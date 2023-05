Filmlistan vecka 18: ”Dalva” är ny på bio

Kära Filmfredagsläsare,

Cannes filmfestival närmar sig med stormsteg. En rad av sommarens och höstens stora premiärer får möta publiken för första gången som ”Indiana Jones and the dial of destiny”, Martin Scorseses nya film ”Killers of the flower moon” samt Wes Andersons ”Asteroid city” och Pixars nya ”Elementärt”. Andra stora premiärer borgar också för kommande lång och het biosommar som den omtalade superhjältefilmen ”The Flash”, Greta Gerwigs ”Barbie” och Christopher Nolans ”Oppenheimer.

1. ”Korsett”

Drama. Regi: Marie Kreutzer

Med: Vicky Krieps, Colin Morgan m fl

Drömsk, melankolisk och anakronistisk drottningfilm som ger en ny bild av den komplexa, mode- och skönhetsikonen Elisabeth av Österrike.

2. ”Tár”

Drama. Regi: Todd Field

Med: Cate Blanchett, Nina Hoss m fl

Stjärndirigent jonglerar karriär och familj på väg upp mot toppen. En mästerlig skildring av makt, musik och metoo.

3. ”Den tysta flickan”

Drama. Regi: Colm Bairéad

Med: Carrie Crowley, Catherine Clinch m fl

Hjärtskärande irländskt drama om utsatthet och kärlekslängtan utifrån Claire Keegans hyllade kortroman ”Det tredje ljuset”.

4. ”De tre musketörerna. D'Artagnan”

Äventyr. Regi: Martin Bourboulon

Med: Vincent Cassel, Eva Green m fl

Tjusig, ambitiös och underhållande fransk nytolkning av den gamla klassikern om den svärdsfäktande kvartetten.

5. ”Andra människors barn”

Drama. Regi: Rebecca Zlotowski

Med: Virginie Efira, Roschdy Zem m fl

Vardagsnära franskt bonusfamiljedrama som både fördjupar och avdramatiserar komplexa frågor kring barnlängtan.

6. ”Dalva” (ny)

Drama. Regi: Emmanuelle Nicot

Med: Zelda Samson, Fanta Guirassy m fl

Kontroversiell och mörk men ändå hoppinvigande fransk film om ett ungt incestoffer som får tillbaka sin stulna barndom.

7. ”Beau is afraid”

Drama. Regi: Ari Aster

Med. Joaquin Phoenix, Nathan Lane m fl

Hysterisk och utflippad roadmovie om en modersbunden man som kämpar livet ut sig för att komma hem.

8. ”Little Richard” (ny)

Dokumentär. Regi: Lisa Cortés

Med: Little Richard, Mick Jagger m fl

Den explosiva sångare och pianisten Little Richard porträtteras i helfigur i en skildring kompletterad med artister som inspirerats av pionjären.

9. ”Hélène & Mathieu” (ny)

Drama. Regi: Emily Atef

Med: Vicky Krieps, Gaspar Ulliel m fl

Döden och döendet står i fokus för en laddad kärleksskildring som utspelar sig i slutet av en sökande kvinnas liv.

10. ”Guardians of the galaxy vol 3” (ny)

Drama. Regi: James Gunn

Med: Chris Pratt, Bradley Cooper m fl

Tredje gången gillt för de äventyrliga galaxväktarna i Marvelvärlden som här tar ett långt farväl från sin trogna publik.

Läs fler av DN:s filmrecensioner och mer om film.