ljuvliga lilla duva som kan övervinna de fasor han själv skildrat i 1900-talets mest berömda krigsbild, ”Guernica” (1937), som två gånger visats i Stockholm. En textil version hänger på FN i New York som en uppmaning till nationerna att undvika våld.

Bild 1 av 3 Vy från utställningen ”Picassohyllning: Samlingen i nytt ljus!” på Musée National Picasso Paris Foto: Voyez-Vous Bild 2 av 3 Vy från utställningen ”Picassohyllning 1973-2023: Samlingen i nytt ljus” på Musée National Picasso Paris. Foto: Vinciane Lebrun/Voyez-Vous Bild 3 av 3 ”Barn”, bronsskulptur 1960. Visas på Museo Picasso Málaga i ”Picasso skulptören. Material och kropp”. Foto: Hugard & Vanoverschelde/FABA, Succession Picasso, VEGAP, Madrid, 2023

”Om du väljer att bli soldat, sade min mor, så kommer du att sluta som general. Om du blir munk kommer du att sluta som påve. Istället blev jag målare och slutade som Picasso.”

Skulle någon annan konstnär kunna dra en liknande historia? Kanske Leonardo da Vinci på 1500-talet.

Hur blev då Picasso en symbol för – närmast synonym med – den moderna konsten? I Hugh Eakins ”Picasso's war: How modern art came to America” kartläggs lanseringen av den unge spanjoren, som under sina första år i Paris levde i misär men under sitt liv blev en av Frankrikes mest förmögna personer.

Omslag ”Picasso's war” av Hugh Eakin. Foto: Crown

Det var en handfull personer som lade grunden för Picasso segertåg över världen. En av de viktigaste var Daniel-Henry Kahnweiler, en tysk konsthandlare som 1907 öppnade ett sexton kvadratmeter stort galleri i Paris. Han var en ovanligt intellektuell gallerist och blev kubisternas viktigaste försvarare och uttolkare. Men någon större entusiasm bland franska samlare lyckades Kahnweiler inte skapa. Desto mer framgångsrik var han i Tyskland, Ryssland och Skandinavien.

Hugh Eakins berättelse är amerikansk. Bokens första trehundra sidor beskriver alla misslyckade försök att få amerikanska institutioner (och miljardärer) att engagera sig i det europiska avantgardet. Eakins får konstlivet i New York under 1900-talets första decennier att framstå som totalt reaktionärt. Vissa personporträtt är rena lustmord. John D. Rockefeller Jr, Amerikas rikaste man – vars hustru var en av initiativtagarna till MoMA – beskrivs som en humorbefriad tråkmåns som verkligen hatade modern konst.

Museum of Modern Art grundades 1929 trots börskraschen. Och tio år senare, efter oändligt krångel, öppnade MoMA:s förste direktör Alfred Barr den första Picasso-retrospektiven i USA. Den etablerade Picassos måleri som modernismens själva dna och snart var hans konst den globala konstmarknadens guldstandard. Den som i dag vill cancellera Picasso får börja med att tömma några av världens mest inflytelserika museer och, kanske viktigare, stoppa auktionshusen, som gång på gång säljer hans viktigaste målningar för runt en miljard kronor styck.

Bild 1 av 3 Pablo Picassos ”Les femmes d'Alger (Version O)”, 1955, visad på Christie's 2015, såld för rekordpriset 179,4 miljoner dollar. Foto: Guy Bell/TT Bild 2 av 3 Pablo Picasso, ”Nude, Green leaves and bust”, 1932. Porträtt av hans musa Marie-Thérèse Walter, såld för 106,5 miljoner dollar på Christie's i New York 2010. Foto: Rick Findler/TT Bild 3 av 3 Omslag ”Picasso the foreigner” av Annie Cohen-Solal Foto: Macmillan

Många av konstnärens centrala verk har hamnat i amerikanska samlingar. Själv reste Picasso aldrig till USA och det är tveksamt om han tillåtits komma in i landet. Ytterligare en uppmärksammad bok som kommit ut i engelsk översättning lagom till jubileet är Annie Cohen-Solals ”Picasso the foreigner: An artist in France 1900-73”, som noggrant redogör för de ödesdigra konsekvenserna av den nyanlände konstnärens umgänge med en känd anarkist i Paris.

Den franska polisen slutade aldrig att se Picasso som misstänkt och han erhöll aldrig, trots upprepade försök, franskt medborgarskap. När konstnären vid andra världskrigets slut blev medlem i franska kommunistpartiet hamnade han i liknande register över suspekta individer hos FBI.

