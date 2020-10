Film om Bob Dylan stoppad på obestämd tid

Arbetstiteln är ”Going electric”, då filmen fokuserar på Dylans unga år och perioden då han introducerade elektriska instrument i sin musik. Filmen kan omöjligt spelas in under rådande omständigheter, säger den tilltänkte cinematografen Phedon Papamichael.

– Jag tror inte att projektet är helt dött, men det går inte att få till just nu. Det beror på att vi behöver filma på små klubbar med en hel del statister i 60-talskläder, hår och smink, säger han till Collider .

Timothée Chalamet är mest känd för sin genombrottsroll i ”Call me by your name” och spelade nyligen i Greta Gerwigs ”Unga kvinnor”.

