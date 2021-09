Filmfredag 10 år: Hela havet stormar i film- och tv-världen

Den 23 september 2011 kom det första numret av Filmfredag. Det är lätt att tänka på öppningen av ”Star wars”: ”För länge sedan i en galax långt, långt borta ...” om man blickar tillbaka. I dag framstår 2011 just som ett helt annat universum. Biovärlden var analog, nya rullar gick alltid först upp bio och masade sig sedan i sakta mak över till hyr- och köpvideomarknaden för att så småningom landa på plattskärmar i vardagsrummen.

USA var världens största filmmarknad, vi samlade fortfarande på dvd-filmer, fyndade obskyra titlar eller rotade efter bildande klassiker i kultförklarade videobutiker. En trygg och invand världsordning med spikraka gränsdragningar. Film för sig, tv-serier för sig –naturligtvis bara ett avsnitt per vecka.

Men redan året därpå var allt i rörelse. De gamla filmrullarna fasades ut. Digitaliseringen av biograferna följdes av en annan digital revolution när strömningsjättarna Netflix och HBO tog sig in i de svenska hemmen med hjälp av sluga algoritmer och ritade om hela det gamla tv-landskapet. Idag ser vi knappt tv-skogen för alla strömningsjättar; Apple tv+, Amazon prime video, Disney+, Paramount+ och så vidare. Samtidigt har det lett till ett fantastiskt brett innehåll med nya geografiska utblickar.

Förra året gick Kina om USA som världens största biografmarknad, medan Netflix har mer än 100 miljoner prenumeranter globalt och pandemin har krossat det gamla biofönstret som en gång ansågs heligt. Film- och tv-branschen har tillsammans fått lära sig nya begrepp som sträcktittande, metoo, whitewashing, peak-tv, #Oscarsowhite och cancelkultur.

Men även kreativt har det hänt saker som förr skulle ha fått håret att resa sig på gamla cineaster. Under de senaste åren har några av de största och kreddigaste stjärnregissörerna flytt från ett alltmer infantiliserat och räddhågset Hollywood till strömningsvärlden i utbyte mot större kreativ frihet.

”The irishman”. Foto: SplashNews.com

I en intervju med Filmfredag 2012 höll Martin Scorsese ett brandtal för filmkonsten och biokulturen. Sju år senare hade han uppenbarligen släppt sin kritiska inställning. ”The Irishman” (med undantag för en begränsad vecka på bio) fick exklusiv premiär på Netflix. Ingen av oss hade kunnat föreställa oss strömhoppet av regissörer från Hollywood till prenumererade plattformar; David Fincher, Charlie Kaufman, bröderna Coen, Steven Soderbergh, Alfonso Cuarón, Bong Joon-ho och Michael Bay för att bara nämna några.

När den nyzeeländska filmdrottningen Jane Campion gjorde en mycket efterlängtad comeback i filmbranschen med ”The power of the dog” på filmfestivalen i Venedig hade hon, just det, Netflix i ryggen. Samma strömningsjätte var den stora vinnaren när priserna skulle delas ut; förutom Guldlejonet (Audrey Diwans ”L'Événement”) gick några av de tyngsta priserna till Campion och Netflix-produktioner som Maggie Gyllenhaals ”The lost daughter” och Paolo Sorrentinos ”Guds hand”. Året dessförinnan var det Amazon Prime som kunde sola sig i Guldlejonglansen tack vare vinsten för Chloé Zhaos ”Nomadland” – som senare också vann Oscar.

De utsuddade gränserna mellan den nya strömningsvärlden och den gamla biografkulturen gäller också för skådespelarna. Om det förr var sällsynt – snudd på suspekt – att Oscarskådespelare gjorde tv-serier, så är det numera snarare en regel. Den allra sista delen av den gamla Berlinmuren mellan film- och tv-världen rasade slutgiltigt på Oscarsgalan 2019 när alla fyra skådespelare som vann Oscar också var aktuella i det årets mest högprofilerade tv-serier.

Den allra sista delen av den gamla Berlinmuren mellan film- och tv-världen rasade slutgiltigt på Oscarsgalan 2019 när alla fyra skådespelare som vann Oscar också var aktuella i högprofilerade tv-serier.

Olivia Colman vann för ”The favourite” och var samtidigt aktuell i Netflix-serien ”The crown”, ”Mr Robot”-stjärnan Rami Malek belönades för ”Bohemian rhapsody”, medan Regina King vann en statyett för ”If Beale Street could talk” samtidigt som hon ägde ”The watchmen”. Symboliskt nog lades finalavsnittet av ”True detective 3” upp på HBO ungefär samtidigt som Mahershala Ali vann sin andra Oscar (”Green book”).

