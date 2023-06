Filmdebut för Judith Sigfridsson och Flutra Cela: ”Men vi satsar på fotbollen alla dagar i veckan”

– Jag bryr mig inte så mycket om jag missar någon fest eller häng med kompisar, för att jag ska på träning. Jag satsar fullt ut på fotbollen! säger 15-åriga Flutra Cela.

Citatet hade lika gärna kunnat komma från hennes rollkaraktär, Mila, i det kommande dramat ”Forever”. Det kretsar kring två fotbollstjejer och bästa vänner i Västsverige, som tränar stenhårt för att komma med i den internationella turneringen Gothia cup i Göteborg.

Vägen till slutspel på Ullevi är dock krokig, och såväl kärlekstrassel som skador och försummade läxor tvingar tjejerna att stundtals snöra av sig fotbollsskorna. Dessutom sätts vänskapen på spel, samtidigt som den nya tränaren, ex-proffset Lollo, spelad av Agnes Lindström Bolmgren, ställer höga krav på lagkamraterna.

Både Flutra Cela och hennes motspelare, Judith Sigfridsson, har spelat fotboll sedan de var små. När rollerna som de två envisa lagkamraterna skulle besättas sökte castaren två tjejer som redan kunde spela, i stället för att träna upp etablerade skådespelare att spela. Därför kunde Flutra och Judith dessutom reagera när någon scen inte var tillräckligt verklighetstrogen:

– Någon gång ville de att vi alla skulle springa in på plan för att fira ett mål, men avbrytarna får ju inte gå in på plan förrän efter matchen, säger Judith Sigfridsson.

”Forever” har premiär 7 juli, men har redan visats för några ungdomslag - som verkade gilla den, berättar huvudrollsinnehavarna. ”Några yngre tjejer kom fram och ville ta en bild” säger Judith Sigfridsson (till vänster). Foto: Lisa Mattisson

– Det var ofta som det blev offside i någon scen, då fick jag också säga till. Vet du vad offside är? Och ibland, när det var scener med löpningar, tänkte jag: ”Skulle jag ha gjort såhär i verkligheten?” fyller Flutra i.

Så gör de ofta under vårt samtal. Fyller i varandra, alltså. Judith och Flutra var 11–12 år när de castades för filmen. Nu är tjejerna 15 och har just gått ut nian. Pandemin försenade inspelningen och ett tag var det osäkert om projektet ens skulle bli av. Till slut fick de dock grönt ljus och förra sommaren spelades filmen in i Uddevalla och Göteborg. Under de två månader som tagningarna pågick bodde Flutra, Judith och de andra ungdomarna i casten på samma hotell, sågs varenda dag på jobbet och umgicks även efteråt. De två vännerna på film blev vänner även i verkliga livet:

– Vi blev jättetajta! säger Flutra

– Först kände vi inte varandra alls… säger Judith.

– …sedan berättade vi allt för varandra, fortsätter Flutra.

– Jag gjorde till och med ditt prov! säger Judith och så börjar de båda skratta. Samstämmigt.

Det står snabbt klart att den rätt grova göteborgskan de talar i filmen inte är spelad. Peppen och pressen inför att spela Gothia cup (som är en av sponsorerna till filmen) behövde de inte heller fejka. Tjejerna spelar numera i samma fotbollslag, BK Häcken, och sommarens stora höjdpunkt för dem är just den stora turneringen i Göteborg.

– Vi spelade in filmen under Gothia och filmade med drönare över fotbollsplanerna. Det var sån vibe! Fullt med människor! säger Flutra.

Flutra Cela och Judith Sigfridsson var främlingar för varandra när inspelningarna började. Nu är de nära vänner och spelar i samma fotbollslag. Foto: Lisa Mattisson

I ”Forever” delar de såväl glada som dystra stunder. Att visa sig sårbar och gestalta ledsamhet var något båda tyckte var svårt.

– Vi hade en bråkscen, jag skulle öppna upp mig … då blev jag ledsen på riktigt! Jag är inte van vid att gråta framför folk, säger Judith.

– Jag har mognat jättemycket av det här. Man växer som människa, ser en helt annan värld. Jag har inte tänkt att jag ska bli skådespelare. Kanske vara med i ”Wild kids” eller ”Labyrint”, för det var det bästa jag visste när jag var liten. Men en biofilm? Nej! säger Flutra.

”Forever” går upp på biograferna den 7 juli, men har redan visats för flera ungdomslag – och förstås för skådespelarna själva:

– Det är sjukt att se sig själv på film. Jag är ju med i varenda scen typ. Konstant! säger Flutra.

– Jag tyckte bara det var roligt, men jag satt ändå och gömde mig lite. Och jag har fått många DM från tjejer som sett den. Jag blir glad när de skriver till mig och ser upp till filmen, det gör mig mer taggad att kämpa med det jag gillar, att satsa på fotbollen, säger Judith. Hon tar en klunk av sin hallonläsk.

Att spela fotboll och löpa på film var väldigt krävande, berättar skådespelarna. Ofta fick scener tas om, vilket var en utmaning för konditionen. Foto: SF Studios

Vid ett tillfälle nyligen, när Flutra spelade match, var hon så törstig att hon ”höll på att svimma”. En ung tjej i publiken kom snabbt till undsättning:

– Shout out till henne! Hon kastade sin vattenflaska till mig och sade: ”Jag har sett din film. Vet du hur bra du är?” Det var mysigt!

En av scenerna utspelar sig på en fest på en strand, under en sen sommarkväll. Det dricks öl, skålas och skrålas på ett sätt som bara livsglada tonåringar gör när de firar skolavslutning och har hela sommarlovet framför sig. En omgång av leken sanning och konsekvens slutar med att lagkamraterna möts i en kyss. Även om de hade en intimitetskoordinator till hjälp blev det lite av en utmaning:

– Jag hade aldrig kysst någon annan i hela mitt liv, Judith var den första! Jag skämdes så mycket, det var så stelt och jag ville bara garva, säger Flutra.

Du hade också munsår! säger Judith och de fnissar vid minnet.

På frågan om de skulle vilja fortsätta med skådespeleriet blir svaret kluvet:

– Om det inte vore för fotbollen… säger Judith.

– Man vet aldrig! kontrar Flutra.

– Men du har ju träningen! Om du får ett erbjudande så kan du ju inte ta det? säger Judith.

– Jag satsar på fotbollen alla dagar i veckan, men lyssna: Tänk om de ringer från nya ”Fast and furious”-filmen? Då kanske jag svarar!

Fakta. "Forever" Flutra Cela: Född: 2007 i Kosovo. Bor: Bergsjön, Göteborg. Familj: Mamma, pappa, storebror och två systrar. Aktuell: I rollen som fotbollstjejen Mila i kommande filmen ”Forever”. Gör i sommar: Åker på semester till Kosovo, umgås med kompisar, tränar. Judith Sigfridsson: Född: 2007 Bor: Olofstorp, Göteborg. Familj: Mamma, pappa, storebror och lillasyster. Aktuell: I rollen som fotbollstjejen Kia i ”Forever”. Gör i sommar: Tränar, spelar Gothia cup, åker till Öland. ”Forever” Biopremiär: 7 juli. Regi: Anders Hazelius Manus: Jessika Jankert Inspelad: 2022 i Uddevalla och Göteborg. Visa mer Visa mindre

