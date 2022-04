Filmerna som fick oss att börja ängslas och lärde oss att avsky atombomben

Kubakrisen har uppstått från de döda. I år är det sextio år sedan den försatte världen i panik. Skulle USA och Sovjet till slut ta till kärnvapen mot varandra?

Nu kallas Rysslands krig mot Ukraina ”Kubakrisen 2.0”. Plötsligt känner man sig närmare filmerna från de där åren på 1950-60-talen då ingen kunde släppa blicken från de två bjässarna som tycktes på väg att när som helst flyga på varandra.

I filmerna förflyttas man till en tid då människorna kände sig små. Det var i oktober 1962 det blev känt att Sovjet var i färd med att stationera kärnvapenbestyckade medeldistansrobotar på Kuba. Under knappt två kallsvettiga veckor tycktes kärnvapenkriget oundvikligt. Vad hade mänskligheten ställt till? Inom ett par år hade det kommit flera laddade filmer där människor försökte bromsa färden rätt in i evigheten, inklusive den mest kända, ”Dr Strangelove eller: Hur jag slutade ängslas och lärde mig älska bomben”.

Men redan före Kubakrisen hade våndan inför domedagsvapnen gjort avtryck i filmhistorien. Fransmannen Alain Resnais gjorde 1959 ”Hiroshima – min älskade” efter ett manus av Marguerite Duras. En kvinna och en man träffas och får en natt tillsammans i Hiroshima. Hon (Emmanuelle Riva) är fransk skådespelare, där för att medverka i en film. Han (Eiji Okada) är en japansk arkitekt. Det är i dag en av klassiska filmerna från den franska nya vågen-eran.

”Hiroshima – min älskade” omges av ett särskilt skimmer, för den är också en av de mest gåtfulla, en böljande, sensuell film där på något sätt atombomben ramar in kärlekshistorien. Det borde vara omöjligt, stötande, men Resnais och Duras får det att fungera. Den börjar med dunkla bilder dominerade av kärleksparets nakna armar med vilka de omslingrar varandra och smeks. ”Du har inte sett något i Hiroshima”, hörs mannen säga. ”Jag har sett allt, allt”, svarar hon. Så fortsätter den drömska dialogen. Hur mycket hon än räknar upp allt hon sett, till inklippta bilder av det, svarar han att hon ingenting sett.

”Hiroshima – min älskade” innehåller fasansfulla bilder av bombens och strålningens effekt. Ändå minns man den som en kärleksfilm. Bomben är som syndafallet, så väldig att det inte går att tänka på den som ond eller god.

Han frågar henne vad Hiroshimabombningen var för henne, i Frankrike. ”Slutet på kriget”, svarar hon, ”helt och fullt, menar jag ... Och en rädsla tog sin början, som vi aldrig tidigare känt.”

Den fruktan var en influens även i en central Ingmar Bergman-film, ”Det sjunde inseglet” (1957). ”Det sjunde inseglet” har också en oförglömlig inledning. Kameran riktad upp mot himlen, moln flockar sig, en rovfågel, dramatisk musik, en mäktig kör som sjunger ”Dies irae”, ”Vredens dag”, och så en röst: ”Och när Lammet bröt det sjunde inseglet uppstod i himlen en tystnad som varade vid pass en halv timme.”

Man behöver inte veta att Lammet är ett annat namn på Jesus – jag visste det inte första gången jag såg ”Det sjunde inseglet” – och citatet ur Uppenbarelseboken för att förstå att det är onda tider. Digerdöden härjar, vi är i medeltiden. Knappt har filmen börjat så står Döden (Bengt Ekerot) rak och stram på en stenig strand. Riddaren Block (Max von Sydow) och hans väpnare Jöns (Gunnar Björnstrand) har övernattat där. Nu ska Döden hämta Block.

Men Döden kan inte motstå när riddaren bjuder in till ett schackparti. Resten av filmen löper partiet. Så länge Block håller stånd får han leva. Vi följer Block och hans väpnare då de på hemväg efter år av korståg färdas genom ett land där alla väntar på dödens besök.

Samhället är i upplösning. En fanatiker från prästseminariet har blivit likplundrare. ”Det sjunde inseglet” är tung av undergångsstämning.

”Det sjunde inseglet” har med tiden blivit ett monument i sig. Filmens mest berömda bild är nästan en gudagåva, den där Döden på en höjd leder människor i en dans bort. Sekvensen är helt improviserad. Arbetet var över för dagen då Bergman och fotografen Gunnar Fischer såg ett moln torna upp sig över åsen i Hovs hallar där man filmade. Skådespelarna hade lämnat platsen, kvarvarande delar av teamet och några åskådare som fanns på plats fick riva på sig kostymerna och springa upp på höjden.

