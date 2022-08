Filmen är en kroppens konstform

Kroppen är filmens kanske viktigaste ämne och ärende. Med vissa genrer är det uppenbart; redan på namnet hörs att actionfilmen handlar om vad människor kan göra med sina och andras kroppar. Och i benämningar som ”thriller” eller ”snyftare” ryms förväntningar på en fysiologisk reaktion hos publiken.

Jag har tidigare på dessa sidor skrivit om filmens kroppsgenrer (”Vi lever i en pornografisk kultur”, DN 30/9 2021) och ska inte upprepa mig, men resonemanget kan utvidgas till att omfatta mediet över huvud taget. Också en regissör som inte gjort sig känd i actionfacket – jag tänker på Ingmar Bergman – talade om filmens förmåga att slinka förbi åskådarens medvetande för att i stället ta sig fram till magen eller till hjärtat.

Det går förstås att invända att hjärnan styr också vad nu magen eller hjärtat kan tänkas känna, men alla som någon gång har fått en ofrivillig kroppslig reaktion på bio (till exempel gråtit till en outhärdligt sentimental scen, eller blivit ideologiskt problematiskt upphetsad av en annan) vet att den falska uppdelningen mellan kropp och medvetande ändå har sina poänger.

Om filmens kroppsaktivism handlar Cinematekets höstprogram, som har temat ”Kropp – fascination och förförelse”. Från ett enormt potentiellt utbud har man gjort ett fint och intelligent urval av filmer som på olika sätt (ibland väldigt olika sätt) aktualiserar ämnet.

”Singin’ in the rain” Foto: Alamy

Som redaktionen konstaterar i programkatalogen så började filmen med just studiet av kroppen. Direkt avgörande för uppfinningen av filmen i slutet av 1800-talet var de kronofotografiska experimenten av Étienne-Jules Marey i Frankrike och Eadweard Muybridge i USA, vars syfte var fysiologiskt: att analysera djurs och människors lokomotion genom att bryta ner rörelsen i dess beståndsdelar.

Filmen framträdde också i en tid när människokroppen stod inför nya hot, och det nya mediet blev ett sätt att hantera dessa utmaningar. Att stå vid fabrikens löpande band eller att ta sig fram genom storstadstrafiken var nya erfarenheter för 1800-talsmänniskan som fordrade ett nytt slags perception – utan en snabb uppmärksamhetsförmåga kunde man bli av med en hand i maskinen på jobbet, eller bli påkörd av en spårvagn på vägen dit.

Walter Benjamin menade att filmen inte bara var en förströelse för massorna utan också en träningsform som byggde upp dessa nya, plötsligt efterfrågade förmågor. ”Genom filmen”, skriver han, ”kommer den chockartade varseblivningen som formell princip till sin rätt.”

Scen ur Pier Paolo Pasolinis ”Salò eller Sodoms 120 sista dagar” (1975) Foto: Allstar Picture Library Ltd / Alamy Stock Photo

Filmen appellerade till kroppen redan från början, både med sin form och med sitt innehåll. De hastiga bildväxlingarna i sig (nu ser vi en helbild, nu en närbild; nu är vi här, nu är vi där) skakade om den tidiga publiken. Bokstavligt talat. Vilket, observera, inte på något sätt har att göra med att det förrförra sekelskiftets människor var dummare än vi; det var inte så att folk på allvar trodde att de skulle krossas av ett tåg som tycktes rusa fram emot dem på duken. Men deras kroppar hade ännu inte vant sig vid sådana angrepp.

Vande sig gjorde de emellertid, och faktiskt häpnadsväckande snabbt. Kroppen är märkvärdigt anpasslig. När Lars von Triers ”Breaking the waves” visades på bio 1996 rapporterades det om att åskådare kräktes – inte på grund av det otäcka innehållet, utan den skakiga handkameran som gjorde folk illamående. Nu tjugofem år senare är det väl ingen som kaskadspyr till fladdriga rörliga bilder, i så fall skulle folk behöva ta åksjuketabletter inför ett vanligt Facetimesamtal.

