Filmbolag stoppar biopremiärer i Ryssland efter invasionen

”Till följd av den opåkallade invasionen av Ukraina och den tragiska humanitära krisen pausar vi nu alla biopremiärer i Ryssland”, uppger en talesperson för Walt Disney Company i ett uttalande.

I uttalandet står det också att de kommer fortsätta att bevaka händelseutvecklingen och se hur det påverkar företagets vidare beslut.

”Under tiden, på grund av den kommande flyktingkrisens skala, kommer vi arbeta med välgörenhetsorganisationer för att bidra med akut bistånd och annan humanitär hjälp för flyktingar.”

Efter Disneys beslut har även Warner Bros och Sony beslutat att stoppa premiärer i landet, vilket omfattar bland annat ”The Batman” och Marvelfilmen ”Morbius”.

Ryssland står för ungefär 3 procent av den totala inkomsten för stora Hollywoodproduktioner, rapporterar CNBC. ”Spider-Man: No Way Home” som hade premiär i mitten av december har spelat in mer än 50 miljoner dollar i Ryssland.

Även den amerikanska filmorganisationen Motion Picture Association har fördömt den ryska invasionen, rapporterar Variety.

”På uppdrag av våra medlemsföretag, som leder film-, tv- och strömningsindustrin, vill vi uttrycka vårt starkaste stöd för Ukrainas pulserande kreativa flora, som precis som alla människor förtjänar att leva och arbeta i fred.”

Läs mer:

Kulturevenemang ställs in i protest mot kriget

Metropolitan säger upp samarbeten med Putintrogna artister