Filippa Mannerheim: Håller Sverige på att fasa ut skriften i skolan?

På senare år har larmrapporterna avlöst varandra om att svenska barn och ungdomar inte lär sig att läsa och skriva åldersadekvat. Utbildare vid universitet och högskolor vittnar om ett krisläge: dagens studenter har svårt att förstå vanliga tentauppgifter och skriftliga instruktioner. 18 procent av svenska elever blev inte godkända i läsförståelse i PISA-undersökningen 2018 och då hade vi inte ens testat de som med största sannolikhet låg allra sämst till (OECD, 2018).

Att hävda att läsförmåga är grunden för att klara skolan är lite av att slå in öppna dörrar. Samtidigt fokuserar vi lärare i dag på mycket annat än läsning i undervisningen, till skillnad från förr då det skrivna ordet var navet i alla teoretiska skolämnen.

Forskningsprojektet ”Att läsa eller inte läsa – en studie av grundskolans läspraktiker” som pågick 2017–2019 visar på en tydlig trend av minskad läsning av sammanhängande text kopplat till undervisningen.

En tredjedel av eleverna läser mindre än en sida facktext per dag i årskurs sex. I årskurs nio läser hälften av eleverna mindre än en sida text per dag. Vad gäller skönlitteratur ser siffrorna ännu värre ut: andelen elever som inte läser en sida skönlitteratur under en vanlig skoldag har gått från 44 till 88 procent i årskurs 6 och från 62 till 87 procent i årskurs 9. På frågan om vad som skulle kunna få elever att läsa mer inom ramen för skolans olika ämnen var det vanligaste svaret ”om läraren säger att vi ska läsa och avsätter tid för det”.

Att barn och unga nöjesläser allt mindre vet vi. Hos Sveriges 15-åringar är ”läslustraset” bland de största i världen. Men det är inte försvarbart att läsningen också minskar i skolan där vi lärare faktiskt skulle kunna kompensera för barns minskande fritidsläsning.

Kanske är problemet skapat uppifrån. Digitaliseringsivern, formuleringarna i kunskapskraven och kraven på dokumentation har lett till en undervisning där elever producerar arbeten för bedömning och lärare bockar av uppnådda mål i läroplanen, i stället för lärare som lär ut ett kunskapsinnehåll och elever som läser, tränar och övar in det via lärobokstext.

När elever inte lärt sig läsa åldersadekvat blir billiga ”hjälpmedel” snarare än kostsam och tidskrävande extraträning lösningen. Läsningens hela väsen relativiseras:

Man lär sig lika bra genom att diskutera och prata som att läsa en text.

Information kan lika gärna komma via en film eller en podd.

Vi läser lika bra med öronen som med ögonen …

Termer som ”multimodala texter” och ”litteracitet” florerar i dag i den pedagogiska världen och det är begrepp som utmanar frågan om vad som egentligen kan räknas som text. I termen litteracitet inkluderas, enligt publikationen ”Bygga svenska”, publicerad på Skolverkets webbplats ”allt som kan läsas i olika medier, inte bara ord utan även symboler, illustrationer, bilder, film, musik, teater, dans och andra uttrycksformer”.

”Vad är egentligen en text?” frågade man på Skolverkets handledarutbildning inom Läslyftet 2016. ”De flesta av oss accepterar en film som text och antagligen också en bild. Kan även musik (utan sång) räknas som text? Eller en möbel?”

Vi pratar ofta om läsning i Sverige. Om skolbibliotekens viktiga roll och om vuxna som läsande förebilder. Vi initierar läslyft, inför ”läsambassadörer” och har lässatsningar. Detta samtidigt som det har blivit helt normaliserat att utforma själva ämnesundervisningen utan inläsningen som kunskapens nav.

En stolt deklaration om att läsning är av yttersta vikt innebär att skolan måste gå från ord till handling: Vi lärare måste sätta det skrivna ordet i centrum för vår undervisning. Det bör ha en unik plats i alla årskurser, i alla teoretiska ämnen, inte bara i svenskämnet. För det går inte att ersätta med något annat.

