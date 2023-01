Filmlistan vecka 1: ”En sång för min dotter” är ny på bio

God fortsättning på det nya filmåret 2023! Helgerna går mot sitt slut men man kan trösta sig med att det ser ut att bli en riktigt spännande filmsäsong framöver. Låt oss hoppas att publiken återvänder till biograferna, särskilt de trogna 55-plustittarna som fortfarande saknas och som gärna söker sig bortom de stora kommersiella succéerna. Arthouse-filmen, det vill säga de smalare titlarna, har haft svårt att nå ut under året som gått. Filmkonsten är ett intrikat ekosystem där alla delar behövs för att säkra kreativitetet och ekonomin – från franska, spanska och sydkoreanska filmer till ”Avatar. The way of the water”.

1. ”Boy from heaven”

Drama. Regi: Tarik Saleh

Med: Tawfeek Barhom, Fares Fares

Virtuost, uppslukande och originellt spiondrama där religiösa och sekulära krafter brakar samman i Kairo.

2. ”Decision to leave”

Drama. Regi: Park Chan-wook

Med: Park Hae-il, Tang Wei

Neo noir-romantiskt sydkoreanskt kärleksdrama om en kriminalpolis som faller för en mordmisstänkt kinesisk änka.

”Oldboy”-regissören har gjort det igen. Foto: Nonstop

3. ”Mor och son”

Drama. Regi: Léonor Serraille

Med: Annabelle Lengronne, Stéphane Bak

Gripande och flödande familjedrama som löper över flera decennier och rör sig från Elfenbenskusten till Frankrike.

4. ”Min vackra stjärna”

Drama. Regi: Hirokazu Kore-eda

Med: Song Kang-ho, Ji-eun Lee

Den japanska mästaren är i Sydkorea och väver samman ännu en udda familjebildning med oönskade barn i fokus.

5. ”Avatar. The way of water”

Äventyr. Regi: James Cameron

Med: Sam Worthington, Zoe Saldaña med flera.

Tretton år efter ”Avatar” är det blå folket och deras frihetskamp tillbaka i 3D. Det blånade havet är ny spelplats.

6. ”Triangle of sadness”

Drama. Regi: Ruben Östlund.

Med: Woody Harrelson, Dolly De Leon med flera.

Hejdlös och underhållande nedtagning av den högsta kasten, från lyxbåtsliv till skeppsbrott.

7. ”UFO Sweden”

Science fiction. Regi: Crazy Pictures

Med: Inez Dahl Torhaug, Jesper Barkselius

Fartigt och hantverkskickligt actionäventyr med östgötska, excentriska ufo-jägare som söker svar bland stjärnorna.

8. ”Pissa i motvind”

Drama. Regi: Lise Akoka, Romane Gueret

Med: Mallory Wanecque, Timéo Mahaut med flera.

En filminspelning i en fransk förort får extra laddning när kvarterets värstingar får roller. Men är inte de vuxna för gränslösa?

”Pissa i motvind” är en spännande och nervig metafilm och maktspel och gränsdragningar. Foto: Folkets Bio

9. ”En sång för min dotter” (ny)

Drama. Regi: Alauda Ruiz de Asúda

Med: Laia Costa, Susi Sánchez med flera.

Komplicerat moderskap, missnöje, ånger och hemligheter står i fokus för denna tårdränkta men ärliga spanska film.

10 . ”Whitney Houston. I wanna dance with somebody”

Drama. Regi: Kasi Lemmons

Med: Naomi Ackie, Ashton Sanders

Den världskända artisten med de enorma framgångarna, och det såriga privatlivet, porträtteras storslaget.

