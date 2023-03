Filmlistan vecka 10: ”Exodus” är ny på bio

Kära filmälskare!

Trots allt tal om ”the Brenaissance” – det vill säga Brendan Frasers blytunga comeback – lyckades inte Darren Aronofskys premiäraktuella ”The whale” ta sig in på listan denna vecka. Men även om DN:s kritiker Mårten Blomkvist gav filmen en 2:a, blev han ändå berörd av just Frasers tolkning av den gravt överviktiga engelskläraren och Melville-älskaren Charlie som är lika instängd i sin gigantiska kropp som i sin lägenhet. Döm själva. Fraser är en av fem som har chansen att kamma hem en Oscarsstatyett natten till måndag, i hård konkurrens med bland annat Colin Farrell (”The banshees of Inisherin”) och Paul Mescal (”Aftersun”).

1. ”Tár”

Drama. Regi: Todd Field

Med: Cate Blanchett, Nina Hoss

Stjärndirigent jonglerar karriär och familj på väg upp mot toppen. En mästerlig skildring av makt, musik och metoo.

2. ”No bears”

Drama. Regi: Jafar Panahi

Med: Jafar Panahi, Mina Kavani

Den iranska mästaren är tillbaka med en en komplex och makalös metafilm i gränslandet mellan fiktion och dokumentär.

3. ”The banshees of Inisherin”

Drama. Regi: Martin McDonagh

Med: Colin Farrell, Brendan Gleeson

En livslång men rätt slentrianmässig vänskapsrelation går sönder, vilket får dramatiska konsekvenser i ett enastående drama på irländsk mark

4. ”Women talking”

Drama. Regi: Sarah Polley

Med: Claire Foy, Jessie Buckley

Suveränt ensembledrama om en grupp djupt religiösa kvinnor som diskuterar övergrepp, försoning och frihet.

5. ”En vacker dag”

Drama. Regi: Mia Hansen-Løve

Med: Léa Seydoux, Melvil Poupaud

Vardagsnära och sinnligt om en kvinna som pendlar att vårda sin demenssjuka far och en ny stor passion.

6. ”Kungen”

Dokumentär. Regi: Karin Af Klintberg

Ett sorgligt, melankoliskt och skruvat porträtt av Sveriges konung som är visuellt praktfullt och ger monarkin ett oväntat mänskligt ansikte.

7. ”Exodus” (ny)

Drama. Regi: Abbe Hassan

Med: Jwan Alqatami, Ashraf Barhom

En kavat 12-årig flicka på flykt slår följe med en människosmugglare med samvetskval längs den livsfarliga vägen till Sverige.

8. ”Världens bästa chef” (ny)

Komedi: Regi: Fernando León De Aranoa

Med:Javier Bardem, Manolo Solo

Originell och underhållande spansk satir som riktar udden mot kapitalet i allmänhet och patriarkatet i synnerhet.

9. ”Aftersun”

Drama. Regi: Charlotte Wells

Med: Paul Mescal, Frankie Corio

Glasklart och förunderligt fantastiskt far-dotter-drama om minnet av en chartersemester i Turkiet på tu man hand.

10. ”The Fabelmans”

Drama. Regi: Steven Spielberg

Med: Michelle Williams, Gabriel LaBelle

Hollywood-veteranen Spielberg vänder kameran mot sin egen filmnördiga uppväxt i en tolkning av familjeliv i både sorg och glädje.