Med sådana ikoniska bilder är det svårt att se ”Det sjunde inseglet” som en kommentar till något i tiden och den sidan berörs inte så ofta. Men kopplingen till kärnvapenhotet finns. I Stig Björkmans, Torsten Manns och Jonas Simas intervjubok ”Bergman om Bergman” från 1970 nämns i sista frågan om ”Det sjunde inseglet” att det dragits paralleller till en kärnvapenkatastrof. ”Det är därför den är gjord och den handlar om dödsskräck”, säger Bergman.

I en minnesskrift, ”Återblickar”, skriver Fischer att filmen kom i rätt ögonblick: ”Filmen fick en oerhörd resonans i en tid, då människorna stod lamslagna inför atombombens fasansfulla realitet. Sovjet hade just våldtagit Ungern och krisen i Suez var nära att utlösa ett tredje världskrig.”

I Bergmans ”Nattvardsgästerna” (1963) är skräcken för kärnvapnen uttalat en del av handlingen. Gunnel Lindblom kommer med sin tigande make Max von Sydow för att söka stöd hos Gunnar Björnstrands präst. Sedan ett halvår är maken sluten och ångestfylld: ”Jonas läste i tidningarna om kineserna. Det stod att kineserna uppfostras till hat. Det stod att det är en tidsfråga innan kineserna har atombomber.”

”Ja,” säger prästen, ”vi går ju alla med samma rädsla. Mer eller mindre.”

Alla blev inte så fångade av skräcken som Jonas. Lyckligtvis; Jonas skjuter sig. Men när man ser filmer om bomben från åren runt 1960, ser man ändå försök att fånga en känsla av att leva i en betydelsefull tid. Det fanns nya, hotfulla ord att lära sig. Författaren och underhållaren Beppe Wolgers rimmade på ”terrorbalans” i en sång som trubaduren Olle Adolphson tonsatte: ”Jag hörde musik någonstans/Den kom från en frusen orkester/Det kallas för terrorbalans/och spelas av öster och väster ...”

Filmerna om kärnvapenhotet eftersträvade storhet. Gregory Peck fick vara ankare när Stanley Kramer 1959 gjorde film av Nevil Shutes roman ”På stranden”. Berättelsen är i huvudsak förlagd till Australien, där människorna inväntar släktets slutgiltiga utplåning. Den är garanterad. Kärnvapen har briserat på norra halvklotet. Alla där har redan dukat under av strålningen. Nu är radioaktiviteten på väg mot Australien. Forskare mäter och räknar på hur lång tid som återstår.

I ”På stranden” är Gregory Peck befälhavaren på en amerikansk ubåt. Den stiliga, stela Peck hade vid den här tiden närmast tagit rollen som USA:s samvete på entreprenad. Han hade Oscarsnominerats bland annat som journalist som avslöjar antisemitism i USA, och som general som läxar upp fegisar. Han skulle till sist vinna i rollen som Atticus Finch, advokat som kämpar mot sydstatsrasism i ”To kill a mockingbird” (1962, svensk titel ”Skuggor över Södern”).

Peck i rollistan var en av de saker som signalerade att här gjordes Allvarlig Film. En annan var Kramers namn som regissör och producent. Han gjorde ofta filmer som lyfte moraliska problem.

I ”På stranden” ser människor tillbaka på sin egen dåraktighet. Att dö av strålningssjuka är plågsamt. Det delas ut små askar med piller, med hjälp av dem kan man lättare sjunka in i glömskan: ”Letargi, apati, koma ...” beskriver Fred Astaire verkningarna. Han, som dansade amerikanerna genom depressionens mörker på 1930-talet, är här forskare som mäter strålningsnivån.

Anthony Perkins, ett år ifrån rollen i ”Psycho” (1960), gör en ung far. Han måste tvinga sig själv och hustrun (Donna Anderson) att när det blir dags ge deras nyfödda dotter pillret. Som åskådare kan man inför ”På stranden” känna sig som föremål för en luxuös uppläxning, men den är ändå stark. Under berättelsens gång får man se Frälsningsarmén ha regelbundna sammankomster med musicerande och sång. Kramer avslutar filmen med en bild på den nu tomma samlingsplatsen, och sista hälsningen från filmen är en kvarhängande banderoll: ”There is still time ... Brother.” En typisk Kramertouche.

