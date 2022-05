Filmlistan vecka 19: Ny Nick Cave-dokumentär på bio

Artisten Nick Cave och regissören Andrew Dominik har samarbetat länge, både musikaliskt och dokumentärt. Deras nya gemensamma projekt, musikdokumentären ”This much I know to be true” följer upp porträttfilmen ”Nick Cave - One more time with feeling” från 2016. ”Omistlig”, skriver DN:s kritiker Johanna Paulsson om den nya filmen som nu går upp på bio och ger den högsta möjliga betyg. Ett annat fynd i veckan är den finsk-somaliska ”Dödgrävarens hustru” som lyckades både bli mångfaldigt prisnominerad i Finland och bli Somalias Oscarsbidrag. En visuellt lyxig skildring av ett par som är fattiga på pengar men rika på kärlek och som tar med biopubliken till en oskildrad del av världen.

Nick Cave och Warren Ellis i ny dokumentär

1. ”This much I know to be true” (ny)

Dokumentär. Regi: Andrew Dominik.

Med: Nike Cave, Warren Ellis med flera.

Omistlig ny Nick Cave-dokumentär som pendlar mellan det extatiska och det existentiella, mellan det profana och det sakrala.

”Drive my car” Foto: Moviestore Collection Ltd / Alamy Stock Photo

2. ”Drive my car”

Drama. Regi: Ryûsuke Hamaguchi.

Med: Hidetoshi Nishijima, Tôko Miura med flera.

Trollbindande om sörjande teaterregissör som älskar sin röda Saab och sätter upp Tjechovs ”Onkel Vanja” i Hiroshima.

”Dödgrävarens hustru”. Foto: Lasse Lecklin

3. ”Dödgrävarens hustru” (ny)

Drama. Regi: Khadar Ayderus Ahmed

Med: Omar Abdi, Yasmin Warsame.

Finsk-somaliskt (!) kärleksdrama och livsglädje och sjukdomsångest som paketerar ett socialt budskap på ett visuellt lyxigt sätt.

”Memory box”. Foto: Folkets

4. ”Memory box”

Drama. Regi: Joana Hadjithomas, Khalil Joreige.

Med: Rim Turki, Manal Issa, Paloma Vauthier.

Krigsminnen från det härjade Libanon skapar spänningen mellan mor och dotter i exil i Montreal och löser upp tiden.

”A Chiara” Foto: Edge Entertainment

5. ”A Chiara” (ny)

Drama. Regi: Jonas Carpignano

Med: Swamy Rotolo, Claudio Rotolo

Tredje och avslutande delen av den lösa Kalabrien-trilogin som denna gång kretsar kring familjeliv och dold kriminalitet.

”En annan värld”. Foto: Triart

6. ”En annan värld”

Drama. Regi: Stephan Brizé.

Med: Vincent Lindon, Sandrine Kiberlain.

Marknadskritisk fransk socialrealism om stresspåverkad vd som tvingas till stora nedskärningar samtidigt som äktenskapet går åt pipan.

”Eiffel” Foto: Njutafilms-

7. ”Eiffel”

Drama. Regi: Martin Bourboulon.

Med: Romain Duris, Emma Mackey.

Maffigt franskt kostymdrama om briljant ingenjörskonst och passionerad kärlek i nationalmonumentet Eiffeltornets skugga.

”Diorama” Foto: Nordisk film.

8. ”Diorama”

Drama. Regi: Tuva Novotny.

Med: David Dencik, Pia Tjeltamed flera.

Stjärnspäckad relationskomedi som försöker förstå tvåsamhetens kris genom att sätta på sig naturvetenskapliga glasögon.

”Min far och jag” Foto: Novemberfilm

9. ”Min far och jag”

Drama. Regi: Kristina Grozeva, Petar Valchanov.

Med: Ivan Barnev, Ivan Savov med flera.

Dråplig och satirisk road movie där en far och hans son är på drift genom ett postkommunistiskt Bulgarien.

”The unbearable weight of massive talent” Foto: Entertainment Pictures / Alamy Stock Photo

10 . ”The unbearable weight of massive talent”

Drama. Regi: Tom Gormican.

Med: Nicolas Cage, Tina Haddish med flera.

Den kultförklarade och bökiga Hollywoodstjärnan Cage spelar sig själv en stökig men underhållande actionkomedi.