Det skrivna ordet bär tankens djup.

Till skillnad från en möbel.

Devisen att läsa för att lära har på sina håll försvunnit i skolan. Till och med på högskoleförberedande program

Vissa studier visar att de medel vi människor har att uttrycka oss med påverkar vårt sätt att tänka. Människor som lever i en muntlig kultur tänker inte på samma sätt som människor i en skriftspråkskultur. I talspråkliga kulturer använder man mer konkreta begrepp som ligger nära den faktiska tillvaron, medan det saknas ett språk för ett mer abstrakt och teoretiskt resonemang. Det logiska tänkandet kan inte utvecklas på samma sätt utan skriften.

Tanken flyger i stunden men när vi lyckas fånga in den och hålla den kvar, genom att plita ned den, har vi möjlighet att granska, utforska, vässa och bygga vidare på den. Skriftspråket gör det möjligt för människan att bygga tankekedjor där den första tanken leder till den andra som leder till den tredje. Först när vi, genom skriften kunde strukturera våra tankar lyckades vi fördjupa vår förmåga att tänka abstrakt. Skrivkonsten kom alltså att innebära en revolution – inte bara för språkutvecklingen utan för det mänskliga tänkandet i stort.

Men medan vi tillägnar oss talet mer eller mindre per automatik, måste vi slita för att lära oss att läsa och skriva. Det är ett krävande jobb, en nymodighet som hjärnan inte alls känner igen. Som lärare möter jag det här motståndet varje dag från elever som är ovana läsare. Och de blir allt fler.

Om vi i Sverige vill ha läsande generationer i framtiden måste vi förändra vår kunskapssyn. Vi lärare behöver stöd från politiker, skolmyndigheter, akademi och inte minst styrdokument för att kunna lägga vårt fokus på att träna eleverna på det tankeverktyg som skriften utgör.

Men i många klassrum har läsning (och skrivande) börjat beskrivas som ett ”hinder” i skolarbetet, snarare än som det tankeredskap det är. Elever som har svårt att läsa (ofta på grund av träningsbrist) får anpassningar som går ut på att slippa läsa, så att de inte ska ”släpa efter i ämnesundervisningen”. När det gäller ren kunskapsinhämtning, alltså att lära in fakta om bergarter, molekyler och vikingar anser vissa lärare att det tar för lång tid för lässvaga elever att lägga kraft på inläsningen. De får prata fram eller lyssna in kunskaperna i stället. Devisen att läsa för att lära har på sina håll försvunnit i skolan. Till och med på högskoleförberedande program.

Det som händer när elever som har svårt att läsa och därför slipper göra det är dock att den viktiga mängdträningen försvinner. Eleven halkar ohjälpligt ännu längre efter sina klasskamrater. En annan konsekvens är att undervisningen förenklas, nivån sänks och eleven slipper anstränga sig, vilket gör att hon lär sig mindre.

Min fråga är tillspetsad men samtidigt legitim: Håller Sverige på att fasa ut skriften som skolans förstaspråk? Vilka samhällskonsekvenser kommer det att få på sikt?

Om vi vill att våra barn ska lära sig att tänka i biologi, geografi, samhällskunskap, historia och engelska – vilket våra läroplaner förordar – måste skolan och lärarna få möjlighet att stötta och träna dem i att läsa traditionell text i biologi, geografi, samhällskunskap, historia och engelska. Några barn kommer att behöva stöd vid sidan av helklassundervisningen. För övriga räcker det med en väl förberedd, klassgemensam, lärarledd undervisning utifrån läroboken.

Skriften bör fortsatt vara skolans, akademins och vetenskapens språk. Den kan inte ersättas av det talade ordet, bara kompletteras och stöttas.

På alla stadier. I alla teoretiska skolämnen. För alla elever.

