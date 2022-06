Filmlistan vecka 26: Visuellt överlastad film om Elvis ny på listan

Baz Luhrmanns högenergiska ”Elvis”-spektakel är inget mästerverk men lyckas lätt skaka sig in på veckans filmlista. Även Pan Nalins bionostalgiska familjedrama ”Filmtjuven” tar sig in bland veckans bästa på bio som toppas av ”Drive my car” och ”Top Gun: Maverick”. DN:s kritiker listar de bästa filmerna på bio just nu.