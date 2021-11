Filmstaden får miljonstöd för missade biljettintäkter

Av de 146 biografägare som ansökt om stöd för uteblivna biljettintäkter får alla utom sju ersättning från Svenska Filminstitutet. Nästan halva stödet, 20 miljoner, går till kedjan Filmstaden med dess 255 salonger. Näst mest stöd får Svenska Bio med 11 miljoner kronor och resterande 12 miljoner kronor fördelas på 137 svenska biografägare.

Ersättningen ges för uteblivna biljettintäkter under perioden 1 juni till 30 september i år och baseras på bolagens intäkter under motsvarande period 2019.

Sedan mars 2020 har biobranschen drabbats hårt av de olika publikrestriktioner som införts till följd av coronapandemin. Som minst tilläts åtta personer i biosalongerna, vilket gjorde att bland annat Filmstaden höll stängt från november förra året till i början av sommaren när restriktionerna lättades något. I slutet av september i år hävdes publikbegränsningarna helt.

Branschen har sedan dess vittnat om publikens återkomst vad gäller filmer likt ”No time to die”. Bondfilmen, vars premiär skjutits upp flera gånger under pandemin, bidrog till att dra rekordpublik till Svenska Bios salonger under början av oktober.

”Vi är lite tagna över det uppdämda behovet av bioupplevelsen. Det är mycket glädjande och värmer ett hjärta som mitt som verkligen bultar för biografen”, sade Peter Fornstam, vd för Svenska Bio, i ett pressmeddelande då.

Läs mer: Bondfilmen ”No time to die” drar rekordpublik till biograferna