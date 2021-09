Filmlistan vecka 37: ”Dune” brakar in på biograferna

1. ”Dune” (ny)

Science fiction. Regi: Denis Villeneuve

Med: Timothé Chalamet, Rebecca Ferguson m fl.

Gravallvarigt rymdäventyr med en poetisk intensitet och mystik som griper tag.

2. ”The father”

Drama. Regi: Florian Zeller

Med: Anthony Hopkins, Olivia Colman m fl.

Gripande far-dotter-drama som skildrar ett starkt infrån-perspektiv på att leva med en demenssjukdom.

3. ”Tigrar”

Drama. Regi: Ronnie Sandahl

Med: Erik Enge, Frida Gustavsson m fl.

Explosivt och inkännande om ett sargat ung fotbollsproffs som förlorar fotfästet.

4. ”Lena” (ny)

Dokumentär. Regi: Isabelle Andersson

Starkt och närgånget porträtt av skådespelaren Lena Nyman baserat på mycket tidigare okänt material som dagböcker och brev.

5. ”Alltid nära dig” (ny)

Drama. Regi: Uberto Pasolini

Med: James Norton, Daniel Lamont m fl.

Gripande men osentimentalt om en. sjuk småbarnspappa som vill säkra sonens framtid

6. ”Flykt”

Animerad dokumentär. Regi: Jonas Poher Rasmussen

Starkt och högaktuellt om migrationsdrama med utgångspunkt i dåtiden krigshärjade Afghanistan.

7. ”Julia & jag”

Dokumentär. Regi: Nina Hobert

Med: Julia Werup

Naket och starkt om missbruk, medberoende, identitetskriser - och vänskap mellan kvinnor.

8. ”Supernova”

Drama. Regi: Harry Macqueen

Med: Stanley Tucci, Colin Firth m fl.

Samspelt, intimt och varmt om kärlek och demens i ett gammalt förhållande.

9. ”Shang-Chi and the legend of the ten rings”

Äventyr. Regi: Daniel Day Crettin

Med: Tony Chiu-Wai Leung, Akwafina m fl

Fantasifull Marvelaction mellan saga och verklighet.

10. ”Vår i Paris” (ny)

Drama: Regi: Suzanne Lindon

Med: Suzanne Lindon, Arnaud Valois m fl.

Ömsint och vänligt om den första stora kärleken i en parisisk tonårings liv.