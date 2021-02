Filmmusik i rapgenren ”paranoid misstro mot det korrupta systemet”

Hiphop Diverse artister ”Judas and the black Messiah: the inspired album” (RCA/Sony) Visa mer

Filmen ”Judas and the black Messiah”, som nyss premiärvisats på Sundancefestivalen, handlar om det FBI-ledda mordet på Fred Hampton, en ung medlem av Svarta pantrarna som sågs som en lysande ledare, i Chicago 1969.

Ett samlingsalbum med nya låtar av många kända hiphopartister har nu satts ihop, med ovanligt stark koppling till filmens tema för att vara en skiva av detta slag. Jay-Z rappar om hur stormningen av Kapitolium fick honom att förlora sitt sista uns av respekt för makten – ett intressant perspektiv, han menar att överheten lät det hända.

Många av skivans låtar verkar i den klassiska gamla rapgenren ”paranoid misstro mot det korrupta systemet”, vilket är rimligt eftersom filmen handlar om en utomjuridisk avrättning av FBI, men med tanke på hur det ser ut i dagens USA låter de svepande utsagorna förvirrande lika de som Trumpanhängare muttrar.

Rakim gör en fin biografisk skiss av Hampton i ”Black Messiah”; Nas, som en gång i tiden gjorde en biografisk skiss av Rakim, ger sken av att göra en fortsättning med ”EPMD” här, men låten håller inte vad den lovar. ASAP Rockys bluesiga ”Rich nigga problems” sammanfattar hans eget liv: ”got all white neighbors / and most of ‘em racist”.

Bästa spår: ”On your mind” av Lil Durk

