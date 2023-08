Festivalfinal med glödande cellovirtuos

Logga in

Festival Styrsö kammarmusikdagar Musik av C Ph E Bach, Pierre Guis, Arvo Pärt, G F Händel, Antonio Vivaldi och Nino Rota. Medverkande: Styrsö kammarsolister med Terje Skomedal som konsertmästare, Andrei Ionita, cellosolist. Scen: Styrsö kyrka. Visa mer Visa mindre

När Styrsö kammarmusikdagar avslutades i helgen efter fyra konsertkvällar i Styrsö kyrka gjorde man det med bland annat C Ph E Bachs cellokonsert i A-dur. Ett extraordinärt verk av en tonsättare i skarven mellan barock och klassicism som alltid fascinerat med att vara en tidig föregångare till den romantiska Sturm und Drang-rörelsen. Och som nu fick mig att minnas uruppförandet av en av Bent Sörensens nocturner för piano på samma festival för ett tiotal år. Ett stycke som fick hela Styrsö kyrka att svalla och kränga med sin inspiration från Goethes romantiskt laddade Mignon-figur.

Men det som gjorde valet av C Ph E Bach i programmet så vältajmat just i år var att skivbolaget ECM för bara ett par månader sedan släppte Keith Jarretts smått sensationella inspelningar av hans sonater, vilka legat i malpåse sedan 1994. Att Jarrett hörde hemma i denne tonsättares musik framgick tydligt när jag intervjuade honom i samband med hans 60-årsdag (DN 8/5 2005) och han lade ut texten om hur viktigt det var för honom att lösgöra sig från givna former och hänge sig åt det i musiken som överraskar och förvandlar. Att mitt i steget kunna byta riktning.

Just denna kvalitet, att ha en förmåga att musicera i stunden med en improvisatorisk frihet, ägde även festivalens unge rumänske cellovirtuos Andrei Ionita när han tillsammans med Styrsö kammarsolister framförde C Ph E Bachs cellokonsert med en närmast hänsynslös inlevelse. Den smärta som finns där fick han att sjunga som ur sitt eget bröst och glöda som svärtat guld. Och den galet virvlande rörlighet som svingar sig mot ljuset blev han så ett med att man nästan befarade att han skulle kastas av stolen. Att den karismatiske Andrei Ionita redan hyllats av The Times, BBC och Gramophone, varit solist med Chicago symphony orchestra och Gewandhausorkestern i Leipzig samt erkänts av världsnamn som Martha Argerich, Christian Tetzlaff, Steven Isserlis och Herbert Blomstedt är inte förvånande.

Styrsö kammarsolister består mestadels av musiker från Göteborgs symfoniker och har sedan starten 2002 bjudit på en rad spännande uruppföranden. I år var det dags för kompositören Pierre Guis, som är uppväxt i Aix-en-Provence och som sedan 2015 är violinist i Göteborgs symfoniker, att presentera sin ”Passacaglia”. Ett flersatsigt verk för stråkorkester i en elegant modern stil och med en myckenhet av nerv och skönhet.

Innan jag lämnade Styrsö kyrka för den här gången fick jag också höra det oemotståndligt mobiliserande uttrycket i G F Händels ”Concerto Grosso Op 6 Nr 5”, Arvo Pärts ”Fratres” som vore det en tempelmusik för inträdet i ett magiskt augusti och Antonio Vivaldis sagolikt virvelvindiga konsert för 2 celli med Andrei Ionita och Mats Olofsson som solister. Nino Rotas dramatiskt ljuva ”Concerti per Archi” fick jag dock nöja mig med att fantisera om eftersom jag var tvungen att hinna med båten tillbaka till min egen ö.

