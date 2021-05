Filharmonikernas chefsdirigent Sakari Oramo slutar

Han älskar kålrabbi. Denna kålfamiljens doldis, lök, zucchini och andra grönsaker skördade Sakari Oramo hemma i trädgården förra sommaren. I år ska tomaterna få ett eget växthus. Men egentligen är det dirigentens hustru, koloratursopranen Anu Komsi, som har gröna fingrar.

– För henne är odling ett gammalt intresse. Som sångerska med internationell aktivitet måste man ha någonting att komma ner till, säger Oramo som om det här med att ha en jordnära hobby vore det mest självklara för varje kringresande solist i den klassiska musikvärlden.

Själv hjälper han mest till med grovjobbet, ”grävande och sånt”. Oramos eget trädgårdsengagemang har kommit gradvis, men tog fart på allvar i fjol när han i likhet med många andra plötsligt ”hade tid och inget annat att göra”. Nästan på dagen efter Finlands första nedstängning i mars förra året ses vi på Konserthuset för att summera hans sista säsong som chefdirigent i Stockholm.

Foto: Roger Turesson

– När man sätter ett frö i marken så tar det sin tid innan man ser något växa. Den organiska mognadsprocessen har jättestora likheter med långsiktigt orkesterarbete och jag gillar att ha långa relationer med mina orkestrar, förklarar han.

I tretton år har Oramo kilat stadigt med Kungliga Filharmonikerna som han första gången ledde 1994. När kontraktet med BBC:s symfoniorkester löper ut 2023 är han uppe i tio även där. Dessförinnan var han chefdirigent för Birminghams symfoniorkester under lika många år. Storbritannien har på något sätt blivit Oramos ”öde”.

– Det passar mitt temperament jättebra, säger han och beskriver det brittiska sättet att jobba som snabbt, effektivt och vänligt.

Har man sett Oramo leda den prestigefyllda Last night of the Proms-konserten (inte mindre än fyra gånger!) och ledigt småskämta med en mångtusenhövdad publik i Royal Albert Hall får man intrycket av en utåtriktad person.

– Och sådan är jag ju inte alls, utbrister dirigenten med ett stort skratt. Jag kan spela rollen, men det kommer inte av sig själv.

Att använda humorn i orkesterarbetet var någonting han lärde sig i Birmingham när han tog över efter Simon Rattle i slutet av 90-talet. Utanför rampljuset är Oramo med egna ord mer ”privat och försiktig”. Ofta låter han blicken vandra längs taklisterna i konferensrummet, där vi sitter på coronasäkert avstånd bakom var sitt munskydd. Men så fort familjen kommer på tal skiner han upp som en mycket stolt far. Äldsta sonen Taavi är sångare, klarinettist och elektronmusiker, men har framför allt förutspåtts en lysande internationell karriär som dirigent. Lillebror Leevi har siktet inställt på filmbranschen.

Foto: Roger Turesson

Är det någonting Finland är fenomenalt på så är det att odla fram just dirigenter. Människor har oroat sig för den klassiska musikens framtid åtminstone sedan andra världskriget, konstaterar Oramo lugnt när jag undrar om han själv är bekymrad. Han säger att han tror på en sorts kreativ förstörelse, alltså att det kan uppstå någonting nytt och bättre när vissa saker inom ett område försvinner.

– Det har ju hänt tidigare i historien. Men nu är det naturligtvis oroliga tider. Musiker som frilansar har inte har kunnat utöva sitt yrke och det finns en tydlig tendens att folk lämnar det här yrket för att göra någonting annat. Det har jag inte upplevt tidigare och det är oroväckande.

Sedan januari förra året är Oramo professor i orkesterdirigering vid Sibelius-Akademin. Det var där han själv började sina studier för nestorn Jorma Panula. Pappa är musikforskare och mamma pianoprofessor så det var, som Oramo säger, en naturlig fortsättning på karriären. Som barn brukade han sitta och leka med sina bilar under mammas flygel när hon övade. Men fiol började Oramo spela först som sjuåring. Vid ett tillfälle slog han frustrerat sönder sin lilla övningsviolin.

– Det klingade inte så bra så jag passade på medan min lärare gick på toaletten, berättar han roat och visar med gester hur han drämde fiolen i bordet.

Sin sista säsong i Stockholm tänker Oramo avsluta med att framföra Sibelius samtliga symfonier under fyra finalkonserter.

– Upplägget är kronologiskt därför att jag vill uppleva resan från klarinettsolot som inleder den första symfonin till solnedgången i slutet på den sjunde som egentligen är samma ton, säger han poetiskt och syftar på ledtonen h som till sist når upp till sitt efterlängtade c.

Det är en resa som han ännu inte har gjort med Filharmonikerna och därför ville göra nu, svarar han när jag frågar om det verkligen behövdes ännu en Sibeliusfestival.

– Man måste alltid försöka förnya sig och tänka nytt. Men å andra sidan fungerar vi även som förvaltare av ett stort musikarv. Det är viktigt att vi också spelar klassikerna i levande situationer nu för tiden.

Foto: Roger Turesson

Berömda stycken behöver ges ny gestalt, menar Oramo. Han vill gå tillbaka till vad tonsättaren egentligen skrev utan att fastna i alla olika tolkningstraditioner som avlöst varandra under decennier.

– Ett partitur är naturligtvis bara prickar på ett papper, men det är dirigentens uppgift att kunna tolka vad de betyder och avgöra vilken slags estetik, energi och atmosfär som ska härska i musiken. Att säga något nytt om Beethoven är svårt. Men i Sibelius fall är musiken så gåtfull. Det finns mystiska händelser som man kanske vanligtvis inte hör, men som går att plocka fram.

Oramo vill betona Sibelius ”djupa mänsklighet”.

– Han var mycket självkritisk och osäker. Sättet det speglas på i hans musik är så unikt.

Filharmonikernas personlighet beskriver Oramo i sin tur som ”varm, sympatisk och dynamisk”.

– Framför allt den här värmen hittar jag inte så ofta någon annanstans och det tycker jag är jättefint. Alltså att det är en orkester som är kapabel att ge den utan att jag måste grimasera och be.

För närvarande håller Oramo på att spela in Ravels samtliga orkesterverk med Filharmonikerna för framtida skivutgivning. Som barn gick han i fransk-finska skolan i Helsingfors och känner sig hemma i såväl det franska språket som den franska klangvärlden.

– Just Ravels musik är så otroligt perfekt, som ett urverk. Det är en kontrast till Sibelius, där väldiga element krockar med varandra. Att ha så olika fina tonsättare att jobba med är en rikedom.