Det var med trettioårig fördröjning som det amerikanska konstlivet hann ikapp och kom att övertrumfa det europeiska vad gäller att älska Picasso. Ända var några av hans tidiga vapendragare amerikaner. Det gäller framför allt Gertrud Stein och hennes bror Leo som levde i Paris och omgav sig med många av tidens viktigaste poeter och konstnärer. Man förstår av Eakins skildring varför de föredrog gestalter som Picasso och poeten Guillaume Apollinaire framför träbockarna i hemlandet.

Bild 1 av 2 Picassorummet på Göteborgs konstmuseum Foto: Hossein Sehatlou/Göteborgs konstmuseum Bild 2 av 2 Pablo Picasso, ”Akrobatfamilj”, 1905. Ingår i Picassorummet på Göteborgs konstmuseum. Foto: © Göteborgs konstmuseum/ Bildupphovsrätt 2019

I kretsen kring familjen Stein fanns också en rad skandinaver. Eakins lyfter fram den norske målaren Walther Halvorsen som så småningom blev mer framgångsrik som konsthandlare. Ett av de mest betydelsefulla konstverk som finns i Sverige, målningen ”Akrobatfamilj” (1905) från Picassos rosa period, lyckades Halvorsen inte sälja till Nationalmuseum i Stockholm, men 1922 köptes den av Göteborgs konstmuseum. Den kom ur syskonen Steins samling och visas nu i ett särskilt Picassorum.

Vad Eakins förmodligen inte känner till är att en av Halvorsens pojkvänner i Paris, målaren Nils Dardel, var en ännu mer framgångsrik förmedlare av Picassos verk. Som rådgivare till den extremt förmögne Rolf de Maré, som 1920 kom att grunda Svenska Baletten såg han till att några av Picassos absoluta nyckelverk redan 1914 hamnade på herrgården Hildesborg i Skåne.

Där hängde arbeten som i dag återfinns på Metropolitan Museum of Art i New York, Fondation Beyeler i Basel och Moderna museet i Stockholm, som numera har över hundra Picassoverk. Många donerade av Gerard Bonnier och andra medlemmar av familjen, senast den lilla pärlan ”Baderskor med boll” från 1928.

Bild 1 av 3 Pablo Picasso, ”Baigneuses au ballon”, 1928. Donation från Elisabeth "Peggy" Bonnier, nu i visningsmagasinet. Foto: Prallan Allsten Moderna Museet ©Succession Picasso/Bildupphovsrätt 2023 Bild 2 av 3 Pablo Picasso, ”Kvinnohuvud (Fernande)”, 1910. Donation till Moderna museet från Rolf de Maré. Foto: Moderna Museet ©Succession Picasso/Bildupphovsrätt 2023 Bild 3 av 3 Konservator Gustav Jansson och Dr Bo Wennberg studerar Picassos målning "Guernica", som ställdes ut 1956 på det ofärdiga Moderna museet i Stockholm. Foto: Folke Hellberg

Ett viktigt verk ur de Marés samling som hamnade i Stockholm är ”Kvinnohuvud (Fernande)” från 1910, en kubistisk skulptur baserad på studier av flickvännen Fernande Oliver, en av konstnärerna i syskonen Steins krets. Verket finns i en upplaga på tjugo och ett exemplar såldes i fjol för drygt en halv miljard kronor.

Ja, Picasso har dominerat konstmarknaden. Men är han modernismens mest inflytelserike konstnär? Själv såg han bara en värdig rival: den tolv år äldre Henri Matisse. Men under det halvsekel som gått sedan Picassos uppmärksammade begravning har en mer svårbestämbar gestalt seglat upp som den verklige konkurrenten: Marcel Duchamp.

Ofta beskrivs de som varandras motsatser, gärna med ett vokabulär fullt av klichéer: Picasso som underbarnet och demiurgen med magiska händer och ögon intensiva som svarta diamanter, Duchamp som den kylige ironikern som ifrågasätter måleriet och som förvandlar konsten till en labyrint av intellektuella lekar. Picasso som den självklare kreatören och outsinliga källan till ett oändligt flöde av mästerverk – han som inte söker utan finner. Duchamp som den gåtfulle skaparen av skuggor och ekon, flertydiga ordlekar och objekt som drar sig undan varje entydig definition – han som formulerar gåtor men aldrig ger några svar.

Kanske allra viktigast i dag: Picasso som själva inbegreppet av det självförhärligande manliga geniet. Duchamp som en av konstens första queergestalter med ett androgynt alter ego som föregriper allt från David Bowies Ziggy Stardust till Nan Goldins transvestiter.

När Duchamp gick bort fem år före den något äldre kollegan lär Picassos lakoniska kommentar ha varit: ”Han hade fel.” Framtiden får utvisa om så var fallet. Men vad gäller förmågan att engagera människor för modern konst och locka miljontals människor till utställningar över hela världen förblir Picasso modernismens dominerande gestalt.