I ”På stranden” vet inte människorna vad som utlöste kärnvapenexplosionerna. Det går igen i den tidens filmer om den slutgiltiga katastrofen. Ingen vettig människa kan trycka på knappen, lyder resonemanget, eftersom både världen och det egna landet skulle ödeläggas. Det man fruktar är i stället något misstag som släpper loss förödelsen.

Hur skulle man tala om ångesten, med allvar eller med svart humor? Amerikanen Tom Lehrer, som egentligen var matematiker men blev populär med roliga, giftiga sånger, skrev ”Who's next?” om hur alla skaffade atombomben. Han räknade upp land efter land, Sydafrika skulle ha två, en för svarta och en för vita, och avslutade: ”We'll try to stay serene and calm/when ALABAMA gets the bomb!”

Kärnvapenhotet gav upphov till den främsta svarta komedi som filmats, ”Dr Strangelove eller: Hur jag slutade ängslas och lärde mig älska bomben”. Regissören Stanley Kubrick hade först tänkt använda britten Peter Georges spänningsroman ”Operation undergång” (1958, utgiven under pseudonymen Peter Bryant) som underlag till en allvarlig, stark film om försöken att stoppa en felaktigt utlöst vätebombsattack på Sovjet. Men när Kubrick började arbeta med manuset, fann han att idé efter idé fick förkastas eftersom publiken skulle skratta åt dem. Ju sannare något var, desto svårare var det att använda. Det fick bli komedi. Kubrick skrev ihop med George och den originella amerikanska författaren Terry Southern, som senare skulle skriva bland annat ”Easy rider” (1969).

Southern var inte en man som höll igen. Redan namnen är parodiska: general Jack D Ripper, överste Bat Guano (fladdermusbajs), general Turgidson (Bombastiksson). Ripper (Sterling Hayden, i dag mest känd för rollen som korrupt polischef i ”Gudfadern”) har förvridits av kalla krigets paranoia och tror att tillsättningen av fluor i dricksvattnet är en kommunistisk konspiration. Han har skickat i väg flygplan för att släppa vätebomber, som man talade om då, över Sovjet. I Washington börjar presidenten och medarbetare göra allt för att avbryta operationen.

Det komiska geniet Peter Sellers gjorde tre roller, däribland president Merkin Muffley, och briljerar som kanske inte i någon annan film. I det stora ”Krigsrummet” lyssnar alla spänt när Muffley är tvungen att på telefon tala om för Sovjets premiärminister att bombplan är på väg mot hans land. Sovjets ambassadör har förvarnat om att premiärministern låter berusad. Muffley försöker förklara: ”Hör på nu, Dmitrij. Du vet hur vi alltid har talat om att något kan gå fel med Bomben ... BOMBEN, Dmitrij. Vätebomben. Ja, nu är det så att befälhavaren på en av våra baser, han fick liksom, han, ja, han blev lite konstig i huvudet. Du vet. Bara lite ... konstig. Och, ah, han gjorde något dumt. För att säga som det var så beordrade han sina plan att ... att attackera ditt land. Nej, låt mig tala klart, Dmitrij! Låt mig tala klart ...”

”Dr Strangelove” går i detalj in på hur systemet är utformat så att det ska bli nästan omöjligt att återkalla bombplanen. Det visar sig att Sovjet har ett motsystem, ”domedagsmaskineriet”, som utlöser en motattack och är lika obönhörligt självgående. ”Dr. Strangelove” har en av de mest berömda filmfinalerna, atombombens svampmoln breder ut sig medan Vera Lynn sjunger soliga andra världskriget-hitten ”We'll meet again”.

Peter George hade varit navigatör i brittiska flygvapnet. Kubrick hade gillat Georges övertygande skildring av teknik och rutiner i ”Operation undergång”, och även om det blev komedi följer filmen boken ganska noga. Och ”Dr Strangelove”-visionen av vad hopandet av kärnvapen och misstänksamhet skulle leda till gick igen i gravallvarliga filmer. Sidney Lumets blodisande ”Bombsäkert” (1964, originaltitel ”Fail safe”) är ”Dr Strangelove”s nattsvarta spegelbild. Här är Henry Fonda presidenten som får göra allt för att hejda amerikanska bombplan på väg mot Moskva. Denna gång har de skickats i väg av ett tekniskt misstag. De skulle gå att återkalla – om inte Sovjets försvarssystem automatiskt slog ut kommunikationen till planen.

