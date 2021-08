Filminspelningar avbryts efter orkanvarning

En av dem är Apple Original Film, som just nu spelar in thrillern ”Emancipation” med Will Smith i huvudrollen. Filmen bygger på den sanna historien om slaven Peter, som flydde från en plantage i Louisiana.

Filmbolaget har ordnat boende i Atlanta och tillhandahåller evakueringsbussar för produktionen, skriver sajten.

Även inspelningen av den andra säsongen av ”Cherish the day”, som skapats av producenten Ava DuVernay, har avbrutits. På fredagen beslöt produktionen att personal och skådespelare skulle förflyttas till en säker plats.

Renée Zellwegers ”The thing about Pam” har ställts in. Foto: Curto de la Torre/AFP

Även förproduktionen av miniserien ”The thing about Pam”, med Renée Zellweger och Josh Duhamel i huvudrollerna, har ställts in.

Därutöver finns det minst tre andra produktioner som har pågående inspelningar i staden, däribland Disneys ”Ultraviolet & black scorpion” och Netflix-filmen ”We have a ghost”.

Orkanen ”Ida” beräknas slå till mot USA-delstaten Louisiana under söndagen.

”Tidpunkten för att agera är NU”, skriver vädermyndigheten NWS i New Orleans på Twitter.

