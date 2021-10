Filmlistan vecka 42: ”The French Dispatch” går upp på bio

1. ”The French Dispatch” (ny)

Dramakomedi: Regi: Wes Anderson

Med: Benicio del Toro, Léa Seydoux m fl.

Älskvärd och vintagedoftande antologifilm baserad på livet kring en amerikansk veckotidning i Frankrike.

2. ”Världens vackraste pojke”

Dokumentär. Regi: Kristina Lindström, Kristian Petri

Med: Björn Andrésen m fl.

”Döden i Venedig” är en av filmhistoriens mesta klassiker, men för en svensk tonåring blev det också berättelsen om ett övergrepp.

3. ”Titane”

Skräck: Regi: Julia Ducournau

Med: Agathe Rouselle, Vincent Lindon m fl.

Vildsint, våldsamt och bensindoftande om kroppsskräck och längtan efter kärlek och samhörighet.

4. ”Dune”

Science fiction. Regi: Denis Villeneuve

Med: Timothée Chalamet, Rebecca Ferguson m fl.

Gravallvarligt rymdäventyr i måleriska ökenlandskap med en poetisk intensitet och mystik som griper tag.

5. ”Pleasure”

Drama: Regi: Ninja Thyberg

Med: Sofia Kappel m fl.

Osminkad och verklighetsbaserad skildring av en svensk tonåring som kastar sig rakt in i Los Angeles porrvärld.

6. ”Bergman Island”

Drama. Regi: Mia Hansen-Løve

Med: Vicky Krieps, Tim Roth m fl

Underhållande om ett Bergmanbesatt amerikansk regissörspar som vallfärdar till mästarens landskap på Fårö.

7. ”Call me Madame Maestro” (ny)

Dokumentär. Regi: Christina Olofson

Med: Kerstin Nerb, Marit Strindlund m fl

Drygt trettio år efter ”Dirigenterna” återvänder Christina Olofson till ämnet kvinnliga dirigenter som tar makten över taktpinnen.

8. ”Lena”

Dokumentär. Regi: Isabelle Andersson

Starkt och närgånget porträtt av skådespelaren Lena Nyman baserat på mycket tidigare okänt material som dagböcker och brev.

9. ”Swan song”

Drama: Regi: Todd Stephens

Med: Udo Kier, Jennifer Coolidge m fl.

Åldrad före detta frisör och kabaretartist ger sig av på en sista roadmovie för att återknyta till sitt mer glamorösa liv.

10. ”Venom - let there be carnage” (ny)

Action: Regi: Andy Sarkis

Med: Tom Hardy, Michelle Williams m fl.

Underhållande och livfull ”monster-mot-monster”-uppföljare som inte bjuder på någon död sekund.