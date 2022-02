Filmklassikern ”Hiroshima min älskade” blir teater på Brunnsgatan Fyra

Om filmen

”Hiroshima min älskade”

Filmen från 1959 var Alain Resnais första långfilm som regissör och Marguerite Duras första som manusförfattare.

Den räknas i dag som ett tidigt verk i den franska nya vågen, och har bland annat blivit berömd för sin användning av flashbacks.

Filmen innehåller bilder från den japanska filmen ”Hiroshima” från 1953, där även huvudrollsinnehavaren Eiji Okada medverkade.

Lagom till 50-årsjubileeet hade Chiori Miyagawas pjäs ”I have been to Hiroshima mon amour” premiär i New York, med en kritisk blick på filmens franska perspektiv.