Filminspelningen av ”Bränn alla mina brev”: ”Jag kan känna igen mig i hennes vilja att vara till lags”

”Boken är ju en roman och jag vet att Alex har behandlat fakta på sitt kreativa sätt. Och den friheten har vi också tagit oss. Jag vill göra en film som kommunicerar med en publik. Så jag säger som Stanley Kubrick sa: Reality is good but interesting is better”, svarar filmregissören Björn Runge på frågan på hur strikt filmen håller sig till Alex Schulmans bok ”Bränn alla mina brev”.

Foto: Tomas Ohlsson