Bild 1 av 2 Olivia Colman i The Crown Foto: Sophie Mutevelian/Netflix/Kobal/Shutterstock Bild 2 av 2 ”The favourite” Foto: Atsushi Nishijima Bildspel

Samma år samlade andra säsongen av ”Big little lies” tre Oscarsdrottningar; Meryl Streep Reese Witherspoon och Nicole Kidman. Faktum är att det numera är lättare att se A-listade Nicole Kidman i en tv-serie än på filmduken. Tidigare i veckan vann Oscarsaktrisen Kate Winslet en Emmy för sin huvudroll i ”Mare of Easttown”, medan få hört talas om hennes långfilmsroll i vårens ”Ammonite” trots att den hyllades av många kritiker.

Svensk film befinner sig sedan ett par år tillbaka i strykklass när det gäller publiksiffror, samtidigt som tv-serierna exploderar till antalet och lockar till sig många av de bästa regissörerna och de coola nya skådespelarna – efter samma mönster som i omvärlden.

Men ingen ny värld utan den gamla. De största filmtalangerna har alltjämt sina rötter i filmkonsten. Det var något som Cannesbossen Thierry Frémaux verkligen njöt av att påpeka under ett av sina högtidstal när den efterlängtade festivalen återstartade i somras. Lite provocerande bad han de närvarande journalisterna att räkna upp spännande regissörstalanger som odlats fram direkt av Netflix. Han möttes av en talande tystnad. Och, kan man tillägga, hur många av de många hundratals originalfilmer som Netflix har producerat under det gångna decenniet, sticker verkligen ut?

Man behöver inte tjata så mycket mer om att pandemin gjort att de återöppnade biograferna slåss för att över huvud taget överleva. Det räcker med att konstatera att strömningsjättarna sitter på den allra bästa affärsmodellen för tillfället. Biobranschen kontrar med samma gamla rätt självdestruktiva recept som man använt i åratal, att satsa det mesta krutet på superhjältar och andra monsterblockbuster. En metod som länge hotat den kulturella mångfalden och eroderat den gamla breda kvalitetsfilmen i mellanskiktet.

När nya Bond-filmen ”No time to die” har premiär nästa vecka hoppas hela branschen att Daniel Craig ska fixa biffen och hyfsa katastrofsiffrorna. Men glöm inte att Bond-producenterna förra året, i stigande desperation över inställda premiärer, erbjöd Netflix att köpa loss den dyra rullen för ett mångmiljardbelopp – och fick nobben.

Bild 1 av 2 ”The power of the dog” Foto: Kirsti Griffin/Netflix Bild 2 av 2 ”The lost daughter” Foto: Netflix Bildspel

Vi är många som har larmat och gjort oss till över den hotande ”biodöden” genom åren. Men pandemin har gjort det till en ödesfråga när biobesöken i Sverige sjönk med två tredjedelar 2020. Biograferna behövs mer än någonsin. Förutom att film alltid att kommer att vara bäst på bio behövs den kollektiva visningsformen för att hålla filmkulturen levande och för att förvandla en film till ett kulturellt fenomen. Eller, som ett par New York Times-kritiker nyligen konstaterade i en framtidsspaning, så hade Oscarsvinnaren ”Parasit” aldrig fått ett sådant enormt genomslag om den låsts in på en strömningssajt.

Men under de senaste tio åren har det blivit uppenbart att den gamla affärsmodellen måste förnyas om biograferna ska överleva. För att ekosystemet ska fungera lär det bli nödvändigt att strömningsjättarna också tar sitt ansvar för helheten. En tvingande strömningsavgift från jättarna, enligt EU:s mediedirektiv från 2018, kan ge välbehövlig förstärkning för lokala filmmarknader.

Det nya landskapet ställer förstås också allt högre krav på film- och tv-bevakningen. Inte minst när det handlar om tv-serierna som dominerar dagens kulturella samtal. Explosionen av högkvalitativa tv-serier har tagit den gamla sortens filmjournalistik på sängen. Det räcker inte längre med att försöka sopsortera i utbudet, hetstipsa om sevärdheter, eller skriva jubileumstexter om ”The Office” eller ”Sopranos”. Det kommer också att behövas en mer kvalificerad och tidskrävande form av tv-kritik i ett tempo som också tillåter eftertanke. Detta är en av de största utmaningarna, inte minst för oss på Filmfredag.

Oavsett om vi konsumerar långfilmer och tv-serier tillsammans i biomörkret eller ensamma i tv-soffan – ”the big screen eller ”the small screen” som det heter på Hollywood-språk –kommer till syvende och sidst kvaliteten på innehållet alltid vara viktigast. Vi hoppas att både den ”lilla skärmen” och ”den stora skärmen” lever när Filmfredag firar 100 år.

Läs mer:

DN:s filmkritiker om vad som utmärkte det senaste decenniet

Nicholas Wennö: Jokern fick sista skrattet i det galna 10-talet