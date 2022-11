Filmlistan vecka 47: Svindlande kostymdramat ”Emily” är ny på bio

Sista premiärfredagen innan advent bjuder på ett mångfacetterat filmutbud med flera profilerade rolltolkningar. Mest hajpad är förstås Hollywood-älsklingen och modeikonen Timothée Chalamets unga kannibal som blir förälskad i en likasinnad i Luca Guadagninos drömska roadmovie ”Bones and all. Emma Mackey från ”Sex education” är i sin tur strålande som en ung Emily Brontë i det nyskapande kostymdramat ”Emily”. Även franska Annabelle Lengronne gör en smått magisk tolkning av en strävsam men livshungrig migrantmor i franska ”Mor och son”. Det postkoloniala actioneposet ”The woman king” med Viola Davis och ”Call Jane”, om abortaktivisterna i Chicago på 60-talet, går också upp även om de inte kvalat in på veckans filmlista.

1. ”Boy from heaven”

Drama. Regi: Tarik Saleh

Med: Tawfek Barhom, Fares Fares

Virtoust, uppslukande och originellt spiondrama där religiösa och sekulära krafter brakar samman i Kairo.

2. ”Mor och son” (ny)

Drama. Regi: Léonor Serraille

Med: Annabelle Lengronne, Stéphane Bak

Gripande och flödande familjedrama som löper över flera decennier och rör sig från Elfenbenskusten till Frankrike.

3. ”Moonage daydream”

Dokumentär. Regi: Brett Morgen.

Magnifik hyllning till David Bowie som formmässigt och med aldrig tidigare visade bilder speglar artistens mångsidiga konstnärlighet.

4. ”Emily” (ny)

Drama. Regi: Frances O'Connor

I rollerna: Emma Mackey, Oliver Jackson-Cohen

Svindlande, sexigt och suveränt berättat om Emily Brontës väg från prästdotter till världsförfattare.

5. ”Bones and all” (ny)

Drama. Regi: Luca Guadagnino

Med: Taylor Russell, Timothée Chalamet

Poetisk och intim roadmovie om klass, utanförskap, ung kärlek - och kannibalistisk beroendeproblematik.

6. ”Beautiful beings” (ny)

Drama. Regi: Gudmundur Arnar Gudmundsson

Med: Birgir Dagur Bjarkason, Áskell Einar Pálmason

Laddad skildring av adrenalistinna upptåg och hämndspiraler i en isländsk pojkbubbla.

7. ”The menu”

Thriller. Regi: Mark Mylod

Med: Ralph Fiennes, Anya Taylor-Joy

Isolerad fine dining-krog blir spelplats för mer skrämmande än kulinarisk upplevelse för gästande foodiesar.

8. ”Triangle of sadness”

Drama. Regi: Ruben Östlund.

Med: Woody Harrelson, Dolly De Leon med flera.

Hejdlös och underhållande nedtagning av den högsta kasten, från lyxbåtsliv till skeppsbrott.

9. ”Speak no evil”

Skräck. Regi: Christian Tafdrup

Med: Morten Burian, Sidsel Siem Koch

Drömsemester blir en en både social och blodig mardröm när en dansk familj gästar semestervänner i en sunkig stuga i Holland.

10. ”Rose”

Drama. Regi: Niels Arden Oplev.

Med: Sofie Gråbøl, Lene Maria Christensen

Sofie Gråbøl ger sig ut på en busstur till ungdomens Paris i denna inkännande danska skildring av kärlek och psykoser.

Läs fler av DN:s filmrecensioner och mer om film.