Filmen är en kroppens konstform. Det gäller åskådaren, vars kropp går in i stabsläge inför eventuella gråtattacker eller jump scares. Och det gäller filmernas innehåll, vars själva poäng kan vara uppvisandet av vackra eller otäcka kroppar, kroppar som slåss och älskar, plågas och njuter, tänjs till bristningsgränsen. På Cinemateket finns under hösten många möjligheter att förkovra sig i detta.

Robert De Niro i Martin Scorseses ”Tjuren från Bronx” (1980) Foto: United Archives GmbH / Alamy Stock Photo

Martin Scorseses ”Tjuren från Bronx” (9/9) inleds med att Jake LaMotta skuggboxas i slowmotion. I förgrunden syns ringrepen; de ser ut som ett galler som fängslar honom och känslan av fångenskap förstärks av hans leopardmönstrade badrock. Samtidigt verkar han så fri, helt i harmoni med sin vältränade kropp. Han framstår på samma gång som ett olyckligt djur i bur och en yogi i leviterande färd mot full frihet.

Under filmens gång utsätts hans kropp för brutalt våld, som dock är fingerat: det var däremot inte de förvandlingar som Robert De Niro utsatte sin verkliga kropp för: först tränade han den till att se ut som en mellanviktare i världsklass, sedan åt han upp sig under fyra månader från sjuttiotre till nästan hundra kilo, för att trovärdigt kunna porträttera också den avdankade LaMotta.

”Ingen vet ännu vad en kropp förmår”, filosoferade Spinoza på 1600-talet, men idrotten ger oss en aning. Häromveckan hade Usain Bolts 9,58 sekunder på 100 meter stått sig i tretton år – det är lång tid för ett världsrekord. Några hundradelar till lär väl kunna kapas så småningom, men där ungefär ligger väl rimligen gränsen.

”Den stora olympiaden” Foto: United Archives GmbH / Alamy Stock Photo

”Den stora olympiaden” (13/11), Leni Riefenstahls dokumentär om Berlin-OS 1936 är en enastående hyllning till den mänskliga kroppen och vad den förmår. Filmen skulle väl inte vara mer idealiserande än vilken sportsändning eller actionfilm som helst om det inte vore för sitt propagandistiska sammanhang, som ofrånkomligen gör den till en förespråkare av ett nazistiskt människoideal.

Inför Riefenstahls film, som ändå rekommenderas, bör man ha sett ”Salò eller Sodoms 120 sista dagar” (27/9). Pier Paolo Pasolinis famösa och ännu chockerande sexualvåldsorgie är gjord efter Markis De Sades förlaga, men framför allt efter fascismen. Det är Rebecka Kärde som i en fin essä i programkatalogen ställer de två filmerna mot varandra. ”Den stora olympiaden” och ”Salò” är, skriver hon, ett slags förvridna dubbelgångare: ”Båda leder de tanken till fotografierna från koncentrationslägren, den ena via fascismens löfte, den andra via dess verklighet. Bara en av filmerna vet om den sanning den bär på. Och det är därför ’Salò’ måste vara outhärdlig. Något annat vore att förneka den historiska perversion den föresatt sig att skildra: hopsamlingen och utplåningen av levande människokroppar.”

Det finns lättsammare filmer i programmet. Till exempel ett par av filmhistoriens finaste dansfilmer! Jämfört med de fullständigt makalösa koreografierna i ”42:a gatan” (visad 21/8) så kan dansnumren i ”Singin’ in the rain” (11/11) framstå som simpla, men då tittar man slarvigt. Om någon människa har haft en mer utstuderat självklar och total kontroll över sin kropp i dess minsta rörelser än Gene Kelly, tvivlar jag på att det finns registrerat på film. Men apropå det så är också Bruce Lee representerad i programmet (”Enter the dragon”, 27/8).

