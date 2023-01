Filmlistan vecka 4: ”The banshees of Inisherin” är ny på biograferna

Kära filmälskare!

I början av veckan kom årets Oscarsnomineringar. Inte minst fick veckans stora premiär, Martin McDonaghs blåsigt irländska kostymdrama ”The banshees of Inisherin”, mycket kärlek av juryn, hela 9 nio nomineringar i flera tunga kategorier - bland annat bästa film, bästa regi och bästa originalmanus. Samme regissör som för några år väckte stor uppmärksamhet meed ”Three billboards outside Ebbing, Misssouri”. En mäktig konkurrent till svenska ”Triangle of sadness” som också ligger kvar på listan efter premiären i höstas. Men mesta vinnare är nog ändå biopubliken som just nu – kolla våra tips här bara – har flera otroliga och visuellt mäktiga filmer att se på stor duk.

1. ”The banshees of Inisherin” (ny)

Drama. Regi: Martin McDonagh

Med: Colin Farrell, Brendan Gleeson

En livslång men rätt slentrianmässig vänskapsrelation går sönder, vilket får dramatiska konsekvenser i ett enastående drama på irländsk mark

2. ”Boy from heaven”

Drama. Regi: Tarik Saleh

Med: Tawfeek Barhom, Fares Fares

Virtuost, uppslukande och originellt spiondrama där religiösa och sekulära krafter brakar samman i Kairo.

3. ”Holy spider”

Regi: Ali Abbasi

Med: Zar Amir Ebrahimi, Mehdi Bajestani

Mörk, laddad och högaktuell seriemördarthriller med verklighetsbakgrund som avtäcker kvinnohat i Iran.

4. ”Decision to leave”

Drama. Regi: Park Chan-wook

Med: Park Hae-il, Tang Wei

Neo noir-romantiskt sydkoreanskt kärleksdrama om en kriminalpolis som faller för en mordmisstänkt kinesisk änka.

5. ”All the beauty and the bloodshed”

Dokumentär. Regi: Laura Poitras

Med: Nan Goldin m fl

Moderna Museet-aktuella Nan Goldins mångfacetterade liv vävs elegant samma; aktivisten, konstnären och människan.

6. ”Wannsee 1942”

Drama. Regi: Matti Geschonneck

Med: Philipp Hochmair, Johannes Allmayer

Stramt och formellt historisk tillbakablick på den groteska konferensen där nazisterna drog upp riktlinjerna för Förintelsen.

7. ”Min vackra stjärna”

Drama. Regi: Hirokazu Kore-eda

Med: Song Kang-ho, Ji-eun Lee

Den japanska mästaren är i Sydkorea och väver samman ännu en udda familjebildning med oönskade barn i fokus.

8. ”Brighton, 4:e gatan”

Drama. Regi: Levan Koguashvili

Med: Levan Tedaishvili, Giorgi Tabidze

Spännande och intimt georgiskt familjedrama med far-son-fokus som rör sig från Tblisi till New York.

9. ”Rodeo”

Drama: Regi: Lola Quivoron

Med: Julie Ledru, Yannis Lafki

Julia har bensin i blodet och älskar doften av bränt gummi. Hon finner sina likar i ett vilt mc-gäng på andra sidan lagen.

10. ”Triangle of sadness”

Drama. Regi: Ruben Östlund.

Med: Woody Harrelson, Dolly De Leon med flera.

Hejdlös och underhållande nedtagning av den högsta kasten, från lyxbåtsliv till skeppsbrott.

