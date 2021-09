Filmlistan vecka 35: ”Supernova” är ny på filmlistan

1. ”Tigrar”

Drama. Regi: Ronnie Sandahl

Med: Erik Enge, Frida Gustavsson m fl.

Explosivt och inkännande om ett sargat ung fotbollsproffs som förlorar fotfästet.

2. ”The father”

Drama. Regi: Florian Zeller

Med: Anthony Hopkins, Olivia Colman m fl.

Gripande far-dotter-drama som skildrar ett starkt infrån-perspektiv på att leva med en demenssjukdom.

3. ”Flykt”

Animerad dokumentär. Regi: Jonas Poher Rasmussen

Starkt och högaktuellt om migrationsdrama med utgångspunkt i dåtiden krigshärjade Afghanistan.

4. ”Gagarine”

Drama. Regi: Fanny Liatard, Jérémy Trouilh

Med: Alseni Bathily, Lyna Khoudri

Drömsk fransk 16-åring siktar mot stjärnorna samtidigt som han försöker rädda sin förort.

5. ”Imorgon hela världen”

Drama. Regi: Julia von Heinz

Med: Andreas Lust, Luisa-Céline Gaffron m fl.

Ungt tyskt och skarpt drama om ett antifascistiskt kollektiv i Mannheim som pumpar av adrenalin.

6. ”Supernova” (ny)

Drama. Regi: Harry Macqueen

Med: Stanley Tucci, Colin Firth m fl.

Intimt och varmt relationsdrama om demens.

7. ”Shang-Chi and the legend of the ten rings” (ny)

Äventyr. Regi: Daniel Day Crettin

Med: Tony Chiu-Wai Leung, Akwafina m fl

Fantasifull Marvelaction mellan saga och verklighet.

8. ”The dry” (ny)

Thriller: Regi: Robert Connolly

Med: Erica Bana, Genevieve O’Reilly Intrikat skildring av hur ond bråd död påverkar en uttorkad småstad i Australien.

9. ”De bästa åren”

Drama. Regi: Gabriele Muccino

Med: Pierfrancesco Favino, Micaela Ramazzotti m fl.

Mycket manlig men praktfull episk skildring av kärlek och vänskap i det moderna Italien.

10. ”Candyman”

Skräck: Regi: Nia DaCosta

Med: Yahya Abdul-Mateen II, Teyonah Parris m fl.

Konstfärdig rysare som väver ihop en urban spökhistoria med våldsam, svart historia.