Nagisa Oshimas ”Sinnenas rike” (1976) Foto: United Archives GmbH / Alamy Stock Photo

Till eventuell fromma för dagsaktuella debatter så handlar många av programmets filmer om kroppar som överskrider normer, identiteter, tillstånd. I Nagisa Oshimas ”Sinnenas rike” (30/10) kulminerar parets sexuella experiment med att kvinnan stryper sin älskare och skär av hans penis. Med samtycke, för övrigt. På ett mindre sofistikerat sätt jobbar ”Hellraiser” (3/9) med liknande prylar.

John Waters får en i sammanhanget välförtjänt retrospektiv. Hans filmer, befolkade av kroppar som var normkritiska långt före begreppet introducerades, har mer att ge än sitt rykte av smaklöshet. I ”Pink flamingos” (14/10) äter visserligen den oförlikneliga Divine hundbajs, men i ”Polyester” (5/9) gör hon sin livs roll som olycklig hemmafru, instängd i mer än bara sin kropp.

Catherine Breillat har kallat den legendariska porraktören Rocco Siffredi för en av sin generations främsta skådespelare, men rollen han spelar i hennes ”Anatomie de l’enfer” (17/9) är allt annat än sexpositiv. Här finns inte mycket att glädjas åt: själens obotliga ensamhet och köttets olust. (Förresten får ni inte heller missa att Breillat är i Stockholm nästa vecka: 31/8 besöker hon Bio Capitol med sin lysande ”Till min syster” från 2001 som äntligen får Sverigepremiär.)

”Enter the dragon” Foto: Pictorial Press Ltd / Alamy Stock Photo

Mai Zetterlings filmer visas också. De väckte en gång skandal för sin föregivna obscenitet, men i jämförelse med Carlos Reygadas, som också får en retrospektiv, verkar till exempel Zetterlings ”Nattlek” (visad 25/8) ganska barntillåten. För att nå chockverkan i vår tid behöver volymen onekligen skruvas upp. Reygadas gör det med autentiskt djurplågeri i ”Japón” (15/11) eller med icke-simulerat oralsex i ”Batalla en el cielo” (23/11), vilket i sig kanske inte höjer så många ögonbryn längre – om det inte vore för kropparna han valt för ändamålet.

Med en serie om kroppen i alla dess former vill förstås också Cinemateket provocera lite grand – allt annat vore ju tjänstefel. ”Salò” eller ”Sinnenas rike” må vara kontroversiella, men är grundligt kanoniserade; John Waters filmer är väl åtminstone på god väg. Men programmet rymmer också sådant som knappast skulle ha visats på den tiden när Cinemateket hade ”Aldrig en dålig film” som slogan.

Det är till exempel första gången, tror jag, som den seriösa kulturinstitutionen visar en regelrätt pornografisk film. Visserligen har man också med en queerfeministisk och revisionistisk hot take på genren (”Dirty diaries”, 5/12) liksom ett antal filmer som har kallats pornografiska men knappast är det. Men med ”Examen i porrskolan” (16/9) passeras en ny gräns. Vilket är som det ska vara: uppgiften är att presentera filmens historia, inte sätta sig till doms över den.

”Bataille en ciel” Foto: Photo 12 / Alamy Stock Photo

Sedan förra året har Cinemateket ett nytt och mycket lyckat programkoncept, med ett övergripande tema för hela säsongen. I våras var temat exil, förra hösten minne och nu står alltså kroppen i centrum. Det är rubriker under vilka väldigt många och olika slags filmer kan samsas, vilket är en poäng i sig. Samtidigt som temat påminner oss om vad, till exempel, ”En jäkel till doktor” (1/10) har gemensamt med ”Alien” (9/12): det handlar om den mänskliga kroppen och vad den förmår; den sårbara, kraftfulla, känsliga, enastående kroppen.