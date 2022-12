Filmlistan vecka 51: ”Decision to leave” är ny på bio

Filmåret 2022 går mot sitt slut. Filmfredag som våra svenska konkurrenter samt internationella medier har listat sina bästa filmupplevelser. Många har ”Decision to leave” som storfavorit (nr 2 på vår lista) som seglar in på svenska biografer den 25 december. Nyligen kom Oscarsjuryn med sin så kallade ”shortlist” där svenska ”Boy from heaven” kvalat in som en av 15 filmer som har chans att nomineras till årets bästa internationella film vilket sker den 24 januari. Ytterligare ett steg närmare Oscarsgalan för Tarik Saleh. ”Triangle of sadness” får konkurrera på annat håll eftersom den har all dialog på engelska. Nyligen fick den en Golden Globe-nominering för bästa film så Ruben Östlund har också chans att nå fram till Oscarsgalan på ett eller annat sätt.

1. ”Boy from heaven”

Drama. Regi: Tarik Saleh

Med: Tawfeek Barhom, Fares Fares

Virtuost, uppslukande och originellt spiondrama där religiösa och sekulära krafter brakar samman i Kairo.

2. ”Decision to leave” (ny)

Drama. Regi: Park Chan-wook

Med: Park Hae-il, Tang Wei

Neo noir-romantiskt sydkoreanskt kärleksdrama om en kriminalpolis som faller för en mordmisstänkt kinesisk änka

3. ”Mor och son”

Drama. Regi: Léonor Serraille

Med: Annabelle Lengronne, Stéphane Bak

Gripande och flödande familjedrama som löper över flera decennier och rör sig från Elfenbenskusten till Frankrike.

4. ”Min vackra stjärna”

Drama. Regi: Hirokazu Kore-eda

Med: Song Kang-ho, Ji-eun Lee

Den japanska mästaren är i Sydkorea och väver samman ännu en udda familjebildning med oönskade barn i fokus.

5. ”Avatar - the way of water”

Äventyr. Regi: James Cameron

Med: Sam Worthington, Zoe Saldaña m fl

Tretton år efter ”Avatar” är det blå folket och deras frihetskamp tillbaka i 3D. Det blånade havet är ny spelplats.

6. ”Triangle of sadness”

Drama. Regi: Ruben Östlund.

Med: Woody Harrelson, Dolly De Leon med flera.

Hejdlös och underhållande nedtagning av den högsta kasten, från lyxbåtsliv till skeppsbrott.

7. ”UFO Sweden” (ny)

Science fiction. Regi: Crazy Pictures

Med: Inez Dahl Torhaug, Jesper Barkselius

Fartigt och hantverkskickligt actionäventyr med östgötska, excentriska ufo-jägare som söker svar bland stjärnorna.

8. ”Whitney Houston: I wanna dance with somebody” (ny)

Drama. Regi: Kasi Lemmons

Med: Naomi Ackie, Ashton Sanders

Den världskända artisten med de enorma framgångarna, och det såriga privatlivet, porträtteras storslaget.

9. ”Mästerkatten 2” (ny)

Familjefilm. Regi: Joel Crawford

Svenska röster: Rafael Edholm, Nassim Al Fakir

Animationsbolaget Dreamworks återupplivar den djärva katten från Shreks universum som försöker få tillbaka sina nio liv.

10. ”Håkan Bråkan” (ny)

Familjefilm. Regi: Ted Kjellsson

Med: Silas Strand, Yussra El Abdouni

Festlig barnaction där Håkan Bråkan, modell 2022, är datorspelsnörd som måste tampas med såväl digitala monster som inbrottstjuvar.

