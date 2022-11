Filmlistan vecka 46: ”The boy from heaven” är ny på bio

Veckans biopremiärer innehåller mycket genrefilm. Mest originell är Tarik Salehs andligt färgade spionthriller ”Boy from heaven” som utspelar sig på ett religiöst universitet i Kairo. Matälskare kan roa sig med den svart satiriska ”The menu” som utspelar sig på en avlägset belägen och isolerad lyxkrog. Ralph Fiennes spelar demonisk mästerkock som styr och ställer och bjuder sina täta gäster på en rätt överraskande meny. Den danska, hajpade skräckfilmen ”Speak no evil” handlar i sin tur om sociala konventioner som ställs på sin spets när en svensk familj besöker holländska semestervänner. Trots en genuint dålig stämning vågar svenskarna inte drar sig ur i tid...Förväntningar på murvelrullen ”She said”, filmen om de två New York Times-journalisterna som fick Harvey Weinstein på fall, har varit höga. Men dessvärre är ”She said” ingen ny ”Spotlight” och erbjuder inga nya perspektiv på den välkända historien. Det blir bara en 2:a i betyg och därmed ingen plats på Fillmlistan.

1. ”Boy from heaven” (ny)

Drama. Regi: Tarik Saleh

Med: Tawfek Barhom, Fares Fares

Virtoust, uppslukande och originellt spiondrama där religiösa och sekulära krafter brakar samma i Kairo.

2. ”Moonage daydream”

Dokumentär. Regi: Brett Morgen.

Magnifik hyllning till David Bowie som formmässigt och med aldrig tidigare visade bilder speglar artistens mångsidiga konstnärlighet.

3. ”Döttrar”

Dokumentär. Regi: Jenifer Malmqvist.

Intim, rörande och formmässigt perfekt film om tre systrar som drabbats av en outsäglig förlust som barn då deras mor tog sitt liv. Ljus och vacker trots allt.

4. ”Loving Highsmith”

Dokumentär. Regi: Eva Vitija.

Kärleksfullt och vitalt om den profilerade och eleganta thrillerförfattaren Patricia Highsmith som skapade Tom Ripley och blev en lesbisk ikon.

5. ”The menu” (ny)

Thriller. Regi: Mark Mylod

Med: Ralph Fiennes, Anya Taylor-Joy

Isolerad fine dining-krog blir spelplats för mer skrämmande än kulinarisk upplevelse för gästande foodiesar.

6. ”Speak no evil” (ny)

Skräck. Regi: Christian Tafdrup

Med: Morten Burian, Sidsel Siem Koch

Drömsemester blir en en både social och blodig mardröm när en dansk familj gästar semestervänner i en sunkig stuga i Holland.

7. ”Triangle of sadness”

Drama. Regi: Ruben Östlund.

Med: Woody Harrelson, Dolly De Leon med flera.

Hejdlös och underhållande nedtagning av den högsta kasten, från lyxbåtsliv till skeppsbrott.

8 . ”Året jag slutade prestera och började onanera”

Komedi. Regi: Erika Wasserman.

Med: Katia Winter, Vera Carlbom med flera.

Underhållande, samtida och sexpositivt om livspusslet och konsten att låta könet styra.

9. ”The lost king”

Drama. Regi: Stephens Frears.

Med: Sally Hawkins, Steve Coogan med flera.

En rejäl dos brittisk feelgoodarkeologi när en kvinnlig amatörforskare hittar resterna av Rikard III under en parkeringsplats.

10. ”Rose”

Drama. Regi: Niels Arden Oplev.

Med: Sofie Gråbøl, Lene Maria Christensen

Sofie Gråbøl ger sig ut på en busstur till ungdomens Paris i denna inkännande danska skildring av kärlek och psykoser.

