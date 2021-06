Filmade George Floyds död – Pulitzer-hyllas

Hennes agerande visar vilken ”avgörande roll medborgare spelar i journalisters sökande efter sanning och rättvisa”, enligt Pulitzer-juryn.

Flera utmärkelser delas ut till redaktioner som rapporterat om George Floyds död och vidgat blicken mot fler fall där människor blivit dödade av poliser i USA.

Minneapolis Star Tribune, från Floyds hemstad, vinner pris för avslöjandet, medan nyhetsbyrån Reuters prisas för datajournalistik som visat hur poliser genom en viss praxis undkommer påföljd efter dödliga ingripanden.

The New York Times och The Atlantic prisas för sin rapportering om pandemin. Nätpublikationen Buzzfeed får sin första Pulitzer, för rapportering om massfängslandet av muslimer i nordvästra Kina.