Med bara sin tolk – Larry Hagman, senare känd som JR i tv-serien ”Dallas”, i en bra roll –och en telefon i ett litet rum erbjuder Fonda Sovjet utplåning av New York i vedergällning, det enda han kan hitta på för att avvärja ett tredje världskrig.

I både ”Dr Strangelove” och ”Bombsäkert” ställs politiker mot militärer. Politikerna i öst och väst försöker i denna ödesstund tala ärligt med varandra. Militärerna är övertygade om att motsatta sidan ljuger och att förhandlingsvilja kommer att utnyttjas. ”Mr president, I'm beginning to smell a big fat Commie rat, det luktar kommunisttrick!” säger George C Scotts general Turgidson i ”Dr Strangelove”.

Den konflikten är själva ämnet i John Frankenheimers ”7 dagar i maj” (1964). Fredric March är omstridd president som slutit nedrustningsavtal med Sovjet. ”Brottsligt”, tycker Burt Lancasters general. Han tänker inte tillåta det, och planerar i hemlighet en statskupp. Senatorer är inblandade. Presidenten får kännedom om planerna - via Kirk Douglas lojala överste - men finns tid att hitta bevis och avstyra komplotten?

”7 dagar i maj” är inte så känd i dag, men en intelligent och sevärd thriller. Skildringen av ett delat USA känns kusligt aktuell. I upptakten flyger demonstranter och motdemonstranter på varandra utanför Vita huset.

I slutet säger March att fienden inte är Lancaster och hans anhang: ”Fienden är en era...Kärnvapeneran.” ”7 dagar i maj” lyfter fram ett närmast metafysiskt resonemang som finns i bakgrunden i filmerna om kapprustningens risker. Även odetonerade är vapnen förödande. Misstänksamheten och fruktan är outhärdlig att leva med.

Det är inte uppmuntrande att med filmernas hjälp se tillbaka på tiden då kärnvapenhotet var relativt nytt. Det finns en vantro i dem: inte kan det vara så här? Nog kommer någon att se till att det ändras? Ledsen, kära filmpresidenter, beklagar, men det gjorde ingen. Det slöts avtal men kärnvapnen fick bli kvar. Vi lärde oss bara att leva i ”Dr Strangelove”-tiden.

Kärnvapen i filmen "Hiroshima - min älskade" (1959) Fransk skådespelerska och japansk arkitekt älskar och talar om kriget och atombombens efterbörd i Hiroshima. Gåtfullt, suggestivt, och med starka dokumentära bilder invävda. "På stranden" (1959) I Australien inväntar befolkningen att strålningen som dödat alla på norra halvklotet ska nå även dem, i film som vill varna världen: Låt det inte gå så här! "Dr Strangelove eller: Hur jag slutade ängslas och lärde mig att älska bomben" (1964) Major "King" Kong (Slim Pickens) ropar "WAA-HOO!" och viftar med cowboyhatten när han följer bomben ner mot Sovjetisk mark i svart komedi om jordens undergång. Den mest kända av alla filmer om kärnvapenhotet. "Bombsäkert" (1964) Henry Fonda som president som försöker stoppa amerikanska bombplan av misstag skickade mot Moskva. Seriös thriller; författarna till boken bakom tvingades dock betala ersättning till Peter George, som skrivit boken bakom "Dr. Strangelove", så lika är berättelserna. "Apornas planet" (1968) Science fiction-film där åskådaren inte förrän i sista minuten förstår att hen sett en film om kärnvapenkrig. Effektfull final, Charlton Heston utbrister: "Oh my God---They finally, really, did it! You maniacs!" "Wargames" (1983) Tonårsgrabb nästlar sig via sitt modem in i mystisk dator och börjar spela "Global Thermonuclear War", utan att ana konsekvenserna. "Jakten på Röd Oktober" (1990) Sean Connery sovjetisk kapten på atomubåt som sätter kurs på USA. Amerikanerna måste avgöra om det är ett avhopp eller en fientlig handling. "Du levande" (2007) En armada av bombplan glider in över en intet ont anande storstad, till ackompanjemang av glad jazzmusik. Skrämmande och vacker filmfinal inspelad helt och hållet i Roy Anderssons studio på Östermalm i Stockholm. Kommande: "Oppenheimer" Christopher Nolan regisserar Cilian Murphy i rollen som forskaren J. Robert Oppenheimer, känd som "atombombens fader". Premiär sommaren 2023.

