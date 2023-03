Filmlistan vecka 9: ”Tár” är ny på bio

Kära filmälskare,

Nästa helg är det Oscarsgalan så det är hög tid att hinna se nominerade filmer. Sist men inte minst bland de som tävlar om priset för bästa film kommer nu ”Tár” till Sverige, där Cate Blanchett karriärtoppar som en kvinnlig stjärndirigent och ledare för en prestigefull symfoniorkester i Berlin. Bland konkurrenterna finns här på listan ”Women talking” och ”The banshees of Inisherin” samt ”The Fabelmans”. På bio kan man fortfarande se ”Top Gun: Maverick” liksom ”Avatar: the way of water” och det svenska hoppet ”Triangle of sadness”. Det finns ännu några enstaka visningar kvar av ”Elvis”, som också går att strömma, liksom den tyska utmanaren ”All quiet on the western front” som ligger på Netflix.

1. ”Tár” (ny)

Drama. Regi: Todd Field

Med: Cate Blanchett, Nina Hoss

Stjärndirigent jonglerar karriär och familj på väg upp mot toppen. En mästerlig skildring av makt, musik och metoo.

2. ”No bears”

Drama. Regi: Jafar Panahi

Med: Jafar Panahi, Mina Kavani

Den iranska mästaren är tillbaka med en en komplex och makalös metafilm i gränslandet mellan fiktion och dokumentär.

3. ”The banshees of Inisherin”

Drama. Regi: Martin McDonagh

Med: Colin Farrell, Brendan Gleeson

En livslång men rätt slentrianmässig vänskapsrelation går sönder, vilket får dramatiska konsekvenser i ett enastående drama på irländsk mark

4. ”Women talking”

Drama. Regi: Sarah Polley

Med: Claire Foy, Jessie Buckley

Suveränt ensembledrama om en grupp djupt religiösa kvinnor som diskuterar övergrepp, försoning och frihet.

5. ”En vacker dag” (ny)

Drama. Regi: Mia Hansen-Løve

Med: Léa Seydoux, Melvil Poupaud

Vardagsnära och sinnligt om en kvinna som pendlar att vårda sin demenssjuka far och en ny stor passion.

6. ”Boy from heaven”

Drama. Regi: Tarik Saleh

Med: Tawfeek Barhom, Fares Fares

Virtuost, uppslukande och originellt spiondrama där religiösa och sekulära krafter brakar samman i Kairo.

7. ”Kungen”

Dokumentär. Regi: Karin Af Klintberg

Ett sorgligt, melankoliskt och skruvat porträtt av Sveriges konung som är visuellt praktfullt och ger monarkin ett oväntat mänskligt ansikte.

8. ”Aftersun”

Drama. Regi: Charlotte Wells

Med: Paul Mescal, Frankie Corio

Glasklart och förunderligt fantastiskt far-dotter-drama om minnet av en chartersemester i Turkiet på tu man hand.

9. ”The Fabelmans”

Drama. Regi: Steven Spielberg

Med: Michelle Williams, Gabriel LaBelle

Hollywood-veteranen Spielberg vänder kameran mot sin egen filmnördiga uppväxt i en tolkning av familjeliv i både sorg och glädje.

10. ”Andra akten”

Dramakomedi. Regi: Mårten Klingberg

Med: Lena Olin, Rolf Lassgård

Lyckad romkom om oväntad vänskap, teaterkärlek och passion med stadigt fokus på tågluffande pensionärer.

